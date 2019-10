Karjerą technologijų srityje padariusios moterys vyks į 100 mokyklų: kodėl vis dar manoma, kad technologijos – vyrų sritis?

Nors su lyčių stereotipais kovojama nebe pirmus metus, augant informacinių technologijų specialistų poreikiui, verslumo ir startuolių ekosistemoms, šiose srityse vis dar daugiausiai dirba vyrai. Siekdami plėsti suvokimą apie plačias karjeros galimybes ir skirtingas kompetencijas reikalingas technologijų, verslumo srityse 21 amžiuje, organizacija „Lietuvos Junior Achievement“ pradėjo naują iniciatyvą, kurios metu Lietuvos moksleiviai patys iš technologijų srityje dirbančių moterų galės išgirsti, kokia yra jų darbo kasdienybė.

Verslumas – tai gebėjimas dirbti komandoje, kritiškai mąstyti, prisiimti riziką, bendradarbiauti, gebėti reikšti mintis, parodyti iniciatyvą ar prisiimti atsakomybę. Šį mėnesį pristatytas organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ ir programos „Youth Empowered“ atliktas vyresnių klasių mokinių požiūrio į verslą ir verslumą tyrimas atskleidė, kad beveik devyni iš dešimties tyrimo dalyvių mano, jog sėkmė versle nepriklauso nuo lyties, t.y. tiek vyrai, tiek moterys gali tapti sėkmingais verslininkais. Bet nepaisant šio sveiko jaunimo požiūrio ir fakto, kad verslumo ir technologijų sritys atviros tiek vyrams, tiek moterims, talentų šiose srityse stipriai trūksta, o ypač nedaug jose dirba moterų.

„Nuosekliai imamės sisteminio pokyčių kūrimo Lietuvoje ir rodome atviras karjeros ir verslumo galimybes mokiniams, mokyklos suole. Labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje į švietimo pokyčius investuoja ne tik valstybė, bet ir privačios bendrovės. Ir, šiemet tarptautinis fondas „The Coca-Cola Foundation“ prisidėjo prie to, kad galėtume sujungti jėgas su mentorystės ir konsultacijų „Women Go Tech“ iniciatyva ir pakviesti moteris – technologijų profesionales prisijungti prie savanoriškos veiklos: aplankyti 100 mokyklų visoje Lietuvoje, ir susitikti su 5000 mokinių. Jos papasakos apie savo karjeros kelią technologijų srityje ir įkvėps drąsiau imtis naujų iššūkių. Jau mokyklos suole mokiniai gali išbandyti save praktinio verslumo ugdymo „AcceleratorX“ programoje, daugelį metų žinomoje kaip mokomųjų mokinių bendrovių programa, kurioje galima puikiai jungti ir technologijas“, – sakė „Lietuvos Junior Achievement“ vadovė Andželika Rusteikienė.

Šiuo metu technologijų srityje – vos ketvirtadalis moterų

Moterų įtraukimas, jų įgūdžių ugdymas ir verslumas yra kryptys, kurias remia ir skatina tiek Europos Sąjunga, tiek Lietuva. Ir vis tik vis dar Lietuvoje vis dar trūksta verslumo švietimo, pasiruošimo darbui pamokų, kurios amžiams išguitų stereotipus apie „vyriškas“ ir „moteriškas“ profesijas, kurtų dinamišką darbo rinką ir ugdytų norinčius imtis verslo bei kurti darbo vietas.

Pasaulio ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) Lietuvai rekomendavo vykdyti veiklas, labiau įtraukiančias moteris į darbo rinką. Lietuvoje moterys darbe vis dar yra diskriminuojamos, pradedant atlyginimų skirtumu (2015-aisiais jis viršijo 14 procentų) baigiant dalyvavimu darbo rinkoje: moterys Lietuvoje dirba mažiau valandų ir jų nedarbo lygis yra aukštesnis nei vyrų.

Įvertinus visus dirbančius informacinių technologijų specialistus Lietuvoje, tik ketvirtadalis iš jų yra moterys. Taip pat baigiančių kompiuterinių technologijų specialybes studentų vaikinų skaičius dešimt kartų lenkia šios srities absolvenčių merginų skaičių.

Mentoriai padėjo įveikti stereotipus, su kuriais susidūrė pasirinkusi specialybę

Siekdama praplėsti moksleivių akiratį apie tai, kaip iš tiesų atrodo darbas technologijų srityje, į savo buvusią mokyklą Tauragėje išvyko pirmoji projekto dalyvė – Milda Zarankaitė, dirbanti kompanijoje „Google“ paskyrų stratege.

Ji prisimena, jog jau gimnazijoje nedvejodama rinkosi mokytis sustiprintą fiziką, tiksliuosius mokslus, o vėliau įstojo į ekonometrijos studijas universitete. Ir tik pirmuosiuose kursuose ėmė svarstyti, ar ši sritis jai – ne per sudėtinga.

„Tada pirmą kartą pradėjau svarstyti: „Gal iš tikrųjų reikėjo rinktis kitą sritį?“ Prie abejonių prisidėjo dėstytojo požiūris, kad merginoms šį dalyką sudėtinga išaiškinti. Sakyčiau, tai buvo pirmasis susidūrimas su stereotipais (kokie darbai labiau tinka vyrams, kokie – moterims, red. past.) – sakė M. Zarankaitė.

Jos kelias iki svajonių darbovietės – stebėtinai trumpas. Milda kelis mėnesius atliko praktiką Vyriausybės strateginės analizės centre „Mosta“, tuomet – pačioje „Google“ ir netrukus gavo šioje įmonėje paskyrų strategės poziciją.

