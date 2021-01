„Tele2“ renkasi „Nokia“ 5G įrangą

Petras Masiulis, „Tele2“ vadovas Baltijos šalims. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Mobiliojo ryšio bendrovė „Tele2“ pasirinko partnerį centrinei 5G tinklo daliai (angl. core) Baltijos šalyse ir Švedijoje – juo tapo „Nokia“.

„Mūsų misija – užtikrinti visiems savo klientams kokybiškas ryšio paslaugas. Todėl šiame etape, artėjant 5G tinklo pradžiai Lietuvoje, labai svarbu patikimi ir patirties turintys partneriai“, – pranešime cituojamas Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius Lietuvai ir Baltijos šalims.

Bendrovė taip pat praneša, kad centrinės 5G tinklo dalies diegimas prasidės jau 2021-aisiais.

Anot „Tele2“, „Nokia“ 5G centrinis tinklas siūlo pažangias debesijos ir automatizavimo galimybes, užtikrinančias didelį lankstumą ir patikimumą. Operatorius tuo metu sutelks dėmesį į naujų 5G ryšiu paremtų paslaugų kūrimą ir jų teikimą.

„Tele2“ vystant centrinę tinklo dalį, „Nokia“ debesų sprendimai bus naudojami palaikyti ir 4G ryšio, ir 5G centrinio tinklo dalies funkcijas.

Teigiama, kad šie sprendimai taip pat padės pagerinti abiejų technologijų tinklo našumą, patikimumą, saugumą ir leis lanksčiai išskirstyti tinklo pajėgumus.

Partnerystė užtikrins ir naujų paslaugų, tokių kaip VoLTE ar VoNR (angl. Voice over New Radio/5G), diegimą bei esamų sprendimų, pavyzdžiui, daiktų interneto (angl. Internet of Things/ IoT), plėtrą.