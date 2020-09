Duomenų kiekis auga sparčiai, pajamos – nežymiai

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos antrąjį ketvirtį, nepaisant smarkiai padidėjusio sunaudotų mobiliųjų duomenų kiekio ir pailgėjusios skambučių trukmės, beveik neaugo ir siekė 179,2 mln. Eur, rodo Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenys.

Pasak tarnybos, karantino metu pamokas organizuojant nuotoliniu būdu, išaugo skambučių bei suvartojamų duomenų apimtys, tačiau sektoriaus pajamos beveik nedidėjo, nes Lietuvoje paslaugų gavėjai dažnai naudojasi neribotų pokalbių ar duomenų planais.

Pajamos už mažmeninių interneto prieigos paslaugų teikimą naudojant mobiliojo ryšio technologijas siekė 55,7 mln. Eur ir buvo 16,1% didesnės nei tuo pat laikotarpiu pernai bei 1,3% didesnės nei pirmąjį ketvirtį.

Antrojo ketvirčio duomenimis, sunaudotų duomenų kiekis mobiliuoju ryšiu, naudojant LTE technologijas, išaugo 81,2% ir siekė 165.800 terabaitų (TB).

Vieno paslaugų gavėjo, naudojančio mobiliojo ryšio technologijas, vidutinis per mėnesį sunaudotų duomenų kiekis, palyginti su 2019 m. balandžiu–birželiu, išaugo 67,8%, per ketvirtį – padidėjo 7,3% iki 19,7 gigabaito (GB).

Tuo metu vieno paslaugų gavėjo skambučių mobiliojo ryšio tinklais trukmė per metus išaugo 21,8% ir siekė 242,8 min., o fiksuotojo ryšio tinklais – 20,7% ir siekė 131 min. Per ketvirtį skambučių trukmė atitinkamai augo 11,3% ir 6,1%.

Per antrąjį ketvirtį mobiliojo ryšio operatoriai užregistravo 970 naujų LTE bazinių stočių – ketvirčio pabaigoje jų skaičius siekė 10,3%. Per ketvirtį tokių stočių padaugėjo 10,4%, per metus – 17,5%.