Pasak M. Zarankaitės, tiek jos dabartinis darbdavys, tiek „Mosta“ kolektyvas skatina įvairovę ir šiose darbovietėse nėra vietos stereotipams. Tačiau prisijungusi prie iniciatyvos „Women Go Tech“ iš kitų technologijų srityje dirbančių moterų ji yra girdėjusi apie sunkumus varžantis su vyrais dėl tos pačios pozicijos technologijų bendrovėse – ypač jei pretenduojama į programuotojo ar kitą grynai technologinę poziciją.

„Būtent „Women Go Tech“ sutiktos mentorės man padėjo susitvarkyti su nerimu, kuris kilo studijuojant, abejonėmis dėl specialybės“, – sakė M.Zarankaitė.

Technologijų nesirenka, nes nežino, kas tai yra?

Aplankiusi savo gimtąją mokyklą Milda šiek tiek nusivylė, nes tarp vienuoliktokų, kurie susirinko jos paklausyti, nebuvo nė vieno, kuris planuotų karjerą technologijų srityje.

„Buvau pirmoji šios iniciatyvos dalyvė ir kitoms moterims, kurios aplankys mokyklas, palinkėčiau apskritai papasakoti moksleiviams, kuo patraukli technologijų sritis. Kad ten yra daugybė įvairių profesijų: nuo projektų vadovų iki komandų vadovų, nuo programuotojų iki žmogiškųjų išteklių specialistų. Tačiau, jei esi iš mažo miestelio ir neturi giminaičio ar pažįstamo, dirbančio technologijų srityje, labai sunku suvokti, kas tai išvis yra. Ir kai manai, kad tai tik programavimas, galbūt tuomet ir kyla minčių, kad tai „vyriška“ profesija“, – sakė pašnekovė. Ji įsitikinusi, kad būtent regionuose moksleiviams reikia kalbėti apie galimybes, egzistuojančias technologijų srityje.

Šįkart ji teigė su moksleiviais pasidalinusi pagrindiniu, jai sėkmingą karjerą atnešusiu patarimu: „Rinkitės sunkesnį kelią. Jei bus per sunku, į lengvesnį visada galėsite sugrįžti.“ Taip pati M.Zarankaitė pasirinko ekonometrijos, o ne vadybos ar psichologijos studijas.

Pati pašnekovė vos per 5-erius metus nuo mokyklos baigimo gavo pareigas bendrovėje „Google“. Todėl ji paprašė moksleivių nupiešti geriausią ir blogiausią savo karjeros scenarijų – kur jie galėtų būti po penkerių metų nuo šiandien?

„Tada paprašiau parašyti, ką reikia padaryti, kad atsidurtumėte kuo arčiau to geriausio karjeros scenarijaus. Man pačiai besimokant mokykloje, tokių klausimų ir užduočių labai trūko“, – sakė M. Zarankaitė.

Karjerą padariusios moterys aplankys 100 Lietuvos mokyklų

Moterys (tiek Lietuvoje, tiek Europoje) taip pat yra mažiau linkę įkurti naujus verslus ir naujas darbo vietas. Verslininkių moterų procentas visose Europos Sąjungos šalyse yra ženkliai mažesnis, nei vyrų ir svyruoja nuo 19,4 % iki 39,5 %. Lietuvoje situacija pastaraisiais dešimtmečiais gerėjo, tačiau lyčių nelygybė vis dar stipriai jaučiama skaitmeninių technologijų srityje.

Dėl šios priežasties dvi organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ bei „Women Go Tech“ pradėjo projektą, kurio metu regioninių vidurinių mokyklų moksleiviams organizuojami susitikimai su daug pasiekusiomis, aukštas pareigas turinčiomis arba savo startuolį technologijų srityje valdančiomis moterimis. Planuojama, kad bus tokie susitikimai vyks 100 Lietuvos mokyklų, žinutę išgirs apie 5000 moksleivių, iš jų – apie pusė jaunų merginų.

„Lietuvos Junior Achievement“ ekonomikos ir verslumo švietimo programos jau šiandien pasiekia apie 18 tūkst. moksleivių daugiau nei pusšimtyje Lietuvos miestų. Šiemet į verslumo pamokas įtraukiama lyčių lygybės tema ir vienas iš jų tikslų bus įkvėpti merginas dideliems ateities tikslams ir tokiai karjerai, apie kokią jos svajoja.

Pirmąjį 2020-ųjų metų pusmetį vyks tradicinis organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ renginys – šeši regioniniai moksleivių jaunųjų bendrovių „eXpo“ renginiai. Tradiciškai jose dalyvauja apie 200 dalyvių. Šįkart į renginius tap pat kviečiamos sėkmingą karjerą technologijų srityje padariusios pranešėjos iš iniciatyvos „Women Go Tech“. Jos skaitys pranešimus bei jos taps komisijos, kuri vertina moksleivių bendroves, narėmis.

Pagrindiniu šių metų „Junior Achievement Lietuva“ projekto “Empowering women for the future of jobs”, siekiančio paskatinti jaunas moteris ateities karjerai, rėmėju tapo gaiviųjų gėrimų gamintojos „Coca-Cola“ įsteigtas tarptautinis paramos fondas „The Coca-Cola Foundation“. Viena iš „Coca-Cola“ kertinių strategijos užduočių yra moterų įgalinimas — kompanija siekia iki 2020 metų į šį procesą įtraukti per 5 mln. moterų visame pasaulyje.