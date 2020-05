Startuoja pirmas Lietuvoje gydytojų vaizdo konsultacijų sprendimas

Tomas Balžekas, UAB „Mano daktaras“ generalinis direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Tomo Balžeko vadovaujama UAB „Mano daktaras“ pradeda teikti nuotolinių gydytojų vaizdo konsultacijų paslaugą. Panašų projektą vysto ir IT bendrovė „Baltic Amadeus“. Jos sprendimas neseniai baigtas testuoti, bet dar nepaleistas.

UAB „Mano daktaras“ vadovas sako, kad nuotolinių vaizdo konsultacijų arba vadinamasis telemedicinos sprendimas suplanuotas jau senokai. Karantinas tiesiog paskatino perdėlioti prioritetus ir paspartinti darbus, mat dalis medicininių paslaugų kabinetų vis dar uždaryti, o paslaugų poreikis yra didelis.

„Manau, kad tai bus aktualu ir po karantino. Pacientas sutaupys daug laiko, nes galės konsultuotis su klinikomis ir jų gydytojais neišeidamas iš namų. Be to, bus galima konsultuotis su kitame mieste esančiomis klinikomis ir jose dirbančiais gydytojais. Pasaulyje medikai ir pacientai jau senokai suprato, kad tai efektyvu, ir šios paslaugos populiarumas sparčiai auga“, – sako T. Balžekas.

Gydytojas urologas Titas Simaška patikslina, kad vaizdo konsultacijų paslaugos ypač populiarios Jungtinėje Karalystėje ir JAV.

„Yra daug situacijų, kada reikia pratęsti paskirtus vaistus, pakoreguoti gydymą, nėra būtinybės tiesiogiai susitikti su pacientu ar jį paliesti, tad vaizdo konsultacija puikiai tam tinka“, – sako jis.

Nuotolines konsultacijas manodaktaras.lt platformoje teikia įvairūs specialistai: psichologai, kardiologai, dermatologai, urologai, ginekologai ir kitų sričių ekspertai. Platformoje taip pat yra įdiegtas atsiskaitymo modulis.

Anot T. Balžeko, viena iš tikslinių grupių, kuriai ši paslauga gali būti aktuali yra užsienyje gyvenantys lietuviai, kuriems esą neretai sunku patekti pas specialistus jų gyvenamose šalyse.

Iki šiol manodaktaras platformoje žmonės galėjo pasikonsultuoti tik telefonu.

„Vartotojas pasirenka laiką iš gydytojo pateikto kalendoriaus – platformoje jau turime per 40 gydytojų – susimoka, ir gydytojas sutartu metu paskambina pacientui. Vaizdo konsultacijos veiks tokiu pačiu principu. Sutartu metu žmogus turės būti prie kameros ir sulauks vaizdo skambučio per mūsų platformą. Tam naudosime „Zoom“ variklį“, – anksčiau „Verslo žinioms“ sakė T. Balžekas.

Konkurentų sprendimas

VŽ rašė, kad nuotolinių vaizdo konsultacijų sprendimą kuria ir IT bendrovė „Baltic Amadeus“. Bet jos sprendimas neseniai baigtas testuoti ir šiuo metu, anot Dariaus Dužinsko, „Baltic Amadeus“ personalo ir rinkodaros vadovo, deramasi dėl finansavimo ir su medicinos įstaigomis dėl sutarčių.

„Idėja gimė iš esamos situacijos. Juk ir šiandien galima paskambinti į medicinos įstaigą ir užsiregistruoti konsultacijai. Kai kuriais atvejais galima skambinti tiesiai gydytojui ir pasikonsultuoti telefonu. Teoriškai tai galima atlikti ir šiuolaikinėmis vaizdo pokalbių priemonėmis, kaip antai „Zoom“, „Microsoft Teams“, „Skype“ ar kt. Bet neaišku, ar gydytojas turės tuos įrankius ir laiko. Todėl ir pamanėme, kad reikia sprendimo, kuris tai – registraciją ir nuotolines konsultacijas – sujungtų“, – sako Darius Dužinskas, „Baltic Amadeus“ personalo ir rinkodaros vadovas.

Beje, jis, kaip ir T. Balžekas, teigia, kad daugelis įmonių ir įstaigų, su kuriomis bendrovė derasi, kalba apie nuotolinių vaizdo ir garso konsultacijų poreikį ateityje. Karantinas esą tapo tik katalizatoriumi, kuris pripratino gyventojus daugiau naudotis internetu ir paspartino telemedicinos paslaugų atsiradimą Lietuvoje.

Bene esminis skirtumas tarp „Mano daktaro“ ir „Baltic Amadeus“ sprendimų toks, kad pirmoji yra interneto platforma, kurioje registruojasi gydytojai ir pacientai, o antroji – gydymo įstaigoms skirta ir sistema, integruojama su jau naudojamomis.

Dar vienas skirtumas tas, kad „Baltic Amadeus“ sprendimas turi tiesioginę integraciją su e.sveikatos sistema, pacientai savo tapatybę turi patvirtinti per skaitmeninėmis priemonėmis (pvz., m. parašu) per e. valdžios vartus, o platforma „manodaktaras“ to neturi.

Tiesa, T. Balžekas, sako, kad gydytojas gali prisijungti prie e. sveikatos sistemos ir matyti ten esančius įrašus, nes pacientai registruodamiesi konsultacijai ar vizitui pateikia savo asmens kodus.

„Specialiai dabar neapsunkiname prisijungimo. Kai reikės, paleisime m. prašo ir „Smart-ID“ funkcionalumą“, – teigia pašnekovas.

