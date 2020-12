BAIP ir „Algoritmų sistemos“ keičia vardus į „Novian“

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Įvairias IT paslaugas po vienu prekės ženklu konsoliduojanti IT infrastruktūros paslaugų ir programavimo grupė „Novian“ keičia savo bendrovių BAIP ir „Algoritmų sistemos“ pavadinimus. Nuo šiol jos vadinsis „Novian Technologies“ (BAIP) ir „Novian Systems“.

Evaldas Rėkus, „Novian“ direktorius, sako, kad bendras vardas įtvirtina grupės siekį stiprinti tarptautines pozicijas.

„Šis pokytis užtikrina klientui, kad nesvarbu, į kurią grupės bendrovę ir kurioje šalyje jis besikreiptų, jis gaus paslaugų paketą pagal savo poreikius“, – teigia E. Rėkus.

Jam antrina Gytis Umantas, „Novian Technologies“ generalinis direktorius, pridurdamas, kad IT šiandien apima visa, kas susiję su veiklos skaitmenizacijos iššūkiais, o iš tiekėjų tikimasi kompleksiško požiūrio į sprendimą.

„Novian“ grupės technologijų srityje dirba bendrovė „Novian Technologies“, taip pat Estijos „Andmevara Services OU“ ir jos antrinė bendrovė Moldovoje „Andmevara SRL“. Grupės programavimo srityje Lietuvoje veikia „Novian Systems“ ir „Acena“, kurią artimiausiu metu planuojama prijungti prie pirmosios. Taip pat šioje srityje veikia Estijoje įsikūrusi „Andmevara AS“.

2019 m. prie „Novian“ grupės prisijungusi Norvegijos bendrovė „Zissor“ yra žiniasklaidos stebėjimo ir spausdintų ar skenuotų dokumentų turinio segmentavimo bei skaitmeninimo programinės įrangos tiekėja.

„Novian“ grupės įmonės per šių metų tris ketvirčius uždirbo 17,4 mln. Eur agreguotų pajamų, arba 13,7% daugiau nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. 70% pajamų grupė gauna iš Lietuvoje vykdomų projektų (palyginti, pernai – 58,5%). Grupės įmonių agreguota EBITDA siekė 1,5 mln. Eur ir, lyginant su 2019 m. trimis ketvirčiais, išaugo 2,7 karto. Grynasis pelnas šiuo laikotarpiu buvo 0,8 mln. Eur. Pernai per tą patį laikotarpį grupės įmonės bendrai patyrė 0,3 mln. Eur grynojo nuostolio.

„Novian“ grupės bendrovėse Baltijos šalyse, Norvegijoje ir Moldovoje dirba apie 180 specialistų. Grupė priklauso į informacinių technologijų verslus investuojančiai kompanijai „INVL Technology“.