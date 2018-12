IBM už 1,8 mlrd. USD parduoda „Lotus Notes“ Indijos įmonei, dirbančiai ir Lietuvoje

JAV technologijų milžinė IBM Indijos bendrovei „HCL Technologies“ (HCL), tai pačiai, kuri perima dalį „Barclays“ darbuotojų Lietuvoje, parduoda programą „Lotus Notes“ (dabar „IBM Notes“) ir likusį šios, 1995 m. IBM perimtos kompanijos turtą už 1,8 mlrd. USD.

IBM už kompaniją „Lotus“ tais laikais sumokėjo 3,5 mlrd. USD. JAV milžinei svarbiausia buvo „Lotus Notes“, „Domino“ ir „Portal“ programinė įranga. Ji daug metų sudarė esminę verslui skirtų IBM sprendimų dalį. Bet pernai IBM pradėjo traukti iš šios srities. JAV kompanija pardavė „Lotus“ programinės įrangos vystymo dalį Indijos bendrovei HCL, išlaikydama tik rinkodaros ir pardavimų kontrolę. Dabar IBM parduoda ir likusią šio palikimo dalį, rašo portalas „Tech Crunch“.

Technologijų rinkos apžvalgininkai sako, kad po to, kai IBM atsisakė šios programinės įrangos vystymo, nebeliko prasmės laikyti kitas šio verslo dalis. Be to, JAV milžinė neseniai sumokėjo 34 mlrd. USD už atvirojo kodo programinę įrangą verslui kuriančią įmonę „Red Hat“. Tad papildomos lėšos šiuo metu jai tikriausiai reikalingos.

Sandoriu bei kaina atrodo patenkinti ir indai.

„Jau atliktas didelio masto šių produktų diegimas suteikia mums puikią galimybę pasiekti ir aptarnauti tūkstančius pasaulio įmonių, dirbančių įvairiose ūkio šakose“, – komentuoja C Vijayakumaras, „HCL Technologies“ generalinis direktorius ir prezidentas.

Alanas Lepofsky, „Constellation Research“ analitikas, atidžiai stebintis bendradarbiavimo programinės įrangos rinką, teigia, kad savininkų pakeitimas gali tapti nauja „Lotus“ programinės įrangos pradžia. IBM, anot jo, jau kurį laiką nieko su šia programine įranga nedarė. Ji buvo palikta „riedėti savo eiga“, nes verslas visame pasaulyje ją vis dar plačiai naudoja ir ji generuoja pajamas, nors ir tempia kai kuriuos kitus rodiklius žemyn.

„HCL rodo didesnį susidomėjimą „Notes“ ir „Domino" programinė įranga, nei IBM per pastarąjį dešimtmetį. Indai jau dabar daug investuoja, bandydami atgaivinti „Lotus“ prekės ženklą“, – sako analitikas, ir priduria, kad dabar IBM galės apskritai nebesukti sau galvos bendradarbiavimo sprendimais ir pasinerti į visai kitas sritis, kurios bendrovei akivaizdžiai yra įdomesnės – dirbtinio intelekto, duomenų analitikos ir debesų kompiuterijos.

VŽ neseniai rašė, kad daugiau nei ketverius metus su „Barclays“ dirbanti technologijų kompanija „HCL Technologies“ (HCL) tapo globalia britų banko IT infrastruktūros paslaugų partnere ir į savo komandą Vilniuje per 2019 m. paims 460 „Barclays“ operacijų centro darbuotojų.