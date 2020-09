Paskelbti biohakatono „Gyvybės kodas 2020“ nugalėtojai

Organizatorių nuotr.

Vilniaus universiteto (VU) Gyvybės mokslų centre vykusių programavimo varžybų (biohakatono) „Gyvybės kodas 2020“ pirmą vietą iškovojo komanda „LIT2133221“, suradusi būdą išspręsti atvirų sveikatos duomenų trūkumo problemą.

Kaip sako Simas Jasiūnas, komandos „LIT2133221“ vadovas, su dirbtiniu intelektu dirbantys tyrėjai ir analitikai dažnai susiduria su kokybiškų duomenų trūkumo problema. Priklausomai nuo to, kurioje srityje specializuojamasi, sužymėtus duomenis neuroninių tinklų treniravimui gauti gali būti ypač sunku, brangu bei užimti daug laiko.

„LIT2133221“ pasiūlė problemą apeiti pasitelkus dirbtinių duomenų sintetinimą. Tokiu būdu per trumpą laiką esą būtų galima gauti didelę kokybiškų, varijuojančių ir jau sužymėtų duomenų imtį neuroninių tinklų apmokymui. Sprendimas pripažintas tiksliausiai sintetinės biologijos kryptį atitinkančiu ir laimėjo pirmąją vietą bei 2.500 Eur piniginį prizą.

Nuotrauka::1

Antrą vieną biohakatone užėmė „Wear and tear“ komanda, sumaniusi gydytojams radiologams ir ortopedams skirtą dirbtinio intelekto platformą, padedančią iš rentgeno nuotraukos greičiau identifikuoti sąnario nusidėvėjimo stadiją ir protezavimo poreikį.

„Mūsų kuriamas sprendimas taupo gydytojų ir pacientų laiką, optimizuoja gydytojų darbo organizavimo procesą, o ateityje pateiks dar tikslesnę ir objektyvesnę diagnozę“, – teigia komandos vadovė Rita Zaleckienė.

„Wear and tear“ sukurtas dirbtinio intelekto modelis per savaitgalį įvertino per 6.000 rentgeno nuotraukų.

Nuotrauka::2

Trečią vietą užėmė komanda „NeuroEna“, pasiūliusi sukurti nevalingus judesius slopinantį ir koreguojantį kostiumą.

„Neurologinėmis ligomis sergantiems pacientams pasireiškiantys suintensyvėję nenormalūs ir nevalingi judesiai (hiperkinezė) trukdo mėgautis gyvenimu. Mūsų siūlomas sprendimas – kostiumas su implantuotų elektrodų ir jutiklių rinkiniais, kurie seka galūnių poziciją, raumenų aktyvumą ir perduoda duomenis dirbtiniam intelektui apdoroti. Aptikus netinkamą judesį elektrinis signalas išsiunčiamas į atitinkamą raumenį antagonistą ir priverčia jį susitraukti, tokiu būdu efektyviai blokuodamas nevalingą judesį“, – aiškina Lukas Arlauskas, komandos vadovas.

Nuotrauka::3

Biohakatone „Gyvybės kodas 2020“ iš viso dalyvavo 9 komandos. Renginiui pasibaigus, komisijai pristatyti 8 sprendimai.

„Gyvybės mokslų problemai spręsti reikalingų duomenų gavimas ir analizė užtrunka. Jeigu norime prijungti ar testuoti dar ir kažkokius eksperimentinius tyrimus – kas būtų be galo įdomu! – laiko ir resursų poreikis dar labiau išauga. Šios priežastys riboja biohakatone galimų problemų-sprendimų ratą, bet, kita vertus, leidžia gryninti kitokio tipo problemas“, – komentuoja Kotryna Kvederavičiūtė, viena iš biohakatono mentorių, vertinimo komisijos narė ir VU Gyvybės mokslų centro bioinformatikė.

„Biohakatono formatas – unikali galimybė apjungti skirtingų sričių atstovų kompetencijas. Skirtingos dalyvių patirtys padeda į problemą pažvelgti per vis kitos disciplinos prizmę, o ribotas laikas – susitelkti. Per 48 valandas užmegztos pažintys neabejotinai pravers ką tik gimusius sprendimus vystant iki komercializavimo“, – priduria Gintas Kimtys, renginį organizavusios Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) vadovas.

MITA pastebi, kad didžioji dalis komandų norėtų komercializuoti savo idėjas – jos jau kuria prototipus, tariasi dėl bandymų ir įmonių steigimo. Visgi dažnu atveju biohakatono dalyviams koją kišo verslumo žinių trūkumas. Pavyzdžiui, sunkiai sekėsi pagrįsti idėjos pelningumą. Agentūra siūlo pakonsultuoti idėjas įgyvendinti norinčius mokslininkus.

„Projekto „Gyvybės mokslų industrijos plėtros skatinimas“ metu organizuojame įvairias iniciatyvas, pagal kurias inovatoriams suteikiama ne tik finansavimo, bet ir ekspertinė pagalba“, – sako G. Kimtys.

Komanda „LIT2133221“. Organizatorių nuotr. Komanda „Wear and tear“. Organizatorių nuotr. Komanda „NeuroEna“. Organizatorių nuotr.