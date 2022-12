Kaip ir kur savo pinigus investuoja pasaulio turtingiausieji?

Laurynas Jakaitis, nepriklausomo daugiašeimio biuro „Gerovės valdymas“ partneris.

Naujausiais, 2022 m. lapkričio mėnesio duomenų analizės kompanijos Altrata paskelbtais duomenimis, šių metų liepą pasaulyje gyveno 34,2 milijono turtingų žmonių (angl. High net worth individuals), kurių turtas bendrai sudarė daugiau nei 134,4 trilijonus JAV dolerių.

Kiek finansinio turto reikia sukaupti, kad galėtum save vadinti turtingu? Pasaulinėje finansų praktikoje, turtingu asmeniu laikomas žmogus, kuris turi daugiau nei 1 milijoną JAV dolerių likvidaus turto. Jam sukaupus daugiau nei 5 miljonus dolerių, toks asmuo patenka į labai turtingų žmonių (angl. Very high net worth individual) kategoriją, o turintis daugiau nei 30 milijonų JAV dolerių turto vadinamas ultra turtingu asmeniu (angl. Ultra high net worth individual).

Toks turto kategorizavimas finansų praktikoje padeda atskirti, kokios paslaugos ar produktai yra aktualūs skirtingų kategorijų klientams, nes jų poreikiai ir galimybės skiriasi. Pavyzdžiui, komerciniai bankai Lietuvoje savo klientus grupuoja pagal pas juos laikomo turto dydį ir, priklausomai nuo to, siūlo skirtingo lygio paslaugas – priskiria asmeninius konsultantus arba, jeigu sukauptas turtas yra ne mažesnis nei 100 tūkst. Eur, siūlo privačios bankininkystės paslaugas.

Kuo finansinis turtas yra didesnis, tuo daugiau individualaus dėmesio ir operatyvių sprendimų reikalauja jo valdymas. Lietuvoje kasmet sudaromas Top500 turtingiausių žmonių sąrašas prasideda nuo asmenų, turinčių 2 mln. Eur ir didesnį turtą, o paskutinių metų duomenimis, daugiau nei 5 mln Eur valdančių asmenų Lietuvoje buvo beveik 400, iš kurių trečdalis valdė 30 mln Eur ir daugiau.

Šeimos biurai – įrankis turtingiesiems valdyti ir auginti savo turtą

Tokiems stambų kapitalą sukaupusiems žmonėms standartinių privačiosios bankininkystės ir investicijų valdymo paslaugų dažnai nebepakanka. Su augančiu turtu atsiranda ir poreikis kompleksinėms turto valdymo paslaugoms, kurios apima ne tik investicijų valdymą, bet ir konsultacijas teisiniais, mokestiniais, verslo, šeimos turto valdysenos, turto perdavimo ateities kartoms ir kitus klausimus, kurie yra neatsiejama finansų valdymo dalis. Tokios visas šias sritis apimančios turto valdymo paslaugos pasaulyje yra vadinamos gerovės valdymu (angl. Wealth Management), o jas teikia šioje srityje besispecializuojantys šeimos finansų biurai (angl. Family Office).

Šeimos biurų istorija prasidėjo 1838 m., kai investicijų bankininkas J. P. Morgan JAV įkūrė pirmąjį finansų biurą, skirtą valdyti savo šeimos turtui (angl. Single family office). Dėl gerovės valdymo paslaugai būdingų išskirtinių turto valdymo kompetencijų ir talentingų finansų patarėjų jų valdomas turtas drastiškai išaugo ir individualūs šeimos biurai tapo paklausūs ir už šeimos ribų. Taip ilgainiui susiformavo ir šiandien svarbią vietą pasaulinėje finansų sistemoje užima daugiašeimiai finansų biurai (angl. Multi-family offices), padedantys iš kartos į kartą valdyti ir auginti kelių šeimų turtą.

Vienas svarbiausių tokių daugiašeimių biurų teikiamų paslaugų privalumų yra nepriklausomumas bei neribotos finansinių sprendimų galimybės. Toks veiklos modelis leidžia stambų finansinį kapitalą sukaupusiems klientams objektyviai ir nešališkai teikti turto valdymo patarimus bei pasiūlyti išskirtines investavimo galimybes ir nestandartinius sprendimus neapsiribojant nei turto klasėmis, nei investiciniais produktais ar paslaugų teikėjais.

Kur šeimos biurai investuoja klientų turtą?

Tad, kur šioje neapibrėžtoje aukštos infliacijos ir didėjančių palūkanų aplinkoje turtingų žmonių turtą investuoja šeimos biurai? Pagal didžiausio Šveicarijos UBS banko parengtą pasaulinę šeimos biurų 2022 m. ataskaitą, apklausus 221 šeimos biurą, kurie valdo beveik 500 milijardų JAV dolerių turtą, paaiškėjo jų valdomų investicinių portfelių strateginis pasiskirstymas (angl. Strategic asset allocation) ir pagrindinės investavimo tendencijos.

