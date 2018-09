Tyrimas: smulkusis verslas neįvertina IT potencialo ir pavojų

Smulkiose Lietuvos įmonėse kompiuterine ir IT įranga dažniausiai rūpinasi ne patyrę specialistai, o atsitiktiniai darbuotojai. Ir nors bendrovės pripažįsta dažnai susiduriančios su technologiniais nesklandumais, iš klaidų mokytis jos nelinkusios.

Daugiau nei pusė (62%) smulkaus verslo įmonių su IT srities nesklandumais susiduria vieną-du kartus per mėnesį arba dažniau. Dešimtadalis įmonių juos patiria kone kasdien. Šiose įmonėse IT ūkio priežiūra rūpinasi patirties ir kompetencijos nedaug turintys asmenys. Net 82% atvejų smulkiose įmonėse gedimus imasi taisyti įmonės vadovas, administratorius ar kitas darbuotojas, bet ne IT specialistas.

Tokie duomenys pateikiami „Telia“ užsakymu atliktos reprezentatyvios nedidelių Lietuvos įmonių apklausos ataskaitoje.

„Tai rodo, kad įmonės iš savo klaidų nesimoko: tam kartui pataisiusios gedimą, jos sprendžia problemą, bet nenaikina priežasčių. Todėl gedimai kartojasi“, – komentuoja Mindaugas Ubartas, „Telia“ verslo klientų vadovas.

Archyvai – popieriuje

Tyrimas taip pat atskleidė, kad svarbius įmonės dokumentus, sutartis ir kitus duomenis dažna įmonė (56% smulkių Lietuvos bendrovių) vis dar laiko popierinėse laikmenose.

„Popierinius dokumentus akimirksniu gali sunaikinti vanduo ar ugnis, todėl svarbu suprasti, kad tokiu atveju būtina turėti atsargines kopijas. Biure laikomas serveris ar jo funkciją atliekantis kompiuteris taip pat nėra itin patikima alternatyva, geriausia tokius duomenis saugoti „debesyje“, – sako p. Ubartas.

Paklausus, kokios IT negandos dažniausiai persekioja mažas įmones, respondentai dažniausiai vardijo kenkėjiškas programas, brukalų (angl. spam) antplūdžius, neveikiantį internetą ir įvairius kompiuterio sutrikimus.

Įranga – apynaujė

Apklausa parodė ir teigiamų dalykų. Šalia geros ryšio infrastruktūros minima tai, kad du trečdaliai (66%) verslų naudoja kompiuterius su naujausiomis operacinėmis sistemomis, o keturios iš penkių (78%) įmonių saugumo užtikrinimui naudoja legalias, mokamas antivirusines programas arba savo saugumą patiki išorinei įmonei.

Serverių priežiūrą išorinei (t.y. samdomai) įmonei patiki 39% serverius turinčių respondentų. 19% šiuos darbus paveda savo IT specialistui, o 18% – samdomam (ne etatiniam) specialistui.

2018 m. liepos 26 d. – rugpjūčio 20 d. „Telia“ užsakymu bendrovės OMD atliktoje telefoninėje apklausoje dalyvavo 304 Lietuvos įmonės, turinčios nuo 10 iki 50 darbuotojų. Į apklausos klausimus atsakinėjo darbuotojai, daugiausiai susiduriantys su IT ūkio reikalais savo įmonėse: vadovai, administratoriai arba IT specialistai.