„Bitė“ siūlo nemokamų paslaugų į Lietuvą persikeliančioms Baltarusijos IT įmonėms

Pranas Kuisys, UAB „Bitė Lietuva“ vykdomasis direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Neramumų krečiamos Baltarusijos IT bendroves „Bitė“ pakvietė kurtis Lietuvoje. Visoms veiklą į mūsų šalį perkeliančioms IT sektoriaus įmonėms Lietuvos telekomunikacijų grupė 3 mėn. nemokamai teiks ryšio paslaugas. Toks kvietimas šiandien išsiųstas Lietuvos Respublikos ambasadai Minske ir 11 asocijuotų verslo struktūrų Baltarusijoje.

Šiuo metu apie 80 Baltarusijos IT įmonių svarsto veiklą perkelti į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir kitas šalis.

„IT – aukštos pridėtinės vertės sektorius, tačiau visų jo galimybių Lietuvoje šiandien dar neišnaudojame. Konkuruojame ne tik su kaimynėmis, bet ir pasauliniu mastu, tad būdami maži privalome būti greitesni ir lankstesni. Deja, migracinės procedūros iš Baltarusijos atvykti norintiems verslams ir darbuotojams vis dar gana sudėtingos – tai persikėlimą gali apsunkinti. Todėl manome, kad privataus verslo iniciatyvos kuriant konkurencinį pranašumą kurtis būtent Lietuvoje yra būtinos“, – aiškina Pranas Kuisys, UAB „Bitė Lietuva“ vykdomasis direktorius.

Jis priduria, kad į Lietuvą nuo neramumų Baltarusijoje norinčioms persikraustyti IT bendrovėms svarbu tą padaryti greitai ir lengvai.

Visoms kriterijus atitinkančioms Baltarusijos IT įmonėms „Bitė“ įsipareigoja 3 mėn. netaikyti mėnesinių mokesčių pasirinktiems paslaugų planams. Paslaugos apima balso, mobilaus interneto ir biuro interneto paslaugas.

„Tikime, kad Baltarusijos įmonių persikėlimas į Lietuvą prisidės prie tolimesnio IT industrijos vystymosi. Šiuo metu mūsų šalyje trūksta net apie 13.000 IT specialistų – tai puiki galimybė rinką papildyti reikalingais kvalifikuotais darbuotojais bei didinti sektoriaus konkurencingumą tarptautiniu mastu“, – įsitikinęs P. Kuisys.

„Bitės“ kvietimas Baltarusijos įmonėms kurtis Lietuvoje išsiųstas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, taip pat investicijomis Lietuvoje besirūpinančioms agentūroms „Versli Lietuva“ ir „Investuok Lietuvoje“.

Operatorė pranešime priduria, kad IT sektorius Baltarusijoje iki šiol sparčiai augo: 2019 m. sudarė 6,2%, o 2020 m. sausį – jau 7,6% bendrojo vidaus produkto (BVP). Lietuvoje pernai šis sektorius sudarė 3,8% BVP.

Vieni svarbiausių IT projektų, vystomi Baltarusijoje: daugiau nei milijardą vartotojų turinti populiari bendravimo programa „Viber“, populiarus video žaidimas „World of Tanks“, be interneto ryšio veikiantys žemėlapiai „Maps.me“. Baltarusijoje 2019 m. veikė apie 1.500 IT įmonių, kuriose dirbo apie 55.000 darbuotojų.