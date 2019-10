„Išmani Lietuva“: apie mus ir technologijas

Estija praėjusią savaitę pradėjo siūlyti viešąsias paslaugas piliečiams, dar prieš jiems kreipiantis. Apie tai „Išmanios Lietuvos“ konferencijoje pranešė Martenas Kaevatsas, Estijos Vyriausybės nacionalinis patarėjas skaitmenizacijos klausimais.

„Praėjusią savaitę, kai gimė naujas estas, jo tėvai gavo e. laišką, „WhatsApp“ ar kitą žinutę, kurioje buvo parašyta: sveikiname sulaukus sūnaus ar dukros, iš vyriausybės tokią dieną gausite tiek pinigų, iš savivaldybės – kitą dieną tiek pinigų. Darželio reikalai jau sutvarkyti, bet jei norite ką nors pakeisti, paspauskite šią nuorodą. Tai pirmas pasaulyje atvejis, kai viešosios paslaugos pasiūlomos nesikreipiant dėl jų“ – su pasididžiavimu pranešimą pradėjo M. Kaevatsas.

Kaip pats teigia, nebūtų galėjęs įsivaizduoti, kad kada nors dirbs viešajame sektoriuje ir, juolab, tuo mėgausis. Šiandien jis yra Estijos Vyriausybės nacionalinis patarėjas skaitmenizavimo klausimais. Neoficialiai jis – Estijos inovacijų vadovas. Būdamas dirbtinio intelekto ekspertas, M. Kaevatsas yra pagrindinė figūra vienoje iš labiausiai viešųjų paslaugų skaitmenizacijoje pažengusių pasaulio vyriausybių ir turi aiškią viziją, kokiu keliu eis valstybė – „nematomo“ viešojo valdymo link.

Būtent to siekia Estija. Pranešėjas pripažįsta, kad kol kas dar nedaug viešųjų paslaugų teikiama prieš piliečiams kreipiantis. Bet jis tikina, kad per ateinančius keletą metų jų bus vis daugiau.

M. Kaevatsas taip pat perspėja – tokią sistemą galima kurti tik decentralizuotoje platformoje, kitaip turės absoliučią kontrolę ir piliečiai nepasitikės gerais valdžios norais, nesutiks jai atiduoti savo duomenų, nors korporacijoms juos atiduoda net negalvodami.

Paskelbti ambasadoriai

M. Kaevatsas – tik vienas iš šios „Verslo“ žinių organizuojamos konferencijos pranešėjų. Šiemet „Išmanios Lietuvos“ tema yra „5 kelionės platesniems horizontams“. Renginyje savo patirtimi ir įžvalgomis dalijosi užsienio ir Lietuvos pranešėjai.

Konferencijos tikslas yra įkvėpti, praplėsti minčių horizontus ir sukelti pasididžiavimą išmanėjančia Lietuva bei jos šviesuliais.

Renginyje taip pat pristatyti 4 „Išmanios Lietuvos“ ambasadoriai: po vieną mokslo, technologijų, švietimo ir verslo srityse.

Mokslo ambasadoriumi paskelbtas Virginijus Šikšnys, vienas iš „CRISPR-Cas9“ genų redagavimo technologijos kūrėjų ir startuolio „CasZyme“ įkūrėjų.

Verslo ambasadoriai – puslaidininkių ir lazerių technologijas vystantys Kristijonas, Augustinas ir Dominykas Vizbarai, „Brolis Seminonductors“ įkūrėjai.

Technologijų ambasadoriumi paskelbtas Gediminas Pekšys, vienas iš startuolio „Oxipit“ įkūrėjų.

O švietimo ambasadore tapo žurnalistė ir mokyklos „Pažinimo medžio“ mokytoja Agnė Klimčiauskaitė–Janavičienė.

Socialinė misija

Šiemet „Išmani Lietuva“ turi socialinę misiją – „Verslo žinios“ kartu su projekto partneriais ir rėmėjais nori prisidėti prie jaunosios kartos ateities kūrimo. Dėl to į renginį nemokamai kviečiami 500 išmaniausių Lietuvos studentų.

Be to, visos lėšos, gautos už parduotus konferencijos bilietus, bus skirtos paremti programavimo ir kūrybinių technologijų akademijos „Bit and byte“ vykdomai mentorystės programai pradinių klasių mokytojams „Technologijų vedliai“. Šioje programoje dalyvaus 1.000 mokytojų visoje Lietuvoje, kurie mentorių padedami ugdys technologinius įgūdžius ir gaus prieigą prie klasėse pritaikomo technologinės kūrybos turinio.

Virginijus Šikšnys, biotechnologijų UAB „CasZyme“ valdybos pirmininkas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr. UAB „Brolis Semiconductors“ įkūrėjai iš kairės: Dominykas, Augustinas ir Kristijonas Vizbarai. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr. Gediminas Pekšys, dirbtinio intelekto sprendimų įmonės „oxipit.ai“ vadovas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.