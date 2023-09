Papildomų pajamų šaltiniai: kiek ir iš ko uždirba gyventojai

VŽ koliažas

Papildoma veikla po darbo gali būti ne tik uždarbio šaltinis, bet ir būdas patikrinti verslo idėją ar papildomą veiklą ilgainiui paversti verslu. Lietuvoje daugiausiai gyventojų užsidirba iš nenaudojamų daiktų pardavimo platformose, taip pat – teikia paslaugas kaip laisvai samdomi specialistai.

Laisvai samdomų skirtingų sričių specialistų paslaugos, e. komercijos ir perpardavimo galimybės, korepetitoriaus veikla, tinklaraščio dominančioje srityje kūrimas, pavėžėjimo ir maisto į namus pristatymo paslaugų teikimas ar augintinių priežiūra – dalis papildomo uždarbio idėjų, kurias 2023-iesiems pateikia „Forbes“.

O Lietuvoje didžiausia dalis gyventojų – beveik 15% iš gavusiųjų papildomų pajamų per pastaruosius 12 mėn., – užsidirbo iš nebenaudojamų daiktų pardavimo tokiose platformose, kaip „Vinted“, „Skelbiu.lt“, ar socialinių tinklų grupėse, rodo „Swedbank“ Finansų instituto užsakymu atlikta apklausa.

Antroje papildomo uždarbio šaltinių vietoje – laisvai samdomų specialistų paslaugos. Maždaug dešimtadalis gyventojų nurodė, kad papildomai užsidirbo iš fotografavimo, tekstų vertimo, internetinių puslapių kūrimo ir kitų paslaugų.

8% nurodė, kad teikė kokias nors konsultavimo paslaugas, 6% papildomai užsidirbo iš savo pagamintų ar surinktų maisto produktų, pavyzdžiui, uogų, o kiek daugiau kaip 5% – iš rankdarbių pardavimo.

Jūratė Cvilikienė, „Swedbank“ Finansų instituto vadovė, nurodo, kad dalis papildomai uždirbusių didesnes pajamas savo papildomo uždarbio užsiėmimus paverčia oficialia veikla ar net vieninteliu savo pragyvenimo šaltiniu. Tačiau ji taip pat atkreipia dėmesį, kad besiimančių papildomos veiklos, mažėja.

„Didžiausia dalis papildomai uždarbiaujančių lietuvių užfiksuota 2017 m., kai papildomas pajamas per pastaruosius 12 mėn. nurodė gavęs kas antras – 52% – šalies gyventojas. Tuo metu 2021 m. ši dalis sumažėjo iki maždaug 44%, o šįmet – iki 39%, – VŽ nurodo J. Cvilikienė.

Daugiau kaip ketvirtadalis – 26,5% – apklaustųjų nurodo, kad per pastaruosius 12 mėn. papildomų pajamų negavo, tačiau norėtų užsidirbti papildomai. Taip atsakiusiųjų gyventojų, palyginti su ankstesniais metais, irgi mažėja. 2017 m. 30% nurodė, kad norėtų užsidirbti papildomai, 2021 m. – 34%.

Daugėja tų, kurie negavo papildomų pajamų, bet ir nesidomi tokia galimybe: 2023 m. – 27% , 2021 m. – 15% , 2017 m. 9%.

„Tendenciją, kad vis mažiau gyventojų svarsto apie galimybę papildomai užsidirbti, stebime jau nuo 2017 m. Tais metais sakiusių, kad papildomai neuždarbiavo ir užsidirbti papildomai jie nenorėtų buvo vos 9%“, – pažymi J. Cvilikienė.

Kiek uždirba papildomai

Tyrimo duomenimis, dažniausiai per mėnesį gyventojai uždirba iki 50 Eur papildomų pajamų. Tokią sumą nurodė 29% apklaustųjų. 17% skaičiuoja, kad jų papildomos pajamos sudaro 51–100 Eur/mėn, 15% apklaustųjų nurodė per mėnesį papildomai uždirbantys 101–200 Eur. O 4% teigia, kad per mėnesį papildomai užsidirba 401–800 Eur ir daugiau.

„Šįmet, palyginti su 2021 m., padaugėjo mažesnes papildomo uždarbio sumas uždirbančių gyventojų. Pagrindinė mažėjančių papildomų pajamų priežastis yra tai, kad gyventojai tam skiria mažiau laiko. Viena vertus, lyginame rezultatus su pandemijos metais, kada daliai dėl sumažėjusių pagrindinių pajamų teko ieškoti papildomo uždarbio galimybių. Kita vertus, gerėjančios gyvenimo sąlygos ir augantys atlyginimai sudaro galimybes pakankamai patogiai gyventi, neieškant papildomų pajamų šaltinių. Tai patvirtina ir kiti tyrimo duomenys“, – nurodo „Swedbank“ Finansų instituto vadovė.

Papildomam uždarbiui skiriantys 5–10 val. per savaitę teigia 24% respondentų, 19% sako, kad tam skiria daugiau nei 10 val. per savaitę.

„Didžioji papildomai uždarbiaujančiųjų dalis – 43% – šiai veiklai skiria iki 5 valandų per savaitę. Tiek laiko papildomam uždarbiui skiriančių dalis, palyginti su 2021 m., padidėjo beveik 10 proc. punktų“, – komentuoja J. Cvilikienė.

Pasyvios pajamos

Pasak J. Cvilikienės, planuojant užsidirbti papildomų pajamų ir norint išlaikyti sveiką darbo bei poilsio pusiausvyrą, pirmiausia verta pagalvoti apie būdus užsidirbti papildomų pajamų pasyviai – parduodant nereikalingus daiktus ar drabužius, išnuomojant tam tinkamus daiktus ar įrenginius.

„Svarstant apie pastovesnį papildomą uždarbį, reikėtų įvertinti savo įgūdžius ir kompetencijas. Kai kuriais atvejais paprasčiausia bus „įdarbinti“ tuos pačius gebėjimus, kuriuos pritaikome savo pagrindiniame darbe. Kitais atvejais papildomu pajamų šaltiniu gali virsti mūsų hobiai ar netgi asmeninės savybės. Na, pavyzdžiui, jei mums puikiai sekasi sutarti su vaikais ar gyvūnais, galbūt mums tiks auklės darbas“, – sako J. Cvilikienė.

VŽ koliažas