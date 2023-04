Europos investicijų fondas sutarė su „Noviti Finance“: labai mažoms įmonėms paskolins 47 mln. Eur

Linas Armalys, „Noviti Finance“ direktorius. Bendrovės nuotr.

Europos investicijų fondas (EIF) ir Lietuvos alternatyvus nebankinis verslo finansuotojas „Noviti Finance“ pasirašė portfelinės garantijos sutartį, pagal kurią Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos smulkiajam verslui lengvatinėmis sąlygomis bus paskolinta beveik 47 mln. Eur. Skaičiuojama, kad verslui bus suteikta apie 2.640 mikrokreditų.

Labai mažos įmonės, kuriose dirba iki 10-ies darbuotojų ir kurių metinės pajamos neviršija 2 mln. Eur, galės pasiskolinti iki 50.000 Eur. Bendrovių nebus prašoma įkeisti turto, o tam tikrais atvejais paskolos bus išduodamos net ir be jokio laidavimo. Paskolos bus suteikiamos tiek investicijoms, tiek apyvartiniam kapitalui. Ši EIF garantija verslo mikrofinansavimui suteikiama pagal ES „InvestEU“ programą.

VŽ rašė, kad šiemet kovą EIF pasirašė sutartį dėl 1 mln. Eur vertės paskolų mikroįmonėms ir su alternatyviu finansuotoju „Finbee Verslui“.

„Programos „InvestEU“ garantuojamas susitarimas su „Noviti Finance“ padės labai mažoms įmonėms, kurioms šiandien sudėtinga pasiskolinti iš tradicinių bankų ir kurios susiduria su finansiniais sunkumais, – pranešime cituojama Marjut Falkstedt, EIF vykdomoji direktorė. – Ypač didžiuojamės tuo, kad dalis paskolų bus skirta ne tik Lietuvos ir Latvijos, bet ir Lenkijos rinkai, kurioje šiuo metu nepakanka finansavimo galimybių smulkiajam verslui ir mikroįmonėms.“

Linas Armalys, „Noviti Finance“ direktorius pažymi, kad pagal naująją garantiją dar daugiau įmonių galės gauti finansavimą palankesnėmis sąlygomis.

„Labai mažos įmonės, kuriose dirba iki 10-ies darbuotojų, sudaro 84,3% visų Lietuvoje veikiančių smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, tačiau būtent joms gauti finansavimą yra sudėtingiausia. Smulkiųjų verslų poreikiai gerokai mažesni, ir dažnu atveju jie neturi jokio apčiuopiamo turto, kurį galėtų įkeisti. Panaši situacija yra ir Latvijoje bei Lenkijoje. Visose trijose šalyse ši programa reikšmingai prisidės prie finansavimo prieinamumo smulkiajam verslui“, – nurodo L. Armalys.

Tai – trečioji „Noviti Finance“ sutartis su EIF. Bendrovė nurodo, kad pagal dvi ankstesnes sutartis paskolas labai mažoms įmonėms išdalijo per trumpesnį laiką nei buvo numatyta. 2020 m. pirmoji EIF garantija 10 mln. Eur buvo išnaudota per 16 mėnesių, 2022 m. suteikta garantija 12,5 mln. Eur paskoloms buvo išdalyta per metus. Pagal šią sutartį finansavimą palankesnėmis sąlygomis gavo 1.305 įmonės.

75% paskolų su EIF garantija

2023 m. pradžioje „Noviti Finance“ pradėjo teikti verslo paskolas Lenkijoje, kur per šiuos metus planuoja finansuoti daugiau kaip 200 smulkiojo verslo įmonių ir joms suteikti 3 mln. Eur paskolų.

Alternatyvus finansuotojas skaičiuoja, kad Lietuvoje 2022 m. smulkusis ir vidutinis verslas vidutiniškai skolinosi 27 mėnesių laikotarpiui, o vidutinė išduotos paskolos suma siekė apie 16.000 Eur. 75% visų pernai suteiktų paskolų buvo išduotos su EIF garantija. Latvijoje šis procentas buvo didesnis – 91%.

Pasak Valdžio Dombrovskio, Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojo, atsakingo už ekonomiką, „InvestEU“ programa atlieka svarbų vaidmenį padedant mažosioms ES įmonėms gauti finansavimą, kurio joms reikia augti, diegti inovacijas ir kurti darbo vietas.

„Pagal šiandien pasirašytą naują „InvestEU“ sutartį, Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos smulkusis verslas galės gauti jų poreikiams pritaikytas paskolas. Tai padės joms įveikti kliūtis, su kuriomis susiduria norėdamos gauti finansavimą, kad galėtų išnaudoti visą savo potencialą“, – pranešime cituojamas V. Dombrovskis.

„InvestEU“ susideda iš trijų dalių: „InvestEU“ fondo, „InvestEU“ konsultacijų centro ir „InvestEU“ portalo. „InvestEU“ fondas įgyvendinamas pasitelkiant įvairius finansinius partnerius, kurie investuos į projektus naudodamiesi 26,2 mlrd. Eur ES garantija ir sutelks mažiausiai 372 mlrd. Eur papildomų investicijų.

