Regiono žaidimų kūrėjai kartu sieks JAV investuotojų dėmesio

Šarūnas Ledas, žaidimų kūrimo UAB „Tag of Joy“ direktorius ir Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos valdybos pirmininkas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija kartu su kolegomis iš 9 Rytų ir Vidurio Europos valstybių pasirašė bendradarbiavimo ir supratimo memorandumą. Juo siekiama sutvirtinti ryšius tarp Europos žaidimų kūrėjų, skatinti informacinius mainus, gerinti regiono įvaizdį, konkurencingumą globalioje industrijoje.

„Vidurio ir Rytų Europos regionas globaliu mastu yra didelis ir svarbus, bet sulaukia nepelnytai mažo JAV investuotojų, leidėjų ir žurnalistų dėmesio. Vien memorandumą pasirašiusios valstybės vienija 1.000 studijų, kuriose dirba daugiau nei 25.000 žaidimų kūrėjų. Čia kasmet gimsta daugybė kultūriškai įdomių žaidimų, yra nemažai sėkmės istorijų“ — teigia Jakubas Marshalkowskis, Nepriklausomų Lenkijos žaidimų kūrėjų fondo vadovas.

Pirmoji šio memorandumo versija buvo pasirašyta dar pernai spalį, Poznanėje (Lenkija). Nepriklausomų Lenkijos žaidimų kūrėjų fondo iniciatyva, pirmoje pasirašymo ceremonijoje dalyvavo žaidimų kūrėjų asociacijų atstovai iš Lenkijos, Čekijos, Slovakijos ir Moldovos. Šiemet pasirašymo ceremonija vyko Čekijos žaidimų kūrėjų asociacijos kvietimu Prahoje, o dalyvaujančių valstybių sąrašą papildė Baltarusija, Slovėnija, Rumunija, Bulgarija ir Lietuva. Visos memorandumą pasirašiusios valstybės taip pat bendradarbiauja organizuojant kasmetinę regiono kūrėjų apdovanojimų ceremoniją CEEGA.

„Keliaudami po pasaulį dažnai pastebime, kad užsienio leidėjai ir investuotojai žino populiariausius čia sukurtus žaidimus, tokius kaip „Murder in the Alps“ ar „Human Fall Flat“, tačiau nežino, kad tie žaidimai sukurti Lietuvoje. CEEGA apdovanojimai, kuriuose šiemet buvo pagerbti globalaus pripažinimo sulaukę projektai „Frostpunk“ (Lenkija), „Attentat 1942“ (Čekija) ar „Kingdom Come Deliverance“ (Čekija), padeda pranešti pasauliui apie mūsų regioną“ – komentuoja Šarūnas Ledas, LŽKA valdybos pirmininkas.