Krizė IT sektoriui gali išeiti į naudą

Mantas Urbonas IT bendrovės „Visma Lietuva“ direktorius

Jau kurį laiką netyla kalbos apie ekonominę krizę: tik kol kas nėra aišku, kokio pobūdžio ji bus. Ar krizė bus finansinė, nekilnojamojo turto ar kitokia, gali pasakyti tik makroekonomikos ekspertai. Kad ir kaip būtų, ekonominių svyravimų metu verslas bus priverstas šiek tiek keistis ir gali būti, kad didelė pagalba jam bus IT sprendimai.

Kaip rodo mano patirtis, ekonominių svyravimų metu verslininkai nori sutaupyti, nori tapti efektyvesni, investuoja į sprendimus ar produktus, kurie padeda išlikti. Per krizes investuojama ne į plėtrą, o į optimizuojančius, taupančius sprendimus, – o tai paprastai ir būna IT sistemos.

Todėl gali būti, kad IT sektoriaus apkrovos, ruošiantis krizei, jos metu ar tvarkantis su padariniais, išaugs, nes įvairių apskaitos sistemų ar kitų darbą efektyvinančių įrankių prireiks tokiu kritiniu metu ir į juos klientai ryžtingai investuos.

Kaip tai paveiks IT darbuotojų padėtį? Vėlgi, tikėtina, kad, jei išaugs kuriamų inžinerinių produktų paklausa, ne tik išliks esamos darbo vietos, bet ir kursis naujos. Augs ir specialistų poreikis, daugiau pasiūlymų, aišku, turės patyrę ir greitai sprendimus galintys pasiūlyti specialistai, tačiau erdvės pradedantiesiems taip pat netrūks.

Didelio kapitalo IT įmonės, turinčios pastovų klientų krepšelį, neramios ekonomikos laiku bus vienos svarbiausių, patikimiausių darbdavių rinkoje. Ir, greičiausiai, darbuotojai juos dar labiau vertins, taps dar labiau lojaliais, ypač tai būdinga visų taip geidžiamiems senior lygio programuotojams, kitiems patyrusiems specialistams.

Jie dažniausiai jau turi ir asmeninių motyvų prisirišti prie tvirto, stabilaus darbdavio, kurio paslaugų reikia rinkai – sukūrusiems šeimas, ieškantiems sėslumo užtikrintumas krizių metu yra labai svarbus.

Darbuotojai plės žinių sritis

Be abejo, nereikia laukti krizės, kad suprastum, jog patyrusius specialistus privalu vertinti. Užtikrinti jiems stabilumą ekonominių neramumų metu ir suteikti galimybę tobulėti – kiekvieno darbdavio pareiga IT sektoriuje.

Kitaip tariant, darbuotojas, kuris šiuo metu yra labai paklausus rinkoje, tikisi, kad savo darbo metu jis kraunasi bagažą: sprendžia iššūkius ir kuria tokius sprendimus, kurie praturtina ne tik jo profilį, bet ir kažką keičia iš esmės.

IT sektorius tampa sritimi, kurioje ne tik kuriami didelės pridėtinės vertės produktai, bet ir skverbiamasi giliau į mokslą. Siekiant įveikti klientų keliamas užduotis, IT įmonėse kartais sprendžiamos ir įgyvendinamos sudėtingos inžinerinės schemos.

Dar visai neseniai darbas su didžiaisiais duomenimis, dirbtiniu intelektu, mašininio mokymosi sistemomis buvo prieinamas arba aktualus tik moksliniu požiūriu: tuo užsiimdavo akademikai. Dabar šios sritys atveriamos versle ir ieškoma būdų jas pritaikyti kasdienėms užduotims spręsti.

Todėl darbuotojai, dirbantys šiose srityse jau neprivalo turėti akademinį laipsnį, – savo gebėjimus atskleisti galima IT įmonėje, kuriant sudėtingus architektūrinius programavimo ar kt. sprendinius. Ir tai vyksta jau daugelyje pasaulio IT verslų: plataus profilio specialistų paklausa – didžiulė, o tai sufleruoja, kad IT paslaugų kūrėjai darbo turės dar ne vieną dešimtmetį.

Todėl net jei ir sulauksime krizės, apie kurią kalbame nuo paskutinės įvykusios 2008 m., IT sektorius išliks užimtas. Pavyzdžiui, jei tam tikros įmonės nebegalės vystyti fizinės veiklos ir kels ją į elektroninę erdvę (nes tam reikia kur kas mažiau kaštų), IT įmonėms tai reiškia, kad jos turės dar daugiau darbo artėjančio ekonominio ciklo metu.

Nuomonės autorius yra Mantas Urbonas, bendrovės „Visma Lietuva“ vadovas.

