„Under Armour“ parduoda „MyFitnessPal“, naikina „Endomondo“

Budrul Chukrut („Scanpix“/„SOPA Images“) nuotr.

JAV kūno rengybos milžinė „Under Armour“ paskelbė už 345 mln. USD investicijų bendrovei „Francisco Partners“ parduodanti 2015 m. už 475 mln. USD įsigytą bendrovę „MyFitnessPal“.

Bendrovė taip pat pranešė nutraukianti sporto platformos „Endomondo“ veiklą. Pastarąją kompanija 2015 m. įsigijo už 85 mln. USD.

Pranešime spaudai „Under Armour“ teigia, kad šių sprendimų priežastis yra siekis supaprastinti ir sutelkti savo prekės ženklą bei išlaikyti dėmesį, nukreiptą į tikslinį vartotoją – profesionalų sportininką.

„MyFitnessPal“ ir „Endomondo“ išties skirti labiau pradedantiesiems ir tiems, kurie sportuoja tik dėl sveikatos, bet nesiekia rezultatų. O „Under Armour“ prekės ženklas labiau siejamas su profesionalia lengvąja atletika, pažengusiais sporto entuziastais ar pusiau profesionalais, besitreniruojančiais ištvermės varžyboms.

Tačiau tai, kad „Under Armour“ parduoda „MyFitnessPal“ su nemenka „nuolaida“ ir gerokai papildytu vartotojų krepšeliu (įsigijimo metu 2015 m. „MyFitnessPal“ turėjo 80 mln. vartotojų, šiandien, pasak „Under Armour“, – per 200 mln.), rodo, kad priežastys – ne vien supaprastinimas ir dėmesio sutelkimas.

Tikėtina, kad „Under Armour“ traukiasi iš pradedančiųjų segmento, nes mato mažėjančią grąžą. Vienas iš veiksnių gali būti ir tai, kad į šį segmentą gana agresyviai eina „Apple“, kuri pradinio lygio kūno rengybos entuziastams neseniai pasiūlė „Apple Fitness+“ paslaugą – nuotolines asmenines treniruotes su treneriais.

„Apple“ laikrodis, „Apple Health“ programėlė ir „Apple Fitness +“ paslauga už 10 USD per mėnesį – galinga kombinacija. Be to, daug pinigų iš pradedančiųjų segmento greičiausiai siurbia ir spartus bendrovės „Peloton“ augimas, rašo „TechCrunch“.