Ką daryti, kai būni pirmas ir tebesi vienintelis: plėstis su franšizės partneriais

Pasiūlius naujieną, kuri per kelerius metus ne tik įsitvirtina, atlaiko iššūkius, bet ir tebėra pirma ir vienintelė tokia vieta, gali būti metas pasvarstyti apie franšizę ir plėstis arčiau klientų su partnerių pagalba. Per per penkmetį įgytas žinias supakuoti į franšizę nusprendė Klaipėdos „Namai be gliuteno“.