„Apple“ ir „Google“ kuria bendrą perspėjimo sistemą

Dvi IT milžinės „Apple“ ir „Google“ drauge kuria technologiją, kuri įspėtų išmaniųjų telefonų turėtojus, jeigu jie neseniai buvo atsidūrė žmonių, užkrėstų koronavirusu, artimoje aplinkoje.

Kontaktų paieškos metodas veiktų naudojant telefonuose esantį „Bluetooth“ ryšį, padedantį keistis informacija tarp išmaniųjų įrenginių. „Apple“ ir „Google“ sprendimas leistų įspėti apie užkrėtimo riziką, nustačius netoli kokių kitų žmonių buvo išmaniojo telefono savininkas, rašo BBC.

Jeigu kurio nors iš tų žmonių tyrimas dėl koronaviruso būtų teigiamas – telefono savininkui būtų išsiųstas įspėjimas. Bendrovių pranešime teigiama, kad nebūtų renkami vietos nustatymo duomenys pagal GPS signalą ar renkama asmeninė informacija.

„Privatumas, skaidrumas ir sutikimas yra labai svarbūs“, — pabrėžiama „Apple“ ir „Google“ bendrame pranešime. Kompanijos teigia, kad kurdamos tokią galimybę konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis.

„Mes atvirai skelbsime informaciją apie savo darbą, kad kiti galėtų jį analizuoti", — teigiama bendrame pranešime.

Problema dėl asmens laisvių

Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad jo administracijai reikia laiko apsvarstyti tokį sprendimą. Tačiau žadėjo, kad administracija savo nuomonę praneš „labai greitai“.

„Tai labai įdomu, tačiau daugybei žmonių neramu dėl asmens laisvės“, — sakė D. Trumpas per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose.

ES duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas kalbėjo palankiau, susipažinęs su iniciatyva „iš pirmo žvilgsnio“. Tačiau jis taip pat paminėjo, kad ją reikia įvertinti kruopščiau, atsižvelgiant į reikalavimus susijusius su vartotojo teise rinktis ir duomenų apsauga.

Tokio bendro sprendimo sėkmė priklausys ir nuo to, kiek žmonių jį galės išbandyti. „Apple“ išmaniuosiuose telefonuose naudoja savo „iOS“ operacinę sistemą, o „Google“ dirba su „Android“. Šios dvi operacinės sistemos veikia didžiojoje dalyje naudojamų išmaniųjų telefonų. Be to kompanijos teigia ieškančios sprendimo, kad žmonėms nereikėtų parsisiųsti specialios programėlės, kad tokia perspėjimo sistema veiktų.

Šalys ieško įvairių sprendimų

Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui Singapūre, Izraelyje, Pietų Korėjoje, Lenkijoje jau naudoja sistemas, kurios pajungia žmonių išmaniuosius telefonus koronaviruso plitimo stabdymui, prevencijai ar informavimui. Panašių iniciatyvų kurti tokius mechanizmus yra Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir kai kuriose JAV valstijose.

VŽ rašė, kad Lietuvoje Vyriausybė taip pat yra pritarusi Susisiekimo ministerijos parengtam Elektroninių ryšių įstatymo pakeitimui, numatančiam, kad ypatingais atvejais valstybės institucijos gali gauti iš ryšio operatorių duomenis apie priverstinai karantinuojamų asmenų buvimo vietą ir jų srauto duomenis.

Europos duomenų apsaugos valdyba kovo mėn. išplatino išaiškinimą dėl asmens duomenų naudojimo pandemijos metu. Dokumente, be kitų dalykų, teigiama, kad koronaviruso grėsmė keičia iki šiol galiojusias nuostatas, ir kad valstybėms leidžiama rinkti nenuasmenintus savo piliečių duomenis.