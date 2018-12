Dirbtinis protas, kuris pats išmoko būti agresyvus ir kūrybiškas

Kūrybiškas ir agresyvus. Galbūt tai nėra apibūdinimai, kuriuos norėtumėte išgirsti kalbant apie dirbtinį intelektą. Bet būtent tokia programa yra „AlphaZero“, kuri šias savybes kol kas demonstruoja žaisdama šachmatais. Kol kas.

Garis Kasparovas yra ne tik vienas geriausių šachmatų žaidėjų per visą istoriją, bet ir daugiausiai kartų prieš kompiuterį šachmatų partiją laimėjęs žmogus. Su kompanijos IBM sukurtu kompiuteriu „Deep Blue“ p. Kasparovas varžėsi du kartus 1996-aisiais ir 1997-aisiais – pirmąjį kartą partijų seriją laimėjo, antrąjį pralaimėjo, tapdamas pirmuoju pasaulio čempionu nusileidusiu kompiuteriui.

Taigi p. Kasparovas puikiai žino, ką reiškia varžytis su dirbtiniu intelektu. Tačiau ir jis yra sužavėtas to, ką gali bendrovės „Deep Mind“ sukurtas „AlphaZero“, rašo „The Guardian“.

„Jis elgiasi labai kūrybiškai“

„Man, aštriam ir atakuoti mėgstančiam žaidėjui, yra vienas malonumas stebėti, kaip žaidžia „AlphaZero“. Mes iš kompiuterio tikimės solidaus ir lėto žaidimo, bet „AlphaZero“ elgiasi priešingai. Tikrai stebina matyti kompiuterį žaidžiantį taip agresyviai. Be to, jis elgiasi labai kūrybiškai“, – kalba p. Kasparovas.

Demis Hassabis, kompanijos „Deep Mind“ generalinis direktorius ir „AlphaZero“ kūrėjas, sako, kad tai tik pradžia to, ką „AlphaZero“ galės ateityje. Kitas žingsnis – pasitelkti šį dirbtinį intelektą tikro pasaulio problemoms spręsti. Pavyzdžiui, kovoti su Alzheimerio, Parkinsono ir kitomis ligomis keičiant baltymų struktūras, kurti lengvesnes ir stipresnes medžiagas, išrasti geresnius vaistus.

„IBM sukurtas „Deep Blue“ gerai žaidžia šachmatais, bet tai viskas. Kitaip tariant, jis neturi dviejų komponentų, apibrėžiančių dirbtinį intelektą – lankstumo ir gebėjimo mokytis“, – aiškina p. Hassabis.

„AlphaZero“ mokytis sugeba ir daro tai labai sparčiai. Išmokti žaisti šachmatais jam prireikė vos 4 valandų. Po jų „AlphaZero“ sužaidė 1000 partijų su „Stockfish“ – nuolatiniu pastarųjų metų kompiuterių šachmatų čempionatų nugalėtoju. „AlphaZero“ laimėjo 155 partijas, pralaimėjo 5, kitos baigėsi lygiosiomis.

Per kelias valandas „AlphaZero“ išmoksta žaisti bet kurį žaidimą su aiškiai apibrėžtomis taisyklėmis, be to, tam nereikia žmogaus įsikišimo. Šis dirbtinis intelektas mokosi žaisdamas pats prieš save.

Ponas Hassabis sako, kad kitas logiškas žingsnis – išmokyti „AlphaZero“ žaisti žaidimus, kurių taisyklės nėra itin aiškiai apibrėžtos ir kuriuose netrūksta improvizacijos, pavyzdžiui, pokerį.

„Tai didelis iššūkis, bet per artimiausius 12 mėnesių šioje srityje tikrai turėsime įdomių naujienų. Būtų labai įdomu, jei „AlphaZero“ žaistų pokerį su visais žaidimo elementais, įskaitant blefavimą. Iki šiol to nepavyko nė vienam kompiuteriui, bet, manau, „AlphaZero“ tai sugebėtų, jei nuspręstume jam tai leisti“, – „The Guardian“ su neslepiamu pasididžiavimu aiškina p. Hassabis.

Du keliai žmonijai

O kiek gi galime leisti? Tai natūralus klausimas, kaskart iškylantis kalbant apie dirbtinį intelektą. Ar p. Hassabis nesibaimina, kad vieną dieną kompiuteriai pavirs žmonijos valdovais?

„Visos technologijos, taip pat ir dirbtinis intelektas, savaime yra neutralios. Manau, kad žmonija turi pakankamai laiko ir proto, kad išspręstų šituos klausimus. Mes ir daugelis kitų komandų ties tuo dirba. Po penkerių metų turėsime įrankius, leidžiančius pažvelgti į šią juodą dėžutę ir tikrai suprasti, ką ji gali ir ką daro“, – tikina „Deep Mind“ vadovas.

Ponas Hassabis sako, kad jam niūresnė perspektyva atrodo pasaulis be tikrai gero dirbtinio intelekto, kuris galėtų padėti rasti naujų medžiagų, naujų vaistų ar atrasti geresnius būdus kovoti su klimato kaitos iššūkiais.

„Arba mums patiems reikės pagerinti savo elgseną, kad taptume labiau bendradarbiaujantys, mažiau savanaudiški ir orientuoti į trumpalaikius tikslus, arba privalome turėti technologijas, kurios spręstų mūsų sukeliamas problemas. Nematau daug pagrindo išsipildyti pirmajam variantui“, – sako p. Hassabis.