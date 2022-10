Naujieji alchemikai: ieškoma verslumą skatinančių programų sėkmės formulė

Eglė Vaičiukynaitė, KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto tyrėja. Įstaigos nuotr.

Kaip idėjas paversti verslu, kaip rasti tinkamą finansavimo šaltinį, kokias neurorinkodaros žinias, įrankius bei dirbtinio intelekto sprendimus pritaikyti versle – tai sudedamosios sėkmės formulės dalys, kurias į vieną receptą bando sujungti Europos – tarp jų ir Lietuvos – mokslininkai.

Pirmieji verslumo mokymai pradėti prieš 60 metų prestižinėje Harvardo JAV kaip siekis padėti iš karo grįžusiems kariams sėkmingai integruotis į visuomenę. Šiais laikais formuoti verslininkams būdingus įgūdžius galima verslo mokyklose ar mokymuose, organizuojamuose visame pasaulyje. Tačiau Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkai sako, kad, nepaisant mokymų ir juose pateikiamos informacijos gausos, vis dar aiškinamasi, koks yra jų sėkmės receptas.

Verslumo mokymų organizavimo sėkmės formulės jau beveik dvejus metus ieško ir „Erasmus+“ Strateginių partnerysčių aukštajame moksle projekto ENTRANCE (angl. Enhancing the ENTRepreneurial mindset of non-business Academics in Europe) mokslininkai. Lietuvai šiame projekte atstovauja doc. dr. Aušra Rūtelionė ir Eglė Vaičiukynaitė, KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto tyrėjos. Projekte kartu dirba mokslininkai, verslo ir inovacijų centro ekspertai iš Kipro, Portugalijos ir Graikijos, rašoma pranešime.

Išbandė keliose šalyse

KTU tyrėjų ir dėstytojų-ekspertų bei užsienio partnerių sukurta virtuali tarptautinė verslumą skatinanti mokymų programa šių metų vasaros pradžioje buvo išbandyta keturiose šalyse: Lietuvoje, Kipre, Portugalijoje, Graikijoje. Pirmieji atsiliepimai rodo, kad verslumą skatinančių mokymų poreikis tarp ne verslo akademikų – ryškus, tačiau nuolat reikalaujantis įtraukiančių mokymų metodų, naujų technologijų bei hibridinio mokymų formato užtikrinimo.

Projekto ekspertė Lietuvoje KTU darbuotoja E. Vaičiukynaitė pastebi, kad verslumą skatinančios iniciatyvos studijų procese yra ypač svarbos. Nors visiems tinkančio sėkmės recepto mokymų formato vis dar nėra, tarptautinio projekto ENTRANCE komandai savąją sėkmės formulę, atrodo, pavyko rasti.

„Dinamišką verslo pasaulio aplinką mums leido sukurti tiek mokymų turinys ir formatas, tiek dalyvių įvairovė bei jų patirtis. Mokymų turinys buvo kruopščiai atrinktas, o užduotys buvo vykdytos skirtingose komandose tam, kad kiekvienas dalyvis gautų reikiamą kiekį teorinių žinių ir praktinių įgūdžių“, – įspūdžiais dalijasi E. Vaičiukynaitė.

Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su skaitmeninio bendravimo technikomis, remiantis Silicio Slėnio startuolių patirtimi, bei skaitmeninėmis komunikacijos, bendravimo ir bendradarbiavimo platformų galimybėmis, kaip „LinkedIn“, „Meetup.com“ ar „Mural.co“.­­ Mokymų turinys apėmė kelias svarbiausias temas, pavyzdžiui, kaip idėjas paversti verslu, kaip rasti tinkamą finansavimo šaltinį, kokias neurorinkodaros žinias, įrankius bei dirbtinio intelekto sprendimus pritaikyti versle.

Šiuo metu tęstinė projekto ir mokymų platforma pristato keletą modulių anglų ir lietuvių kalbomis: „Idėjų pavertimas verslo galimybėmis“, „Pateikite savo idėją“. Taip pat pateikiamas skaitmeninis įrankis savo verslo modeliui vystyti bei jaunųjų verslininkų iš Lietuvos, Kipro, Portugalijos ir Graikijos sėkmės istorijos.