UBS GFO Report 2022.

Dauguma šeimos biurų mažino investicijas į tradicines turto klases, tokias kaip fiksuoto pajamingo instrumentai ar akcijos, didindami investicijas į alternatyviąsias turto klases: 21 proc. investicijų buvo nukreipta į privatų kapitalą, 12 proc. investuota į nekilnojamąjį turtą, o 10 proc. portfelio sudarė privati skola, rizikos draudimo fondai bei žaliavos. Todėl bendrai alternatyvios investicijos sudarė net 43 proc. valdomuose portfeliuose, nors atitinkamai sumažino ir bendrą portfelių likvidumą. Taip pat dėl padidėjusios bendros koreliacijos tarp skirtingų turto klasių, imta papildomai naudoti išvestinius finansinius instrumentus ir strategijas, kurios leidžia geriau optimizuoti portfelius.

Tokio tipo investicijos reikalauja ne tik didelio kapitalo ir gilios investicinės analizės, bet dažnai yra neprieinamos viešai, o pasiekiamos tik uždaram klientų ratui. Visa ši investicinių sprendimų laisvė sukuria galimybę šeimos biurams pasiekti sąlyginai geresnių investicinių rezultatų, nei gali demonstruoti kitos finansinės institucijos, todėl šeimos biurų klientų ratas kasmet didėja.

Šeimos biurai Lietuvoje

Asmenims, kurie nori įkurti šeimos biurą, kad galėtų valdyti savo turtą, reikia ne tik sukaupti didelį finansinį kapitalą, bet ir surasti bei įdarbinti aukštos kompetencijos specialistų komandą. Dėl šių priežasčių ilgainiui pasaulyje pradėjo kurtis daugiašeimiai finansų biurai, kai įvairių sričių profesionalai, veikdami partnerystės principu, teikia kompleksines turto valdymo paslaugas kelioms ar net keliolikai šeimų.

Nors šeimos biurų istorija pasaulyje prasidėjo dar XIX amžiuje, Lietuvoje šis sektorius skaičiuoja dar tik pirmus veiklos dešimtmečius. Seniausias ir didžiausias licencijuotas daugiašeimis biuras Lietuvoje yra UAB FPĮ „Gerovės valdymas“, įkurtas 2009 m. „Gerovės valdymas“ stambų kapitalą sukaupusiems privatiems ir juridiniams asmenims teikia nepriklausomus turto valdymo patarimus, vadovaudamasis ilgalaikiu holistiniu požiūriu ir strategine turto alokacija, be to, padeda kitais su finansiniu gyvenimu susijusiais klausimais, kaip, pavyzdžiui, šeimos konstitucijos, verslo struktūrų optimizavimas ir t.t.

Kaip tai vyksta? Detaliai įvertiname esamą kliento ar jo šeimos finansinę situaciją bei aptariame jo poreikius, tikslus ir lūkesčius, tada pagal šią informaciją sukuriame jam ilgalaikę strategiją ir individualų, pagal kintančią situaciją lengvai adaptuojamą, finansinį planą. Be to, svarbu ir tai, kad investicines galimybes jam siūlome ne pagal rinkoje esančias finansines priemones, bet pagal tai, kas tinka jo individualiai strategijai – „vienas sprendimas visiems“ paprasčiausiai nesiderina su šeimos biuro veiklos koncepcija.

Kadangi bendradarbiaujame su skirtingais bankais, finansų tarpininkais ir investicinėmis bendrovėmis, be to, per visą įmonės veiklos laiką esame užmezgę daug naudingų kontaktų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, savo klientams galime pasiūlyti įvairesnių finansinių sprendimų ir atverti daugiau turto valdymo galimybių, neapsiribodami nei turto klasėmis, nei investiciniais produktais ar paslaugų teikėjais.

Šiuo metu Lietuvoje veikia ne vienas šeimos biuras, tačiau, dėl savo išskirtinės ir konfidencialumą užtikrinančios paslaugos, Lietuvoje veikiantys biurai nėra plačiai žinomos finansų įstaigos ir jų paslaugomis naudojasi ribotas klientų skaičius. Visgi, kadangi turtingų asmenų šalyje nuolat daugėja, didėja ir tokių kompleksinių paslaugų poreikis, todėl neabejoju, kad ateityje apie šeimos biurų veiklą viešojoje erdvėje bus žinoma daugiau.

Daugiau informacijos apie „Gerovės valdymo" paslaugas: www.gerovesvaldymas.lt

