Konkurencijos taryba „Bitei“ leidžia pirkti „Mezon“, bet yra sąlygų 

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Konkurencijos taryba (KT) penktadienį davė leidimą vykdyti koncentraciją įmonei „Bitė Lietuva“, per bendrovę „Mezon“ įgyjant „Mezon verslo“ vienvaldę kontrolę. Tiesa, įmonei nurodyta laikytis tam tikrų įsipareigojimų, kad dėl sandorio nekiltų neigiamų pasekmių.

Apie tai, kad „Bitė Lietuva“ už daugiau kaip 20 mln. Eur perka AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) interneto, duomenų perdavimo ir skaitmeninės televizijos verslą, plėtojamą su „Mezon“ prekės ženklu, VŽ paskelbė gegužės pabaigoje. Pranešimą apie ketinimą vykdyti koncentraciją taryba teigia gavusi liepos gale.

VŽ taip pat rašė, kad visą pirkinį – apie 150 darbuotojų bei „Mezon“ prekės ženklą, klientus, dažnius, tinklą ir informacines sistemas – iš Telecentro perima „Bitės“ specialiai įsteigta bendrovė „Mezon“.

KT atsižvelgė į „Telios“ nuogąstavimus dėl bendrų „Bitės“ ir „Tele2“ projektų, ir leidimą koncentracijai davė tik „Bitei“ prisiėmus tam tikrus įsipateigojimus.

„Atkreipiame dėmesį, kad įvairiais laikotarpiais Telecentro veikla būdavo remiama valstybės suteikiant jiems įvairias išskirtines sąlygas. Tikimės, jog kontroliuojančios institucijos atkreips į tai dėmesį ir įvertins, ar perimdama dalį Telecentro verslo „Bitė“ neįgaus nepagrįsto pranašumo rinkoje ir kokį poveikį šis sandoris turės konkurencijai, atsižvelgiant į vykstantį „Bitės“ ir „Tele2“ dalinimosi tinklu ir dažnių apjungimo projektą“, – anksčiau „Verslo žinoms“ sakė Audrius Stasiulaitis, „Telios“ atstovas.

Konkurencijos tarybos pranešime tegiama, kad nesant UAB „Bitė Lietuva“ įsipareigojimų, dėl koncentracijos būtų itin apribota konkurencija teikiant mažmenines judriojo ryšio paslaugas Lietuvoje. Tokia išvada, anot KT, padaryta remiantis surinkta informacija apie radijo dažnių (kanalų) įtaką tinklo pajėgumams ir atsižvelgus į „Bitės“ ir „Tele2“ sutartį dėl bendradarbiavimo ir infrastruktūros dalinimosi, kurioje numatoma dalintis ir bendrovių valdomais radijo dažnių (kanalų) ištekliais.

Negali perleisti dažnių

„Bitė Lietuva“ pasiūlė įsipareigojimus, kuriais, Konkurencijos tarybos vertinimu, būtų išsaugota veiksminga konkurencija telekomunikacijų rinkoje ir kurie susiję su bendru šios įmonės ir „Tele2“ vykdomu projektu „Century“, – rašoma KT pranešime.

„Bitė“, be kita ko, įsipareigoja neperleisti, neišnuomoti ir kitais būdais nesuteikti prieigos prie „Mezon“ 2,3 GHz ir 2,6 GHz radijo dažnių (kanalų) bendrajai įmonei „Centuria“, kuri įgyvendina „Bitės“ ir „Tele2“ projektą „Century“, siekiant sujungti dabartinius RAN tinklus į bendrą RAN tinklą (jis būtų naudojamas GSM, UMTS ir LTE paslaugoms bei 5G tinklo vystymui ir paslaugoms Lietuvoje bei Latvijoje).

Be to, „Bitė Lietuva“ įsipareigoja nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, per susijusius asmenis, nesikreipti į Ryšių reguliavimo tarnybą dėl „Mezon“ 2,3 GHz ir 2,6 GHz radijo dažnių (kanalų) perleidimo ar nuomos bendrajai įmonei ir nenaudoti šių radijo dažnių mobiliojo interneto prieigos paslaugų teikimui.

Tiesa, šie įsipareigojimai galios tik tuo atveju, jeigu „Bitė“ su „Tele2“ tęs bendradarbiavimą Lietuvoje.

Konkurencijos tarybos nutarimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo institucijos interneto svetainėje dienos gali būti skundžiamas teismui.

„Džiaugiamės Konkurencijos tarybos sprendimu leisti „Bitei“ įsigyti „Mezon“ verslą. Šis įsigijimas leis „Mezon“ klientams ir darbuotojams suteikti dar daugiau vertės. Sandoris taip pat svarbus ir valstybei, nes leis pasitraukti iš rinkos, kurioje daugybę metų ir taip sėkmingai konkuruoja privatūs dalyviai. Be to, už parduodamą verslą valstybė gaus maksimaliai aukštą kainą“, – komentuoja Pranas Kuisys, „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius.

„Telecentras keičia veiklos strateginę kryptį – persiorientuoja į valstybei svarbius telekomunikacijų ir IT projektus, todėl „Mezon“ verslo pardavimas yra natūrali šio pokyčio pasekmė, panaikinanti prieštaravimus tarp rinkos dalyvių“, – priduria Vidas Danielius, Telecentro valdybos pirmininkas.