Startuoliams padėję preakceleratoriaus „TechHub“ specialistai įkūrė ir nuosavą

Gediminas Rumšas (kairėje), Milda Vilčinskaitė, Arūnas Griškus, startuolio „Bureliosaskaita.lt“ įkūrėjai. Bendrovės nuotr.

Apskaita, sąskaitų išrašymas, administracinis darbas sukelia galvos skausmo ir atima laiko atlikti tiesioginę veiklą kitų sričių specialistams. Startuolio „Bureliosaskaita.lt“ įkūrėjai atkreipia dėmesį į švietimo sritį – atsiskaitymą už būrelius. Kad palengvintų organizatoriams jų apskaitą, o atsiskaitymo procesas būtų efektyvesnis, startuolis sukūrė virtualų mokytojo asistentą.

2022-ųjų rugsėjį veikti pradėjusia platforma „Bureliosaskaita.lt“ 2023 m. vasarį naudojasi apie 60 mokytojų iš visos Lietuvos. Platformoje užsiregistravę būrelio vadovai, mokytojai gali pridėti būrelius ir jų dalyvius, o programa automatiškai kiekvienam jų apskaičiuoja sąskaitas, kurias galima išsiųsti vieno mygtuko paspaudimu. Mokestis už naudojimąsi platforma – nuo 7 Eur / mėn.

„Įvairių tyrimų duomenimis, būrelius vedantys mokytojai ar treneriai vidutiniškai sugaišta 8–12 val. per mėnesį vien administracinėms užduotims. Tai dalis jų iki šiol daro rankiniu būdu – žymėdami lankomumą užrašų knygelėje ar „Excel“ dokumente, skaičiuodami sąskaitas skaičiuotuvu bei siųsdami žinutes, laiškus ar dalindami lapelius kiekvienam dalyviui. Kaip mums pasakojo patys mokytojai, tai labai nepatogu, be to, nėra galimybės užtikrinti tvarkingo, įstatymus atitinkančio sąskaitų tvarkymo proceso“, – nurodo Gediminas Rumšas, „Bureliosaskaita.lt“ vadovas.

Startuolio komanda nurodo, kad panašių įrankių rinkoje yra, bet „Bureliosaskaita.lt“ platforma yra skirta vadinamiesiems laisviesiems mokytojams, treneriams ar kai kurioms mokykloms – tiems, kas būrelius administruoja patys, negali naudotis brangiais mokykloms skirtais įrankiais ar neturi tam administratoriaus.

Startuolio įkūrėjai – G. Rumšas, Milda Vilčinskaitė ir Arūnas Griškus – ne naujokai startuolių ekosistemoje. Daugiau kaip trejus metus specialistai dirba Inovacijų agentūros „TechHub“ preakceleratoriuje, kur patys padeda augti startuoliams, norintiems idėjas paversti į realius produktus. Idėja kurti nuosavą startuolį kilo G. Rumšui, susidūrusiam su tėvams painiu atsiskaitymu už būrelius.

„Sąskaitų išrašymo ir pateikimo procesas būreliuose labai skirtingas: vieni mokytojai duoda atsiskaitymo lapelius, kiti sąskaitas siunčia žinute ar elektroniniu paštu, vieni mėnesio pradžioje, kiti – gale. Pačiam būna gėda, kai dėl to praleidžiu sąskaitos apmokėjimo terminą. Tačiau pradėjęs apie tai kalbėtis su mokytojais supratau, kad jiems situacija dar sudėtingesnė – daugelis būrelių vadovų turi atlikti buhalterio funkcijas ir gaišti valandų valandas su ugdymu niekaip nesusijusiems darbams,“ – teigia G. Rumšas.

Todėl pirmiausia kilo idėja padėti mokytojams automatizuoti sąskaitų skaičiavimą ir išsiuntimą, kad teisingai apskaičiuotos sąskaitos tėvus visada pasiektų e. paštu, o mokytojams būtų paprasčiau stebėti mokėjimus, nereikėtų patiems siųsti priminimų.

„Be to, vis dažniau iš būrelių vadovų išgirstame apie griežtėjančius Valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimus dėl tvarkingos apskaitos, o ją sekti ir archyvuoti su šiuo įrankiu itin paprasta“, – sako G. Rumšas.

Įtikinti mokytojus skaitmenizuoti dalį darbų nėra paprasta: jie įpratę šiuos darbus atlikti patys ir įpročius keistų atradę ne tik paprastą, bet ir labai patikimą sprendimą. Taip pat – turi specifinių poreikių, administravimas skiriasi. Tad artimiausias startuolio prioritetas – tobulinti platformą pagal mokytojų poreikius ir įtraukti naujas, jiems reikalingiausias funkcijas, pavyzdžiui, integraciją su bankais sąskaitų apmokėjimui, galimybę naudotojui susikurti kelias paskyras ir kt.

