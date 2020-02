Šaltiniai: „Nokia“ svarsto dalies turto pardavimo ir įmonių įsigijimo galimybes 

„Nokia“ 5G įrangos demonstracija Lietuvoje. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Suomijos telekomunikacijų įrangos gamintoja „Nokia“ konsultuojasi su patarėjais, svarstydama galimą dalies turto pardavimo arba susijungimų galimybes, skelbia „Reuters“, remdamasis „Bloomberg“ pateikta šaltinių informacija.

„Nokia“ komentuoti „Bloomberg“ siųstą užklausą atsakė. Tačiau, vienas neįvardijamas šios naujienų agentūros šaltinis, artimas įmonės vadovybei, patikino, kad turto pardavimo galimybės nėra vertinamos. Bet įsigijimai esą galimi.

Priminsime, kad anksčiau šį mėnesį Williamas Barras, JAV generalinis prokuroras, pareiškė, kad JAV ir jos sąjungininkai turėtų apsvarstyti galimybę investuoti į „Nokia“ ir (arba) „Ericsson“, įsigijant kontrolinį akcijų paketą, kad būtų išvengta „Huawei“ dominavimo 5G rinkoje.

„Turime apsispręsti dėl žirgo, su kuriuo dalyvausime šiose lenktynėse. Kas yra tas 5G įrangos tiekėjas ar tiekėjai, kuriais pasitikėsime, norėdami konkuruoti su „Huawei“ visame pasaulyje, laimėti operatorių sutartis ir užgniaužti „Huawei“ siekį dominuoti. Šias problemas galima išspręsti suderinant Jungtinių Valstijų interesus su „Nokia“ ir (arba) „Ericsson“, ir įsigyjant jų arba jos kontrolinį akcijų paketą tiesiogiai arba per privačių JAV ir sąjungininkų bendrovių konsorciumą. Amerikos finansinė ir rinkos galia, stovinti vienos ar abiejų šių firmų užnugaryje, padarytų jas daug grėsmingesnėmis ir pašalintų susirūpinimą dėl jos ar jų išliekamosios galios“, – „Business Insider“ cituoja W. Barrą.

Tą pačią dieną žiniasklaidoje pasirodė daugybės analitikų ir rinkos stebėtojų komentarai. Ir beveik visų jų tonas buvo labai panašus: JAV tai galbūt į naudą, bet žiūrint iš įmonių pozicijos tai labai bloga idėja, nes tiek „Nokia“, tiek „Ericsson“ turi sutarčių Kinijoje, kurias po JAV investicijų prarastų. Be to, 5G rinka taptų politizuota, ir sprendimai būtų priimami remiantis ne verslo, o geopolitine logika. Rinkos ekonomikoje to neturėtų būti. Be to, jei JAV nusisuktų nuo rinkos ekonomikos ir vakarietiškų verslo principų, tai būtų galima laikyti Kinijos ideologine pergale.

Suomijos bendrovė, šiuo metu intensyviai konkuruojanti su „Ericsson“ ir „Huawei“ dėl 5G rinkos dalies, dar vasario pradžioje skelbė, kad 2020 m. konkurencinė aplinka bus labai įtempta.

5G tinklai yra prekybinio-konkurencinio karo tarp JAV ir Kinijos pagrindinė ašis, nes jais bus vykdomos labai svarbias funkcijos, įskaitant tas, kurios susijusios su bepiločiais orlaiviais, savavaldžiais automobiliais, išmaniaisiais elektros tinklais ir karinėmis ryšių sistemomis.