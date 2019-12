Lietuviai perka daugiau įrenginių su eSIM nei kitų Europos šalių gyventojai

Rudenį Lietuvoje startavusi eSIM paslauga, regis, prigyja. Plačius apibendrinimus daryti dar per anksti, nes šią paslaugą siūlo tik vienas iš trijų didžiųjų operatorių – „Bitė Lietuva“. Bet pastarosios pateikiami duomenys rodo, kad, pavyzdžiui, išmaniuoju laikrodžiu be telefono bendrauti leidžianti eSIM lietuviams yra aktuali.

„Bitės“ duomenys rodo, kad laikrodžių su eSIM pardavimai bendrovės tinkle šiandien sudaro 75% visų išmaniųjų laikrodžių pardavimų.

„Tikėjome eSIM ir išmaniųjų laikrodžių potencialu, o šiandien matome, kad šis sprendimas pasiteisino. Startavę dar spalio mėnesį, beveik tris kartus padidinome savo išmaniųjų įrenginių pardavimus, o lapkritį išmanieji laikrodžiai su eSIM jau siekė 75% visų išmaniųjų laikrodžių pardavimų „Bitės“ tinkle. Toks susidomėjimas rodo, kad lietuviai – išmanūs, seka technologijų tendencijas ir yra linkę naujoves išbandyti pirmieji“, – komentuoja Arūnas Mickevičius, bendrovės „Bitė Lietuva“ rinkodaros vadovas.

Tai patvirtina ir „Samsung“ statistika. Kaip teigia Simonas Skupas, bendrovės „Samsung Electronics Baltics“ vadovas Lietuvoje, lapkričio mėnesį kas trečias nupirktas išmanusis „Samsung“ laikrodis Baltijos šalyse turėjo eSIM funkcionalumą.

„Samsung“ statistika rodo, kad vidutiniškai Europoje šio gamintojo eSIM išmaniųjų laikrodžių parduodama kas aštuntas

„Baltijos šalių gyventojai yra vieni iš dažniausiai perkančių eSIM išmaniųjų laikrodžių modelius tarp visų Europos šalių – mūsų regioną lenkia tik Skandinavijos šalys ir Vengrija. Stebėdami tokį ryškų spurtą mūsų šalyje, galime daryti prielaidą, kad lietuvių pažintis su šiais naujos kartos išmaniaisiais įrenginiais tik didės“, – teigia S. Skupas.

Laukiamas atsakas

Kaip VŽ rašė, kiti du didieji operatoriai eSIM vertina santūriau, bet irgi neatmeta galimybės savo klientams pasiūlyti tokių pačių arba panašių paslaugų, ypač dėvimos elektronikos segmente.

Audrius Stasiulaitis, „Telia Lietuvos“ atstovas spaudai, „Verslo žinioms“ anksčiau yra sakęs, kad investicijos, norint visiškai pereiti prie eSIM, gali siekti ir dešimtis milijonų eurų, o diegimas užimtų daug laiko. Todėl viską reikia gerai apglavoti. Bet kartu jis užsiminė, kad bendrovė stebės rinką, ir jei matys paklausą, eSIM pasiūlys.

„Manome, kad kai ateis masiška tokių daiktų su integruota SIM kortele ir jos funkcija banga, mes tikrai būsime pasiruošę“, – kalbėjo A. Stasiulaitis.

Jam pritaria ir Andrius Baranauskas, „Tele2“ komunikacijos vadovas. Anot jo, eSIM yra nauja ir palyginti ribotai taikoma technologija, o jos diegimas reikalauja keisti tinklo parametrus ir papildomai investuoti. Bet situacija gali pasikeisti ateityje.

„Su tais nešiojamais įrenginiais – matome, kad kol kas dar nėra to masinio poreikio, masinio pirkimo. (...) Jeigu rinka vystysis taip, kad tų įrenginių bus daugiau, jie bus pigesni, jie bus plačiau pritaikomi, tai vartotojai matys priežastį juos pirkti. Jeigu vartotojai matys priežastį pirkti, tai mes labai greitai atnaujinsime savo sistemas be jokių išorinių raginimų ir tas investicijas padarysime tiesiog savo vartotojų labui. Kol to nėra, tos investicijos šiandien yra perteklinės“, – argumentuoja A. Baranauskas.

eSIM paslauga fizines SIM korteles leidžia pakeisti virtualiomis, o naudojantis išmaniuoju laikrodžiu su eSIM – atsiliepti į skambučius, gauti SMS žinutes bei pilnai naudotis laikrodžio programėlėmis ir tada, kai šalia nėra telefono.