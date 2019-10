„INVL Technology“ toliau stambina verslus

Į informacinių technologijų (IT) verslus investuojanti „INVL Technology“ toliau stambina valdomas įmones, siekdama padidinti jų vertę ir vėliau parduoti arba „išstumti“ į biržą.

„INVL Technology“ pranešime teigia, kad jos valdomos IT paslaugų ir programavimo įmonės bus sujungtos į „Novian“ grupę. Šiam tikslui bus vykdomi vidiniai įmonių įsigijimai. UAB „Novian“ perima „Algoritmų sistemas“, o pastaroji, savo ruožtu, iš „INVL Technology“ perka Estijos bendrovę „Andmevara“. Be to, „Novian“ valdoma BAIP perima Estijos bendrovę „Andmevara Services“ kartu su „Andmevara SRL“.

Sandoriai atliekami pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. įmonių vertes. Planuojama, kad grupės vidiniai įmonių įsigijimai bus baigti dar šiemet.

Po pertvarkos, „Novian“ grupė vienys Lietuvoje veikiančias įmones UAB BAIP, UAB „Acena“ ir UAB „Algoritmų sistemos“, Estijos įmones „Andmevara“ AS, „Andmevara Services“ OU, Moldovos „Andmevara“ SRL bei Norvegijos „Zissor“ AS.

„Siekiame sukurti stambesnius darinius, kurie klientams galės suteikti didesnį paslaugų spektrą iš vienų rankų ir bus patrauklesni potencialiems darbuotojams bei investuotojams“, – komentuoja Kazimieras Tonkūnas, „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris.

VŽ dar 2018 m. spalį rašė, kad „INVL Technology“ ima stambinti ir reorganizuoti valdomas įmones.

3 veiklos kryptys

Naujienų sulauks ir „INVL Technology“ valdomų įmonių klientai. Pavyzdžiui, BAIP ir „Acenos“ klientams Lietuvoje taps pasiekiamos „Andmevara Services“ OU ir „Andmevara“ SRL teikiamos SaaS (angl. Software as a Service, liet. programinė įranga kaip paslauga) paslaugos, svetainių prieglobos bei istorinių dokumentų skaitmenizavimo paslaugos.

Savo ruožtu, „Andmevara Services“ OU paslaugų portfelį Estijoje sustiprins BAIP ir „Acenos“ teikiamais superkompiuterių, kritinės IT infrastruktūros ir atsparumo, IT resursų optimizavimo, verslo analitikos ir procesų automatizavimo sprendimais bei galės pasiūlyti nepertraukiamas klientų aptarnavimo paslaugas.

Programavimo krypties bendrovės „Algoritmų sistemos“ bei „Andmevara“ AS taip pat dirbs kartu ir keisis žiniomis mokesčių administravimo, mašininio mokymosi, atliekų tvarkymo, e. sveikatos, e. demokratijos, e. miesto, švietimo, reguliavimo ir kitose srityse. Bendrovių klientai turės prieigą prie visų grupės įmonių kompetencijų ir sprendimų.

K. Tonkūno teigimu, įmonių grupės pertvarka taip pat leis klientams pasiūlyti kompleksiškus skaitmeninės transformacijos projektus, tokius kaip informacinių technologijų sistemų transformacija į naujos kartos technologijas ar aukšto skaičiavimo našumo, dirbtinio intelekto bei daiktų interneto technologijų ir sistemų praktinis pritaikymas organizacijose.

„Tikime, kad „Novian“ grupės pertvarka leis patenkinti naujus klientų poreikius, sustiprinti mūsų klientų konkurencingumą bei grupės įmonių poziciją Baltijos ir Skandinavijos šalių rinkose, tokiu būdu didinant grupės įmonių vertę“, — sako K. Tonkūnas.

Baigus „Novian“ grupės pertvarką, bus įtvirtinta nuo 2018 metų pradžios formuota „INVL Technology“ trijų verslo krypčių struktūra: IT paslaugų ir programavimo, verslo klimato gerinimo ir e. valdymo bei kibernetinio saugumo.

Patyrė nuostolį

„INVL Technology“, kartu su naujienomis apie pertvarką, paskelbė ir šių metų trijų ketvirčių rezultatus. Nuosavas kompanijos kapitalas trijų ketvirčių pabaigoje buvo beveik 27,5 mln. Eur arba 2,26 Eur akcijai ir nuo metų pradžios sumažėjo 1,9%.

„INVL Technology“ investicijų į valdomas įmones vertė šių metų rugsėjo pabaigoje buvo 24,6 mln. Eur – 1,5% didesnė nei metų pradžioje.

Bendrovės grynieji nuostoliai minimu laikotarpiu siekė 0,53 mln. Eur. Pernai per 3 ketvirčius bendrovė buvo uždirbusi 0,1 mln. Eur pelno.

„INVL Technology“ valdomų atskirų įmonių rezultatai skirtingi (jie bus paskelbti vėliau). Bet agreguotos jų pajamos esą auga.

„Šis rodiklis siekė beveik 23 mln. Eur ir, lyginant su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, išaugo kone 20%. Didele dalimi prie šio rezultato prisidėjo grupės įmonių projektai superkompiuterių ir nacionalinio pašto transformacijos srityje“, – aiškina K. Tonkūnas.

Jo teigimu, valdomų įmonių pelningumą veikė vienkartinės sąnaudos kuriant į klientų poreikius orientuotą „Novian“ grupės struktūrą. Taip pat pirmąjį pusmetį baigta vykdyti „NRD Companies“ pertvarka. Reikšmingos buvo ir valdomų bendrovių investicijos į kompetencijos didinimą mokesčių administravimo sistemų srityje – vertinama, kad tai turės didelę įtaką vertės augimui ateityje.

„INVL Technology“ įsteigta 2015 m., sujungus įmones „INVL Technology“ AB ir AB „BAIP Group“. 2016 m. liepą Lietuvos bankas suteikė šiai naujai įmonei uždarosios investicinės bendrovės (UTIB) licenciją. Tada taip pat numatyta, kad UTIB „INVL Technology“ veiks iki 2026 m. liepos 14 d., bet turės galimybę veiklą pratęsti veiklą dar dvejiems metams. Netrukus po to jos valdymą perėmė turto valdymo grupei „Invalda INVL“ priklausanti bendrovė „INVL Asset Management“. Ji kompaniją valdo iki šiol.