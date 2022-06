Apklausa: nuo verslo stabdo baimė, o 52% būti verslininkais nenori

Eglė Dovbyšienė, SEB banko Mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovė. Bendrovės nuotr.

Tapti verslininkais nenori daugiau kaip pusė lietuvių, o pradėti nuosavą verslą planuoja 6%, bet steigimo jau ėmėsi tik 1 iš 100 planuojančiųjų pradėti verslą. Priežasčių nepradėti apklaustieji įvardija daug – nuo verslo sulaiko ir nesėkmės baimė, ir išteklių trūkumas, bet specialistai ragina susitelkti į galimybes.

SEB banko užsakymu 2022 m. balandį–gegužę „Norstat“ atliktoje apklausoje dalyvavo 1.000 18–74 m. amžiaus lietuvių, 1.009 latviai ir 1.000 estų.

Baltijos šalių gyventojų apklausą užsakęs SEB bankas atkreipia dėmesį, kad, nors skirtingi tyrimai rodo lietuvių svajonę tapti nepriklausomiems ir dirbti patinkantį darbą, paklausus jų apie konkrečius planus steigti verslą paaiškėja, kad didelė dalis artimiausiu metu jo nepradės.

Šiemet atliktos apklausos duomenimis, 52% neturi jokio noro būti verslininkais, daugiau kaip pusė jų – 30–39 m. amžiaus. Banko atstovai remiasi ir pasaulinio verslumo tyrimo AGER 2020 m. duomenimis: pagal juos, lietuviai dėl noro turėti savo verslą prieš dvejus metus pirmavo Europoje – sau dirbti neatisakytų 71% apklaustųjų.

Iš apklaustųjų šiemet savo įmonę registravo 2%, netrukus pradės dirbti – 1%, o planuoja verslą pradėti, bet įmonės dar neįregistravo – 6%.

Latvijos ir Estijos gyventojai nusiteikę panašiai: artimiausiu metu noro tapti verslininkais neturi 40% latvių ir 57% estų. Šiemet savo įmonę registravo ir pradėjo dirbti 3% latvių ir 2% estų, kaip ir lietuviai netrukus pradės dirbti 1% latvių ir 2% estų. O savo verslui ruošiasi, bet įmonės dar neregistravo, po 7% kaimynų.

„Kodėl taip pasyviai? Nes trūksta ne tik pradinio kapitalo ir žinių, bet ir verslo idėjų bei drąsos. Įdomu tai, kad iš išvardintų trikdžių verslui pradėti vienas gerokai išsiskyrė – baimę patirti nesėkmę nurodė net 40% apklaustų moterų, kai tą patį pripažino 16% vyrų“, – nurodoma SEB banko pranešime.

Eglė Dovbyšienė, SEB banko Mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovė, teigia, kad žmonės supranta verslo svarbą šalies ekonomikai, inovacijoms, paskatą plėtrai ir gerovei, tačiau tada, kai reikia apsispręsti palikti stabilų samdomą darbą, dauguma susvyruoja.

„Ne vienus metus augusį antreprenerystės optimizmą laikinai pristabdė pandemija, o dabar – ir karas Ukrainoje. Visgi norėčiau priminti, kad sudėtingi ekonominiai laikai dažnai suteikia daugiau galimybių naujam verslui – prisiminkime per 2007–2009 m. pasaulinę finansinę krizę rinkoje atsiradusias naujoves, tokias kaip „Uber“, „Groupon“, „Slack“, „WhatsApp“, kurios atitiko to meto vartotojų poreikius. Taigi, nėra netinkamo laiko verslui steigti – yra tik motyvacijos stoka ir per mažai drąsos“, – pranešime cituojama E. Dovbyšienė.

Baimės – priežastis nepradėti

AGER 2020 m. verslumo tyrimo duomenimis, Baltijos šalyse 2020 m. beveik pusė (49%) apklaustųjų manė neturintys verslui pradėti reikalingų įgūdžių, o 64% – ir išteklių.

