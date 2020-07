Pirmosios kartos „Walkman Stereo“ ausinukas demonstruojamas „Sony“ muziejuje. Yoshikazu Tsuno („Scanpix“/AFP) nuotr.

Daugelis žmonių šiandien neįsivaizduoja pasivaikščiojimų, kelionių viešuoju transportu, laisvalaikio, sporto ir apskritai gyvenimo be muzikos. Ją su savimi nešiojamės jau daugiau kaip 40 metų, nuo to laiko, kai Japonijos kompanija „Sony“ pristatė ausinuką „Walkman“.

Pirmasis pasaulyje asmeninis nešiojamas kasetinis grotuvas, sukėlęs tikrą perversmą muzikos pasaulyje, prekyboje pasirodė prieš 41-erius metus, 1979 m. liepos 1 d.

„Technologiniu požiūriu ausinukas „Walkman“ nebuvo itin revoliucingas, nes nešiojamų prietaisų įrašams daryti ir juos leisti buvo ir iki jo. Revoliucinga pati idėja: įrenginys skirtas tik muzikai klausyti, daryti tai asmeniškai, patogiai, netrukdant aplinkiniams, vaikštant, keliaujant ar užsiimant bet kokia veikla. Šis sumanymas suteikė postūmį visai šiuolaikinės muzikos industrijai ir pramynė kelius tokiems sprendimams kaip „Spotify“ platforma, kuria daugelis dabar naudojamės kasdien“, – pasakoja Eglė Monginaitė, „Telia“ muzikinės įrangos vadovė.

Diktofonas virto ausinuku

Postūmį pirmojo „Walkman“ kūrimui suteikė Masaru Ibuka, tuometinis „Sony“ vadovas ir vienas kompanijos įkūrėjų. Jis buvo didelis muzikos mėgėjas ir daug laiko leisdavo verslo kelionėse, todėl bendrovės inžinierių paprašė jam sukurti patogų nešiojamą įrenginį, skirtą klausytis muziką netrukdant aplinkiniams. „Walkman“ prototipu tapo nešiojamas kasetinis diktofonas, kurį „Sony“ pavertė įrašams klausyti skirtu įrenginiu.

Šis esą sužavėjo „Sony“ vadovą, ir ausinuką buvo pradėta ruošti masinei gamybai. Tiesa, bendrovėje dėl to buvo kilę rimtų dvejonių. Nerimauta, ar kas nors pirks įrenginį be įrašymo funkcijos, skirtą vien klausymui. Visgi M. Ibuka įtikino kolegas, kad tai yra gera mintis. Ir jis neapsiriko. Pirmieji ausinukai „Walkman“ prekyboje pasirodė Japonijoje ir kainavo apie 33.000 JPY arba 150 USD. Nepaisant tiems laikams gana aukštos kainos, žaibiškas „Walkman“ populiarėjimas pranoko kompanijos lūkesčius: senuose interviu minima, kad „Sony“ tikėjosi per metus parduoti apie 5.000 šių įrenginių, tačiau vien per pirmuosius du mėnesius jų nupirkta šešiskart daugiau – per 30.000.

Nuo kasečių prie CD

„Walkman“ populiarėjant, sparčiai augo ir įrašų kasetėse paklausa. 1983 m., kasečių pasaulyje jau buvo parduodama daugiau nei vinilo plokštelių. Dar po metų, 1984 m., „Sony“ pristatė ir pirmuosius ausinukus įrašams kompaktiniuose diskuose klausyti.

Ausinukai keitė ne tik garso įrašų pramonę, bet ir žmonių gyvenimo būdą.

„Muziką nuo šiol buvo galima pasiimti su savimi, ir daugeliui tai tapo paskata gyventi aktyviau. Skaičiuojama, kad didžiausio „Walkman“ populiarumo laikais, 1987-1997 metais Vakarų pasaulyje trečdaliu padaugėjo žmonių, kurie aktyviam laisvalaikiui rinkosi pasivaikščiojimą. Ausinukų bumas sutapo ir su aerobikos suklestėjimu. Sportas ir muzika įgavo glaudžią sąsają“, – sako E. Monginaitė.

Du dešimtmečius „Sony“ ausinukai klestėjo, o įrenginio pavadinimas net tapo bendriniu žodžiu. 1986 m. „Walkman“ įtrauktas į Oksfordo anglų kalbos žodyną, įvairiose šalyse taip vadinti visi nešiojami ausinukai.

„Walkman“ pražudė MP3

„Walkman“ era baigėsi įsivyravus muzikos įrašų skaitmeninimui ir MP3 formatui. Nors „Sony“ 2000 m. pabaigoje pristatė „Walkman“ modelį, atkuriantį skaitmeninius failus, įrenginys negalėjo atkurti MP3 formato. Tai buvo kritinė „Sony“ klaida.

Dar vieną smūgį legendiniam „Walkman“ sudavė 2001 m. spalį pristatytas kompanijos „Apple“ grotuvas „iPad“, greitai tapęs madingiausiu ausinuku visame pasaulyje. Kurį laiką mėginusi atsilaikyti konkurencinėje kovoje, „Sony“ 2010 m. sustabdė „Walkman“ gamybą. Iki tol kompanija pagamino apie 200 mln. kasetinių ausinukų „Walkman“.

Šiandien vien muzikai klausyti skirti ausinukai taip pat tapo retenybe. Juos pakeitė išmanieji telefonai, be daugybės kitų funkcijų leidžiantys klausytis ir žiūrėti garso bei vaizdo įrašus. Nebeliko ir kasečių bei kompaktinių diskų: didžiosios dalies muzikos pasaulio vartotojai šiuo metu klausosi internetu, per tokias platformas kaip „Spotify“ ar „YouTube“.

Per praėjusius metus registruotų vartotojų, besinaudojančių internetu muziką transliuojančių platformų paslaugomis, skaičius paaugo trečdaliu ir pasiekė 358 milijonų. Pajamos iš internetu transliuojamų įrašų pernai sudarė daugiau nei pusę (56,1%) pasaulinės muzikos industrijos pajamų.