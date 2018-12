Šalies startuoliai šiemet pritraukė 70 mln. Eur investicijų

2018 m. Lietuvos startuolių bendruomenė išaugo 58% ir pritraukė 70 mln. Eur investicijų iš užsienio ir Lietuvos fondų, skelbia agentūros „Versli Lietuva“ startuolių ekosistemos plėtros padalinys „Startup Lithuania“.

Roberta Rudokienė, „Startup Lithuania“ vadovė sako, kad 70 mln. Eur yra apie 1,5 karto daugiau nei 2017 m., ir priduria, kad šiemet Lietuvoje buvo paklotas tvirtas teisinis pamatas tolimesnei startuolių plėtrai.

„Startuolių bendruomenę šiandien sudaro daugiau nei 500 jaunų, inovatyvių įmonių ir tai yra geriausias rezultatas Lietuvos istorijoje. Siekiant paskatinti šios bendruomenės augimą šiemet Ūkio ministerija 11 mln. Eur ES investicijų orientavo taip, kad jomis galėtų pasinaudoti startuoliai, dar į 75 mln. Eur galėjo pretenduoti su mokslu bendrą produktą vystančios jaunos įmonės, o rizikos kapitalo fondus jau pasiekė arba greitu metu pasieks 30 mln. Eur. Kitų metų tikslas – užbaigti ir įgyvendinti startuolių verslo aplinkos gerinimo paketą: pradedant papildomais etatais „Startup Lithuania“ komandoje, baigiant opcionų teisiniu reguliavimu“, – bendrą ekosistemos vaizdą piešia Virginijus Sinkevičius, ūkio ministras.

Toliau spurtuoja

Šiemet „Versli Lietuva“ atliko ir šalies startuolių ekosistemos analizę. Ji rodo, kad 2012-2013 m. aktyviausiai Lietuvoje kūręsi inovatyvus verslai šiuo metu demonstruoja geriausius veiklos rezultatus.

Šiuo metu Lietuvoje stabilias pajamas generuoja apie 70% savo veiklą įregistravusių startuolių, iš jų 75% vykdo pelningą veiklą. Sėkmingai veikiančių startuolių metinė apyvarta vidutiniškai kasmet auga 27%, o vidutinis pelningumas 2017 m. siekė 9%. Metais anksčiau – 2016-aisiais pelningumas siekė 19%.

Skaičiuojama, kad vienas stabilias pajamas 2017 m. gavęs startuolis sugeneravo 1,7 mln. Eur pajamų ir uždirbo 200.000 Eur pelno. Pelningos startuolių įmonės 2017 m. į Lietuvos biudžetą sumokėjo 2,8 mln. Eur pelno mokesčio.

Pagrindinė startuolių pelningumo mažėjimo priežastis – augančios darbo užmokesčio sąnaudos. 2018 m. rugsėjo mėnesio duomenimis, darbo užmokesčio augimas startuolių įmonėse siekė 18%, kai visoje Lietuvos darbo rinkoje darbo užmokesčio augimas buvo 10%.

Pasiruošę investuoti

Anot „Verslios Lietuvos“, šalyje per pastaruosius metus itin sustiprėjo ir verslo įsitraukimas į startuolių ekosistemos auginimą. Atidarytas „Blockchain“ centras ir SEB inovacijų centras. Pastarojo duomenimis, kitąmet SEB bankas ketina investuoti į startuolių verslus 2 mln. Eur. Taip pat, šių metų kovą buvo įsteigtas ir Lietuvos verslo angelų tinklas („LitBAN“), kuris per 2018 m. sulaukė per 140 startuolių paraiškų investicijoms gauti.

„Nors tiek Latvijoje, tiek Estijoje, tiek kitose šalyse tokios asociacijos sėkmingai veikia jau keletas metų, Lietuvoje verslo angelus vienijančios organizacijos nebuvo – investuotojai veikė pavieniui arba buvo buriami tik privačių iniciatyvų. „LitBAN“ tinklas buvo įkurtas 2018 m. kovo mėnesį ir per mažiau nei metus prie jo prisijungė 68 verslo angelai. Tinklas sulaukė apie 140 startuolių paraiškų, o šiuo metu jau deramasi dėl kelių investicijų. Tikimasi, kad koordinuota verslo angelų veikla paskatins investicijas į ankstyvąją verslo stadiją, startuolių bei inovacijų plėtrą ir taip dar labiau sustiprins vietinę startuolių ekosistemą”, – teigia Martynas Kandziarauskas, Lietuvos verslo angelų tinklo valdybos narys.

Kitąmet – du fondai

Taip part skelbiama, kad jau yra pradėti darbai dėl dviejų naujų akseleravimo fondų įsteigimo 2019 m. Vienas jų – „Startup Wise Guys“.

„Per dažnai matome kaip ankstyvos stadijos startuoliai pradingsta dar galutinai neištestavus produkto. Taip nutinka dėl ankstyvos stadijos kapitalo trūkumo. „Startup Wise Guys“ akceleratorius sieks investuoti bent į 45 verslas-verslui (ang. B2B) startuolius, turinčius prototipą ar generuojančius pajamas. Investicijos bus vykdomos keliais etapais - nuo ankstyvos 30.000 Eur iki vėlesnės 225.000 Eur ko-investicijos“, – teigia „Startup Wise Guys Lietuva“ fondo partnerė.

Ji priduria, kad startuoliai taip pat dalyvaus tris mėnesius trunkančioje akseleravimo programoje. Programos bus nukreiptos į specifinius sektorius – programinės įrangos prenumeratą (SaaS), finansų technologijas (angl. fintech) ir sudėtingas arba aukštąsias technologijas (angl. deeptech), tokias kaip kompiuterių rega. Pirmos programos startas numatomas 2019 m. balandį.

„Startup Lithuania“ duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra registruoti 506 startuoliai, ketvirtadalis iš jų kol kas turi tik verslo idėją, nėra įsisteigę įmonės. Populiariausia veikiančių startuolių veiklos forma – UAB. Didžioji dalis (75%) startuolių yra įsikūrę Vilniaus mieste. Daugiau nei trečdalis (37%) startuolių veikia informacinių technologijų (IT) sityje, 6% veikia e. komercijos srityje, 5% – finansinių paslaugų sektoriuje, kiti vysto labai įvairias inovatyvias veiklas.