Praėjus dvejiems metams, SEB banko apklausoje finansinių išteklių trūkumą nurodė daugiau kaip pusė apklaustųjų, nežinomybė dėl ateities verslo planus stabdė 3 iš 10-ies, o žinių trūkumu skundėsi kas trečias Baltijos šalių gyventojas.

Neužtikrintumas dėl savo verslo idėjos, taip pat baimė dėl nesėkmės neramina 26% apklaustųjų Lietuvoje. Tačiau verslo idėją lietuviai turi dažniau: apklausos duomenimis, savo verslo idėjos dar nesukūrė 8% apklaustųjų Lietuvoje, jos dar neturi 15% latvių ir 10% estų.

SEB bankas atkreipia dėmesį, kad ryžtui pradėti verslą įtakos turi ir gaunamos pajamos. Pavyzdžiui, 3 iš 10 per mėnesį uždirbančių 1.500 Eur ir daugiau bijo nesėkmės, todėl nekuria verslo. Ši baimė retesnė (13%) tiems, kas uždirba mažiau – 351–550 Eur.

„Tai, kad vienas dažniausiai apklausoje minėtų verslo pradžios trikdžių yra neužtikrintumas dėl savo verslo idėjos ir baimė dėl galimos nesėkmės – nieko naujo. Dažnai skaitydami įvairias sėkmės istorijas, socialinių tinklų įrašus ir pan., matome tik sėkmingus verslininkus, kurių verslo idėjos jiems duoda nemenką uždarbį, o gyvenimo būdo gali pavydėti dauguma. Su tokiu žiniasklaidoje sukurtu tobulu įvaizdžiu daugelis norinčių pradėti verslą ar ką tik jį pradėję save ir lygina, todėl nesėkmė atrodo dar nemalonesnė“, – pastebi E. Dovbyšienė.

Ji pažymi, kad mažesnė ar didesnė nesėkmė yra verslo dalis, todėl užuot susitelkus į problemą reikia ieškoti sprendimo būdų.

„Svarbiausia yra verslą pradėti, o idėjos testavimas ir nuolatinis produkto ar paslaugos gerinimas, atsižvelgiant į vartotojų lūkesčius, gerokai sumažina riziką, kad verslas gali žlugti. Praktika rodo, kad jokia rizika nebaisi, kai atliekami namų darbai – iš anksto pasirūpinama finansavimu, o verslo idėja yra patikrinama“, – sako E. Dovbyšienė.

Kaip patikrinti verslo idėją

Finansų specialistė primena, kad yra keli būdai, nuspręsti, ar verslo idėja yra gera. Pasak jos, galima vadovautis intuicija, atlikti išsamią rinkos analizę, nuomonės klausti draugų ir pažįstamų, taip pat – kreiptis jų nuomonės tam tikrose grupėse ar socialiniuose tinkluose, atlikti verslo testavimą neskiriant tam daug lėšų ir žiūrėti, kaip į siūlomas paslaugas ar produktus reaguoja rinka.

„Verslo pradžioje labai praverčia praktiniai patarimai žmonių, kurie kažką panašaus jau yra darę ir noriai dalijasi savo patirtimi, be to, jie gali padėti suvaldyti baimę suklysti, kuri neretai tampa stabdžiu įgyvendinant savo verslo idėjas. Kai verslas jau sukurtas, bet dėl savo idėjos vis dar neramu, galima žinių ir patarimų ieškoti specialiose mentorystės ar verslo augimo programose, kurių metu vyksta individualūs susitikimai su ekspertais ir atliekamos užduotys, padedančios vystyti ir tobulinti savo idėjas“, – pataria E. Dovbyšienė.

Taip pat ji primena, kad ieškantiems pradinio kapitalo galima pasidomėti valstybės parama pradedantiems verslą, „Invegos“ finansavimo priemonėmis, Inovacijų agentūros administruojamomis Europos Sąjungos lėšomis, pasiūlymų pradedantiems verslą turi ir bankai.

