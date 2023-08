„Invega“ per pusmetį verslui skyrė per 155 mln. Eur finansavimo

Kęstutis Motiejūnas, „Invegos“ generalinis direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pirmąjį 2023 m. pusmetį „Invega“ paskirstė 272,3 mln. Eur finansavimo: 155,1 mln. Eur sudaro finansavimas verslo subjektams, likusi lėšų dalis skirta viešojo ir žemės ūkio sektoriams.

„Invegos“ pagrindu konsolidavus Viešųjų investicijų plėtros agentūrą (VIPA), Valstybės investicijų valdymo agentūrą (VIVA) ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondą (ŽŪPGF), „Invega“ pateikia bendrus grupės suteikto finansavimo rezultatus skirtingiems sektoriams.

2023 m. pirmąjį pusmetį juo pasinaudojo 4.500 verslo, viešojo sektoriaus ir žemės ūkio klientų. Iš jų 2.061 sudaro verslo klientai, kuriems paskirstyta per 155 mln. Eur.

Pirmąjį pusmetį pati „Invega“ gavo 1.492 verslo paraiškas dėl finansavimo – paskolų, individualių garantijų ar kompensacijų priemonių, kurias tiesiogiai įgyvendina „Invega“. 436 paraiškos buvo atmestos, priėmus sprendimą finansavimo nesuteikti.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



[infogram id="9a532060-2841-4148-8661-485cdfa37427" prefix="xlS" format="interactive" title="Invegos suteiktas finansavimas 2023 m. I pusm."]

Kiek įmonių iš viso kreipėsi finansavimo pagal „Invegos“ administruojamas priemones, įstaiga neturi, nes dalį priemonių įgyvendina finansų tarpininkai. Jie perduoda duomenis tik apie teigiamus sprendimus – sudarytas sutartis, ne pateiktas paraiškas.

Populiariausia – paskolos

Palyginti, 2022 m. pirmąjį pusmetį „Invega“ 2.500 verslų suteikė finansavimo už 160 mln. Eur, o per visus 2022-uosius – daugiau kaip 4.600 verslų suteikta 270 mln. Eur. 2021 m. finansavimo verslui suteikta už 430 mln. Eur.

2023 m. pirmąjį pusmetį gausiausiai buvo naudojamasi paskolomis – jų kreipėsi beveik 2.400 ūkio subjektų, kuriems suteikta finansavimo už 112,4 mln. Eur.

Garantijų priemonėmis, kurios atstoja dalį finansų įstaigose prašomo užstato, pirmąjį metų pusmetį pasinaudojo 831 verslo ir žemės ūkio subjektai už kurių paskolas buvo garantuota 123,9 mln. Eur. Daugiausia finansavimo – 75,7 mln. Eur – buvo suteikta portfelinių garantijų forma.

Populiariausia šio pusmečio priemonė ir toliau išliko „Portfelinės garantijos 3“ – iš viso buvo garantuota paskolų už 66,5 mln. Eur.

„Portfelinės garantijos yra teikiamos ne tiesiogiai per „Invegą“ , o per finansų tarpininkus. Tai, kad aktyviausiai buvo naudojamasi būtent portfelinėmis garantijomis, parodo tiek kreditavimo paklausą tiek ir kredito įstaigų pastangas suteikti finansavimą, o „Invegos“ garantijos gelbsti tuomet, kada veiklai finansuoti nepakanka turimo užstato arba finansinė našta turint paskolą yra per didelė“, – pranešime cituojamas Kęstutis Motiejūnas, „Invegos“ generalinis direktorius.

Taip pat suteikta dotacijų ir negrąžintinų subsidijų: per 1.200 ūkio subjektų išmokėta 30 mln. Eur. 11,2 mln. Eur iš šios sumos, skirta verslo paskolų palūkanų kompensavimui.

Kaip nurodo „Invega“, šiuo metu rengiamų finansinių priemonių įvairiems ekonomikos sektoriams vertė sudaro 2,8 mlrd. Eur, neįskaitant numatomų papildomai pritraukti privačių investicijų. Planuojama, kad 2023 m. „Invegos“ finansavimo apimtys iš viso sieks 468,9 mln. Eur.

Kęstutis Motiejūnas, „Invegos“ generalinis direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.