Kaip pradėti verslą vyresniame amžiuje: mokymų programa „Startuok nuo 50+“

50 m. ir vyresnio amžiaus gyventojus Inovacijų agentūra kviečia dalyvauti programoje „Startuok nuo 50+“. Nemokama ir nauja tikslinių verslumo įgūdžių programa vyks 7-iuose miestuose – Klaipėdos, Tauragės, Šiaulių, Marijampolės, Panevėžio, Kėdainių ir Alytaus „Spiečiuose“.

Praktiniais pavyzdžiais paremta programa, pasak Inovacijų agentūros, reikšmingos gyvenimo patirties sukaupusiems asmenims skirta tobulinti ir įgyti esminius verslo įgūdžius, konsultuotis ir užmegzti verslo pažintis.

Kiek ilgesnę nei mėnesio trukmės „Startuok nuo 50+“ programą sudarys 5 sesijos: apie verslo idėjų potencialą, verslo modelius ir strategiją, finansų planavimą, rinkodaros pagrindus, klientų pritraukimo strategijas ir verslo partnerysčių kūrimą. Kiekvienos sesijos pabaigoje numatytos individualios konsultacijos – iš viso 5 val. Mokymus užbaigs bendras renginys, kuriame visų miestų dalyviai pristatys savo verslus ir gaus grįžtamąjį ryšį iš skirtingų sričių verslo lyderių-mentorių.

„Vyresni žmonės dėl savo sukauptos patirties gali net pranokti jaunesnius verslo steigėjus. Programa padės įgalinti jų potencialą, verslo idėjas paversti realybe, o jau turintiems verslo patirties – bus proga atnaujinti savo žinias“, – pranešime cituojama Ieva Valeškaitė, ekonomikos ir inovacijų viceministrė.

„Startuok nuo 50+“ ekspertai dalyviams padės pasitikrinti verslo idėją, teiks individualias konsultacijas. Jau turintieji verslą galės identifikuoti pagrindines jo problemas, kartu su ekspertais ieškoti sprendimų.

Neišnaudoja patirties ir potencialo

Mokymuose dalyviai išmoks ištirti ir pasitikrinti rinką, įsivertinti verslo aplinką, konkurentus, verslo modelio gyvybingumą, susipažins su finansų valdymu, planavimu. Taip pat – parengs savo verslo rinkodaros strategiją, susipažins su skirtingų reklamos kanalų galimybėmis, sužinos, kaip kurti „parduodantį“ turinį ir organizuoti reklamos kampanijas.

„Vyresnio amžiaus žmonių įkurtas verslas pasižymi didesne statistine tikimybe išlikti rinkoje, tačiau dažnai vyresniame amžiuje pritrūksta ryžto ir žinių sėkmingai verslo pradžiai. Per kelias dešimtis metų sukaupta reikšminga gyvenimo, profesinė patirtis, suburtas platus kontaktų ratas – tai neišnaudotas potencialas. Be to, vyresni žmonės dažnai susiduria su problema – mažesnėmis perspektyvomis darbo rinkoje. Šiuo atveju nuosavas verslas gali būti puiki alternatyva nepriklausomai ir savarankiškai veiklai”, – nurodo Patricija Reut, Inovacijų agentūros Bendrųjų verslo kompetencijų departamento vadovė.

„Startuok nuo 50+” programa vyks gyvai bendradarbystės centruose „Spiečius“ – Klaipėdoje, Tauragėje, Šiauliuose, Marijampolėje, Panevėžyje, Kėdainiuose ir Alytuje. Registraciją į programą rasite čia.

