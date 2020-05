„Nvidia“ mokslo vadovas sukūrė plaučių ventiliatorių už 400 USD

„OP Vent“ konstrukcija. Stop kadras iš pristatymo.

Billas Dally, JAV kompiuterinės technikos bendrovės „Nvidia“ vyriausiasis mokslininkas, sukūrė ir paskelbė atvirojo kodo plaučių ventiliatoriaus brėžinius. Jo sukurtas aparatas gali būti greitai surenkamas, naudojant įprastus, parduotuvių lentynose randamus komponentus, kurių bendra kaina siekia apie 400 USD.

Kai JAV Maisto ir vaistų administracija (angl. FDA) patvirtins įrangos saugumą bei patikimumą ir leis aparatą naudoti, jis gali tapti prieinama alternatyva tradiciniams plaučių ventiliatoriams, kurių kainos gali siekti iki 30.000 USD (panašios kainos yra ir Europoje), rašo portalas „TechCrunch“.

B. Dally dizainas supaprastintas kiek įmanoma ir iš esmės apima tik du pagrindinius komponentus – solenoidinį (elektromagnetinį) vožtuvą ir mikrovaldiklį. Prietaisas telpa į standartinę transportavimo dėžę (angl. Pelican case). Be to, įrenginį esą galima surinkti vos per 5 minutes. Konstrukcija pavadinta „OP-Vent“.

videoklipas::1

Visus dokumentus ir brėžinius galima rasti Stanfordo svetainėje.

Priduriama, kad kuriant įrenginį, B. Dally talkino dr. Andrew Moore‘as, vyriausiasis Stanfordo universiteto rezidentas, ir dr. Bryantas Linas, medicinos prietaisų ekspertas, konsultantas ir poros įmonių įkūrėjas.

Šiuo metu JAV Maisto ir vaistų administracija tikrina aparato dizainą. Tikimasi, kad pagal jos vykdomą „COVID-19 įrangos skubios pagalbos leidimų programą“ dizainas bus greitai patvirtintas. Iš karto po to planuojama ieškoti gamybos partnerių.