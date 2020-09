KAM siekia sudaryti sąlygas veikti baltakepuriams įsilaužėliams

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Krašto apsaugos ministerija (KAM), siekdama koordinuoto ir teisiškai reglamentuoto kibernetinio saugumo bendruomenės įtraukimo į šios srities tobulinimą, parengė Kibernetinio saugumo įstatymo pakeitimo projektą. Juo numatoma įteisinti atsakingo ryšių ir informacinių sistemų (RIS) pažeidžiamumų, dėl kurių gali kilti kibernetinis incidentas, atskleidimo procesą.

Kitaip sakant, ministerija siūlo taisykles, pagal kurias etiški įsilaužėliai, dar vadinami baltakepuriais (angl. white hat), galėtų tyrinėti ir pranešti apie pažeidžiamumus įvairiose sistemose, įskaitant valstybines.

Kol kas Lietuvoje informacinių sistemų spragų, ypač valstybinėse sistemose, geriau neieškoti ir neviešinti, mat praktika rodo, kad tai padarę asmenys paprastai sulaukia ne padėkos, o grasinimų, viešo žeminimo, policijos pareigūnų, kratų ir šaukimo į teismą.

Štai, pavyzdžiui, šiemet „Telia“ nejuokais susiginčijo ir susipyko su kelias saugumo spragas operatoriaus tinkluose radusiu ir paviešinusiu žmogumi. Daugiausia emocijų ir diskudijų gana siauroje IT saugumo ekspertų bendruomenėje tąkart sukėlė ne pačios spragos, o vadinamasis „atsakingas paviešinimas“. Bendruomenė ilgokai diskutavo, ar etiškai ir atsakingai pasielgė spragas aprašęs ir paviešinęs asmuo.

Taip pat priminsime, kad 2016 m. kilo didelis ažiotažas dėl Rinkėjo puslapyje kūrėjų paliktas saugumo spragas paviešinusio asmens veiksmų. Tada iš pilietiškai nusiteikusio vyro, paviešinusio spragas, atsakomybės reikalavo Darius Lazauskas, Rinkėjo puslapį prižiūrėjusios bendrovės „iTree Group“ vadovas.

„Tie žmonės pažeidė įstatymus“, – užuot padėkojęs, visus šalies gyventojus, kurie patikrino, ar žiniasklaidos aprašyta spraga tikrai egzistuoja, nusikaltėliais vadino D. Lazauskas.

VŽ rašė, kad ir e. sveikatos spragas parodžiusiam vyrui gresia baudžiamoji byla.

Siūlo pasitarti

KAM sūlomame Kibernetinio saugumo įstatymo projekte nustatytos sąlygos, į kurias atsižvelgiant būtų galima teisėtai ieškoti RIS pažeidžiamumų. Juos aptikę ir pagal įstatyme nustatytas sąlygas pranešę asmenys galės jaustis ne tik prisidėję prie didesnio kibernetinio saugumo užtikrinimo, bet ir būti ramūs dėl savo teisinės padėties.

Ministerija, siekdama įtraukti suinteresuotas institucijas, tokias kaip teisėsauga, į diskusiją apie siūlomą naują teisinį reglamentavimą, rugsėjo 30 d. organizuoja diskusiją „Atsakingo kibernetinio saugumo pažeidžiamumų atskleidimo reglamentavimas Lietuvoje“. Renginį KAM organizuoja kartu su UAB „NRD Cyber Security“.

„Natūralu, kad verdant gyvenimui, mūsų aplinkoje atsiranda skylių, lūžusių lentų, suskilusių šaligatvio plytelių ir pan. Dažniausiai turime galimybę apie tai pranešti miesto savivaldai. Tačiau kibernetinėje erdvėje iki šiol dar daug nežinomųjų – t.y. nėra aišku, ar pranešus apie aptiktą pažeidžiamumą, nepatrauks baudžiamojon atsakomybėn, o gal iš viso niekas neatkreips dėmesio? Įvedus atsakingo RIS pažeidžiamumų atskleidimo reglamentavimą, bus mažiau neaiškumų, aiškesni vaidmenys, atsakomybės ir jų ribos. Taip pat, toks reglamentavimas – brandos požymis, todėl tokios pastangos tik sustiprins Lietuvos įvaizdį tarptautinėje kibernetinio saugumo bendruomenėje bei įvairiuose reitinguose“, – sako Vilius Benetis, „NRD Cyber Security“ vadovas.

Yra ir gerų pavyzdžių

Bendrai pasaulyje pažeidžiamumų atskleidimas laikomas atsakingu ir etišku tik tuomet, kai informacija apie aptiktus pažeidžiamumus yra, visų pirma, pateikiama pačiai organizacijai, kurios tinkle, sistemoje ar kitame IRT produkte jie buvo aptikti.

Geroji atsakingo RIS pažeidžiamumų atskleidimo praktika teigia, kad svarbu nustatyti ir atitinkamai institucijai pavesti aiškiai apibrėžtas, su pažeidžiamumų atskleidimo koordinavimu susijusias, funkcijas. Tokį vaidmenį atsakingo pažeidžiamumų atskleidimo reglamentavimo procese planuojama paskirti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui (NKSC).

„Neskelbkime RIS aptiktų saugumo pažeidžiamumų viešai, o praneškite apie jas sistemų valdytojui, suteikdami jam galimybę ištaisyti klaidas. Ankstyvas pažeidžiamumo atskleidimas gali būti piktavalių išnaudotas kibernetinėms atakoms atlikti. Esant tarpininkavimo poreikiui, galite apie pažeidžiamumą informuoti užpildę pranešimo formą NKSC interneto svetainėje. NKSC yra pasiruošusi įvertinti situaciją ir imsis veiksmų, siekdama apie atrastą RIS pažeidžiamumą informuoti sistemos valdytoją, pažymėdama, kad apie pažeidžiamumą buvo pranešta naudojant atsakingo atskleidimo praktiką“, – sako dr. Rytis Rainys, NKSC direktorius.

Iki šiol Lietuvoje atsakingas RIS pažeidžiamumų atskleidimas valstybiniu mastu nebuvo reglamentuojamas. Tačiau verta pastebėti, kad kai kurios organizacijos pačios inicijavo, sudarė ir ėmė taikyti atsakingo pažeidžiamumų atskleidimo politiką. Vilniaus savivaldybė yra puikus to pavyzdys. Šių metų pradžioje ji pakvietė kibernetinio saugumo ekspertus ir entuziastus dalyvauti atsakingo pažeidžiamumų atskleidimo programoje „Hack me if you can“ (liet. „Surask spragas, jei gali“).