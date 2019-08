JAV technologijų kompanijos: Prancūzijos mokestis daro žalą pasaulinei mokesčių reformai

JAV didžiausios technologijų kompanijos ir technologijų pramonės grupės tvirtina, kad naujasis Prancūzijos skaitmeninių paslaugų mokestis kenkia pasaulinei mokesčių sistemai ir daugiašalėms pastangoms ją reformuoti.

„Alphabet“ valdoma „Google“, „Facebook“, „Amazon“ ir didžiausios prekybos asociacijos pirmadienį pasisakė prieš Prancūzijos įvestą mokestį per JAV prekybos atstovybės biuro ir kitų vyriausybės pareigūnų klausymus.

VŽ primena, kad Prancūzijos Senatas liepą patvirtino 3% mokestį – jis bus taikomas pajamoms iš skaitmeninių paslaugų, kurias Prancūzijoje uždirba įmonės, kurių pajamos šioje šalyje siekia daugiau kaip 25 mln. Eur, o visame pasaulyje – 750 mln. Eur.

„Tai skiriasi nuo to, ko mes tikėjomės iš Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO)“, – sakė Danielis Bunnas, Mokesčių fondo pasaulinių projektų vadovas, komentuodamas EBPO pastangas pasiekti pasaulinį susitarimą dėl skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo.

JAV prekybos rūmai teigia, kad iš mokesčio bus surenkama maždaug 500 mln. Eur pajamų per metus, dauguma kurių bus sumokamos JAV kompanijų, be to, pastarosioms milijonus atsieis apskaitos sistemų pertvarkymas.

Dauguma technologijų kompanijų irgi įspėjo apie išaugsiančias išlaidas.

„Vienašalės priemonės, kaip skaitmeninių paslaugų mokestis, yra žalingas „Facebook“ ir skaitmeninei ekonomikai“, – tvirtino Alanas Lee, „Facebook“ mokesčių politikos vadovas.

Matthew Schruersas iš Kompiuterių ir komunikacijų pramonės asociacijos, atstovaujantis tokioms kompanijoms kaip „Intel“, „eBay“ ir „Netflix“, per klausymus teigė, kad mokestis kenkia progresui, pasiektam kuriant naują skaitmeninės ekonomikos mokesčių sistemą, ir palaiko agresyvų atsaką į problemą.

M. Schruersas teigė, kad šis Prancūzijos veiksmas reikalauja rimto ir proporcingo JAV atsako, pridurdamas, kad mokestis neabejotinai nukreiptas būtent į JAV kompanijas.

Peteris Hiltzas, „Amazon“ tarptautinių mokesčių politikos direktorius, sakė, kad daugiau kaip 10.000 Prancūzijoje įsikūrusių verslų prekiauja „Amazon“ internetinėse parduotuvėse ir informavo juos, kad tam tikri mokesčiai padidės 3% „Amazon.fr“ pardavimams nuo spalio 1 d.

Praėjusį mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino, kad atsakydamas į Prancūzijos skaitmeninių paslaugų mokestį, gali apmokestinti Prancūzijos vynus arba kitą produkciją. JAV prekybos atstovybė gali įvesti naujus tarifus, pasibaigus viešų komentarų laikotarpiui rugpjūčio 26 d.

Kitos ES šalys, įskaitant Austriją, Britaniją, Ispaniją ir Italiją, taip pat paskelbė planuojančios analogiškus mokesčius kaip Prancūzija, argumentuodamos, kad mokestis reikalingas, nes tarptautinės technologijų kompanijos moka pelno mokestį žemų mokesčių šalyse, nesvarbu, iš kur gauna pajamas.