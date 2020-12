Rusija kaltinama dėl naujų kibernetinių atakų prieš JAV valstybės institucijas

Programišiai įsilaužė į JAV Iždo ir Prekybos departamentų tinklus per pasaulinę kampaniją, atskleistą praėjus vos kelioms dienoms po to, kai viena žinoma kibernetinio saugumo bendrovė paskelbė tapusi atakos, dėl kurios IT ekspertai kaltina Rusiją, taikiniu.