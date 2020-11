JAV vyriausybė pratęsė „TikTok“ pardavimo terminą iki gruodžio 4 d.

Dado Ruvic („Scanpix“/„Reuters“) nuotr.

JAV Užsienio investicijų komitetas septyniomis dienomis – iki gruodžio 4-osios – pratęsė terminą, per kurį turi būti parduotas populiariosios kinų socialinės žiniasklaidos platformos „TikTok“ padalinys Jungtinėse Valstijose.

Kaip VŽ rašė, prezidento Donaldo Trumpo administracija tvirtina, kad „TikTok“ kelia grėsmę JAV nacionaliniam saugumui, nes Kinijos valdžia ją esą gali naudoti šnipinėjimui. Programos kūrėjai tai kategoriškai neigia. Bet Baltieji rūmai nurodė uždrausti programos naudojimą Jungtinėse Valstijose (dėl to dar vyksta ginčas teisme) ir šalies įmonėms nutraukti bet kokius ryšius su socialinį tinklą valdančia Kinijos kompanija „ByteDance“. Kaip alternatyva pasiūlyta galimybė parduoti JAV padalinį vietos įmonėms. Dėl to tarsi sutarta, bet vis dar kyla ginčų dėl struktūros, t. y., dėl to, kokią dalį JAV registruotos kompnijos „TikTok Global“ valdys „ByteDance“.

Pastaroji iš pradžių teigė, kad jai turi priklausyti 80% akcijų, nes naudojama jos intelektinė nuosavybė. Tuo metu „ByteDance“ verslo dalį JAV siekianti įsigyti „Oracle“, dalyvaujanti konsorciume su prekybos milžine „Walmart“, tikina, kad „ByteDance“ neturės „TikTok Global“ nuosavybės teisių.

D. Trumpo administracija iš pradžių buvo įsakiusi JAV verslo dalį parduoti iki lapkričio 12 d. Vėliau terminas pratęstas iki lapkričio 27 d. Šį trečiadienį JAV Užsienio investicijų komitetui pateiktas kompromisinis pasiūlymas dėl struktūros (jo detalės neskelbiamos), o terminas dar kartą pratęstas – iki gruodžio 4 d.

„JAV Užsienio investicijų komitetas suteikė „ByteDance“ dar vieną savaitę po 2020 metų lapkričio 27 d. – iki 2020 m. gruodžio 4 d. – laiko peržiūrėti pataisytą pasiūlymą, kuris neseniai buvo pateiktas Komiteto svarstymui“, – sako JAV Iždo departamento atstovas.

Priduriama, kad sandoriui veikiausiai reikės gauti ir Pekino pritarimą, o šis nelinkęs atsisakyti populiariosios socialinės žiniasklaidos platformos kontrolės.

Kinijos prekybos ministerija rugpjūtį paskelbė naujas taisykles, pagal kurias civilių naudojamos programos buvo įtrauktos į riboto eksporto technologijų sąrašą, todėl „ByteDance“ gali būti sunkiau parduoti „TikTok“.

Pastaruoju metu įtampa tarp Vašingtono ir Pekino didėja, ypač prekybos ir nacionalinio saugumo srityse.