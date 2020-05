Lietuviški lazeriai – ankstyvai krūties vėžio diagnostikai 

Aldas Juronis, „Eksplos“ industrinių lazerių programų vadovas. Bendrovės nuotr.

Lietuvos lazerinių technologijų bendrovė „Ekspla“, bendradarbiaudama su kitomis įmonėmis ir universitetais, sukūrė itin ankstyvos krūties vėžio diagnostikos aparatą. Pirmojo prototipo su „Eksplos“ lazeriniu šaltiniu klinikiniai tyrimai atliekami Nyderlanuose.

Projektą pavadintą PAMMOTH (angl.: Photoacoustic Mammoscopy for evaluating screening-detected lesions in the breast) vykdo 9 įmonių konsorciumas, o finansuojamas jis ES lėšomis.

„Prietaisas yra unikalus, nes gali aptikti krūties vėžį labai ankstyvoje stadijoje, be to, yra visiškai neinvazinis. Juo bus galima aptikti tipinį besiformuojantį naviko kapiliarinį tinklą. Vėžiniai dariniai susiformuoja savo maitinimo sistemą iš smulkių kapiliarų. Galima stebėti kapiliarų, o kartu ir vėžinio darinio vystymąsi. To šiandien neleidžia dabartinės tyrimų priemonės, arba jos yra labai brangios“, – pasakoja Aldas Juronis, „Eksplos“ industrinių lazerių programų vadovas.

„Ekspla“ projektui sukūrė „PhotoSonus“ serijos lazerių šaltinius, kurie tiks bet kuriai fotoakustinio vaizdinimo sistemai, skirtai tirti įvairius audinius ir kitas medžiagas.

Anot jo, ligoninėse šis prietaisas, idealiu atveju, galėtų pasirodyti maždaug po poros metų.

Ištakos – A. Bello fotofonas

A. Juronis pasakoja, kad fotoakustinis vaizdinimas, tai hibridinė technika, sujungianti du metodus – ultragarso ir optinį vaizdinimą.

Nors žmogaus kūnas yra nepralaidus šviesai, mokslininkai suranda būdų, kaip panaudoti nepavojingą matomą šviesą tam, kad pamatytume, kas vyksta mūsų kūno viduje.

Procedūros metu labai trumpais lazerio impulsais šildomas audinys, todėl jo molekulės išsiplečia. Tai sukuria ultragarso bangas, kurių „klausosi“ specialus ultragarso jutiklis, taip gaunami itin išsamūs audinių vaizdai. Kadangi skirtingos ląstelės skirtingai atspindi šviesą, taip galima nustatyti, kokio tipo ląstelės sudaro piktybinį darinį.

Šios technologijos ištakos siekia net 1880-uosius. Tada, tik ką išradęs telefoną, Aleksandras Bellas eksperimentavo naudodamas šviesą garsui perduoti. Jo sukurtas fotofonas yra šiuolaikinių šviesolaidinių ryšių pirmtakas. A. Bellas pastebėjo, kad, ant guminio lakšto šviečiant saulės spinduliams, sklinda garsas. Tai pirmasis fotoakustinio efekto demonstravimas.

Susidomėjimas šiuo reiškiniu, kuris atsiranda tada, kai medžiagos sugeria šviesą ir skleidžia garso bangas, toliau domėjosi Lordas Rayleigh’as ir Wilhelmas Röntgenas (kuris atrado rentgeno spinduliuotę). Tačiau vėliau susidomėjimas ir tyrimai nuslopo. Šia sritimi fizikai vėl susidomėjo tik maždaug prieš 25 metus. Nuo to laiko fotoakustiniam vaizdinimui skiriama vis daugiau dėmesio – šį kartą siekiant sukurti technologijas tikslesnei vėžio diagnostikai ir gydymui.

Esamų metodų trūkumai

Anot „Eksplos“, šiuo metu naudojamos diagnostikos technologijos turi trūkumų. Pavyzdžiui, rentgeno įranga yra gana pigi ir lengvai eksploatuojama, bet žmogaus kūnas švitinamas sveikatai pavojinga spinduliuote. Ultragarsas yra saugus, tačiau trūksta jautrumo. Rentgeno mamografija laikoma vienintele pakankamai jautria technika, tačiau vis vien reikia papildomų tyrimų, pavyzdžiui, biopsijos pirminei diagnozei patvirtinti arba paneigti. Be to, šis metodas ne visada efektyvus moterims, kurių krūtų audinys yra tankesnis. Todėl ir kuriamos naujos technologijos, nepasižyminčios minėtais trūkumais.

Pranešime teigiama, kad jau įrodyta, jog fotoakustinis vaizdinimas yra itin efektyvus diagnozuojant krūties navikus (taip pat – skirtingus jų tipus), odos vėžį, skydliaukės mazgelius, osteoartritą ir reumatoidinį artritą. Taip pat ir ankstyvas kraujagyslių bei kt. ligas. Šis tyrimų metodas yra neinvazinis ir visiškai nekenksmingas organizmui, todėl gali būti atliekamas pakartotinai neribotą kiekį kartų, nesukeliant jokių nepatogumų ar grėsmės.

Beje fotoakustinis vaizdinimas mokslininkų jau išbandomas ne tik diagnostikai, bet ir vėžio gydymui. Ateityje šis metodas esą gali padėti chirurgams tiksliau identifikuoti ir pašalinti piktybinius navikus iš pirmo karto.

PAMMOTH konsorciumas dėmesį sutelkė į krūties navikus, nes tai antras pagal dažnumą vėžys pasaulyje.

Skaičiuojama, kad vien 2018 m. jis nusinešė 627.000 gyvybių. Tiesa dėl tobulėjančio gydymo ir diagnostikos skaičiai kasmet mažėja.

„PhotoSonus X" lazeris fotoakustiniam vaizdinimui.