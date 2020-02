Atšaukta didžiausia pasaulyje telekomunikacijų paroda

Workers walk past a Mobile World Congress banner in Barcelona, February 22, 2013. The GSMA Mobile World Congress, representing the interests of the worldwide mobile communications industry, will take place from February 24 to 27 in Barcelona. The banner reads, "Hello". REUTERS/Albert Gea (SPAIN - Tags: BUSINESS TELECOMS)