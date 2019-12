„Dell“ užmojis – iki 2030 m. pusė įmonės darbuotojų sudarys moterys

Neseniai JAV vyko „Dell Technologies Summit“ konferencija, kurioje bendrovė pristatė ateinančio dešimtmečio planą ir viziją. Kalbėdamas apie kompanijos ateitį, Michaelas Dellas, jos vadovas ir įkūrėjas, pareiškė, kad plane įrašyta ir lyčių lygybė. „Dell“ sieks, kad 2030 m. 50% įmonės darbuotojų sudarytų moterys.

Be to, iš minėtų 50% moteriškos lyties darbuotojų, beveik pusė (40%) turėtų užimti vadovaujančias pozicijas. Šiuo metu 30% bendrovės darbuotojų visame pasaulyje yra moterys. Iš viso bendrovėje dirba 157.000 darbuotojų. „Dell“ taip pat sieks, kad per ...