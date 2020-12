Teismas atmetė „Telios“ skundą dėl „Mezon“ dažnių perleidimo „Bitei“

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė „Telios“ skundą dėl „Bitei“, tiksliau jos valdomai UAB „Mezon“, perleidžiamų Telecentro dažnių. Atsisakymą priimti skundą teismas argumentavo tuo, kad skundžiamas RRT įsakymas pareiškėjui „Telia Lietuva“ nesukelia jokių teisinių pasekmių ir nenustato jokių teisių ar pareigų.

Papildyta „Bitės“ komentaru.

„Teismo sprendimas patvirtina mūsų išsakytą mintį, kad „Telia Lietuva“ buvo neteisi, piktnaudžiaudama teise bylinėtis ir siekdama faktiškai vilkinti procesą, o gal net ir sugriauti „Mezon“ verslo pardavimo sandorį, kad išlaikytų dominuojančią padėtį Lietuvos telekomunikacijų rinkoje. Tikiu, kad tuo ši negraži istorija pasibaigė, ir mes galėsime sėkmingai užbaigti sandorį numatytais terminais“, – komentuoja Remigijus Šeris, Telecentro vadovas.

Kaip VŽ rašė, „Telia Lietuva“ lapkričio pabaigoje paprašė Vilniaus apygardos administracinio teismo panaikinti RRT įsakymą, kuriuo „Bitei“ leista naudoti radijo dažnius iš 2540-2560 MHz ir 2660-2680 MHz juostos. Telia piktinasi, kad „Bitė“, įsigydama iš Telecentro „Mezon“ verslą, faktiškai be konkurso perima Telecentrui kadaise dovanotus radijo dažnius, kurie įprastai yra skirstomi aukcione.

Tiesa, Pranas Kuisys, UAB „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius, tąkart atkreipė dėmesį, kad ieškinyje „Telia“ neprašo laikinai sustabdyti sandorį (jį baigti planuojama gruodžio pabaigoje). Esą jei konkurentė rimtai siektų sustabdyti sandorį, tikrai prašytų laikinųjų apsaugos priemonių.

„Sveikiname teismo nutartį, kuria konstatuota, kad „Telia Lietuva“ negali ginčyti RRT sprendimo, leidžiančio sėkmingai užbaigti „Mezon“ verslo įsigijimą. Stebina, kad „Mezon“ verslo pardavimo konkurse nusprendusi neteikti pasiūlymo „Telia Lietuva“ šiandien yra labai nepatenkinta, kad kartu su „Mezon“ verslu parduodami ir bendrovės klientams aptarnauti reikalingi dažniai“, – teigia P.Kuisys.

„Teikti paslaugas daugiau kaip 70.000 „Mezon“ klientų be paslaugų teikimui būtinų dažnių yra neįmanoma. Be dažnių „Mezon“ verslas būtų tarsi keleivių pilnas lėktuvas, kuriame nėra variklio, važiuoklės ir sparnų. Tiesiog viena be kita paprasčiausiai neįsivaizduojama“, – priduria jis.

„Bitė“ siekia vystyti „Mezon“ verslą ir tokiu būdu sukurti rimtą konkurenciją fiksuoto interneto rinkoje, kur šiuo metu dominuoja „Telia Lietuva“, užimanti itin didelę rinkos dalį, RRT duomenimis – apie 60%.