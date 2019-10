Lietuviai lazeriais ir ultragarsu apdirbs pačias trapiausias medžiagas

Bendrovės iš Vilniaus lazerinių technologijų klasterio TOOLAS baigia kurti ir netrukus pasiūlys pasaulinei rinkai itin sudėtingas trapių medžiagų pjaustymo technologijas, kurios, tikimasi, atvers naujas galimybes tokioms pramonės šakoms, kaip saulės modulių gamyba. Tuo metu kauniečiai trapių medžiagų apdirbimui pasitelkia ultragarsą.

Apie tai įmonės pranešė Vilniuje neseniai vykusiame (jau antrus metus) tarptautiniame fotonikos verslo renginyje „Baltic Photonics 2019”.

Supjaustyti ploną grūdinto stiklo lakštą ar itin ploną silicio saulės elementą – vis dar didelis iššūkis. Tačiau lazerinio mikroapdirbimo technologijų klasteriui TOOLAS priklausančios bendrovės tikina jį įveikusios.

Tiesa, viena sėkmės istorija šioje srityje Lietuvoje iškilo jau anksčiau. VŽ rašė, kad 2016 m. lietuvių lazerių technologijų UAB „Altechna R&D“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su JAV milžine „Corning“. Ši telefonų ekranų apsauginių stiklų (prekės ženklo „Gorilla Glass“) gamintoja įsigijo lietuvių įmonės stiklo pjaustymo lazeriu technologijos licenciją.

Geresni saulės moduliai

Tadas Kildušis, vienos iš klasterio įmonių „Direct Machining“ vadovas sako, kad galimybė lazeriais kurti specialius funkcinius paviršius atveria neregėtas galimybes pramonei. Hibridinė lazerinio paviršių fabrikavimo technologija leidžia sukurti medžiagas su unikaliomis funkcinėmis fizikinėmis ir optinėmis savybėmis: itin gerai drėgmę atstumiančius paviršius, spalvotus fotoninių kristalų paviršius, absoliučiai šviesą sugeriančias medžiagas, trintį mažinančius ir sukibimą didinančius paviršius, elektrai laidžias ir kartu optiškai skaidrias medžiagas.

„Ši lazerių pramonės sritis dar tik įgauna formą ir lietuvių įmonės yra šių technologijų vystymo priešakyje. Šiandien mes su viena Kinijos lazerinių sistemų gamintoja kuriame specifinę programinę įrangą elektronikos, skirtos mobiliesiems telefonams, gamybai. Mūsų pritaikymas turėtų padidinti gamybos efektyvumą apie 20%“, - užsimena „Direct Machining“ vadovas.

Pasak sektoriaus atstovų, lazerių suteikiamos naujos galimybės keisti paviršių savybes ir pjaustyti itin trapias struktūras taip pat atvers naujų galimybių saulės modulių gamintojams. Jos leis sukurti gerokai efektyvesnius saulės elementus, kurie sugers daugiau energijos, nei šiandien rinkoje esantys pažangiausi elementai. Be to, saulės elementai esą galės būti unikalių, specifinių formų. Šiandien, anot lazeristų, didesnis modulių efektyvumas ir įvairesnės formos yra įmanoma tik teoriškai. Praktikoje tai tiesiog per brangu.

Mikroelektronikos pramonė

Egidijus Vanagas, kitos klasterio bendrovės „Evana Technologies“ vadovas, sako, kad nuo šiol TOOLAS su trapių paviršių lazerinio sudalinimo technologijomis aktyviau žengs į JAV rinką, kur paklausa šioms inovacijoms didžiausia.

„Iki šiol daugiau dirbome su Kinijos rinka, bet situacija keičiasi ir nuo šių metų stipriname bendradarbiavimą su tokiomis Europoje veikiančiomis JAV įmonėmis, kaip „Thorlabs“. Tikslingai judame į ypatingai uždarą Europos medžiagų apdirbimo rinką, skirtą mikroelektronikos pramonei. Ten galimybės didžiausios“, – sako Egidijus Vanagas, „Evana Technologies“ vadovas.

Aivaras Kazakevičius, „Evana Technologies“ atsakingas už silicio lazerinio sudalinimo technologijos vystymą, pabrėžia bendradarbiavimo ne tik su užsienio, bet ir su Lietuvos įmonėmis naudą – jos planuoja bendrai kurti naujus produktus.

Sektorius – dar nedidelis

Ateinančiais metais TOOLAS įmonės taip pat planuoja aktyviau dirbti su bendru klasterio produktu – lazerinio mikroapdirbimo technologijomis, jų komercinimu. Žadama teikti paslaugas ir per Visorių skaitmeninių inovacijų centrą, nes smulkioms įmonėms inovatyvių technologijų įsigijimas kartais būna per didelė finansinė našta, o inovacijų centras suteikia galimybę specializuotose laboratorijose išbandyti naujausias technologijas be didesnių investicijų.

Lietuvos lazerių asociacijos duomenimis, sektoriaus vertė Lietuvoje siekia 130 mln. Eur. Šiandien Lietuvoje veikia 40 su lazeriais susijusių bendrovių, 80% jų sukuriamos produkcijos eksportuojama. Prognozuojama, kad didelis kasmetinis sektoriaus augimas leis jau 2025 m. Lietuvoje lazerių pramonėje sukurti per 1% vidaus BVP.

KTU pasitelkė ultragarsą

Su trapių ir kietų medžiagų apdirbimu eksperimentuoja ir Kauno mokslininkai. Grupė Kauno technologijos universiteto (KTU) tyrėjų, Eksperimentuodami su volframo karbidu, sukūrė kietų ir trapių medžiagų precizinio šlifavimo būdą, panaudojant ultragarsą.

Aukštųjų technologijų pramonėje, įskaitant lazerius, kokybiškų optinių komponentų paklausa vis didėja – nuo bendrojo vartojimo skaitmeninių prietaisų optikos, tokių kaip skaitmeniniai fotoaparatai, iki aukštųjų technologijų, tokių kaip optikos taikymas medicininėms sistemoms. Precizinės optikos elementai formuojami liejant stiklą; liejimo formos gaminamos iš kietų ir aukštai temperatūrai atsparių konstrukcinių medžiagų, tokių kaip volframo karbidas.

„Liejimo formų gamybai, kurios yra naudojamos optinių elementų formavimui, reikia apdoroti volframo karbidą, o tai – sudėtinga. Visų pirma, tai labai kieta medžiaga, todėl bet koks su ja besiliečiantis įrankis, netgi deimantinis, susidėvi beveik akimirksniu. Antra, jei įrankis per giliai įsiterpia į šlifuojamos detalės paviršių, ji sulūžta. Norint apdirbti kietą ir trapią medžiagą, ji turi pasiekti deformacijos būseną – tokiu būdu ją galima formuoti nesuardant“, – aiškina Gytautas Balevičius, KTU Mechatronikos instituto tyrėjas.

Vienas iš būdų pasiekti ruošinio plastinę deformaciją yra ultragarsinis įrankio sužadinimas. Kitaip tariant, įrankis pradeda virpėti, ir tie virpesiai perduodami į ruošinį. Kuo didesnis sužadinimo dažnis, tuo didesnė tikimybė pasiekti šlifuojamos medžiagos plastinės deformacijos būseną. Laboratorijose, anot KTU atstovų, naudojant nanometrų gylio įpjovas galima pasiekti sužadinimo dažnį, kuris yra reikalingas plastinei deformacijai, tačiau tai pasiekti pramoninėmis sąlygomis iki šiol buvo neįmanoma.

„Pasiūlėme naują ultragarso naudojimo būdą. Daugiau dėmesio skyrėme ruošinio, o ne įrankio sužadinimui. Taip pasiekėme 80–100 kHz dažnį, kurį šiuo metu pramonėje yra labai sunku pasiekti“, – sako G. Balevičius, vienas iš išradimo autorių.

Šio projekto metu KTU mokslininkai sukūrė 3 inovatyvias technologijas. Lietuvos valstybiniam patentų biurui pateikta inovatyvaus įrenginio, integruojančio šias technologijas, patentinė paraiška.

Gytautas Balevičius (kairėje) ir prof. Vytautas Ostaševičius, KTU Mechatronikos instituto direktorius. KTU nuotr.