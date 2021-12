„SME Finance“ vadovas: smulkiajam verslui fundamentaliai trûksta finansavimo

„SME Finance“ vadovas Mindaugas Mikalajūnas.

Alternatyvaus finansavimo „fintech“ startuolis „SME Finance“, veikiantis vienoje ekosistemoje su neobanku „SME Bank“, turi ambicingų planų gerinti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo sąlygas ne tik Baltijos šalyse, bet ir Europoje. „SME Finance“ vadovas Mindaugas Mikalajūnas šiame interviu dalijasi įmonės planais padėti ekonomikos stuburu vadinamiems verslams augti kur kas sparčiau ir paprasčiau nei iki šiol.

Kuo finansavimo sektoriuje išsiskiria „SME Finance“?

Vieną ekosistemą sudarantys finansinių technologijų startuolis „SME Finance“ ir neobankas „SME Bank“ yra smulkaus ir vidutinio verslo, trumpinamo SVV, finansuotojai, kuriantys unikalią, dirbtinio intelekto technologija paremtą mokumo vertinimo ir finansavimo sistemą. Mes teikiame visą SVV reikalingą finansavimo paslaugų paketą: faktoringą, trumpalaikes ir ilgalaikes paskolas, kredito linijas, lizingą ir jų modifikacijas, taip pat kasdienės bankininkystės paslaugas.

Papasakokite plačiau, koks yra jūsų tikslinis klientas – ar tai visos SVV sektoriaus įmonės?

Pagal įmonių dydį ir veiklos sektorius, mūsų portfelis yra labai įvairus. Vertinant pagal įmonių dydį, virš 96 proc. mūsų klientų yra būtent smulkus ir vidutinis verslas. Dėl sektorių drąsiai galiu sakyti, kad dengiame bene visą jų spektrą. Strategiškai orientuojamės tiek į tradicinius verslus, užsiimančius gamyba, prekyba, logistika, žemės ūkiu, paslaugų teikimu, tiek į inovatyvius, finansų ar informacinių technologijų paslaugų sektoriaus startuolius. Turiu pastebėti, kad mus daugiausiai renkasi tiek labai jaunos įmonės, veikiančios vos metus ar net pusmetį, tiek ir labai sparčiai augančios organizacijos, kuriose tradiciniai bankai mato didelę riziką, o mes įsigiliname ir skiriame laiko kiekvienam klientui.

Su kokiomis finansavimo problemomis tipiškai susiduria SVV sektorius Baltijos šalyse?

Finansavimo problemų yra daug bei įvairių, tačiau bene visos jos susijusios su gana konservatyviu pagal tradicinį modelį veikiančių didžiųjų bankų požiūriu į jauną verslą.

Pirma, jaunas verslas dažnai yra rizikingas, o griežtus vertinimo kriterijus pasitelkiantys bankai, turintys mažą rizikos toleranciją kliento atžvilgiu, dažnai dėl to nesuteikia jam finansavimo arba suteikia per mažai. Antra, jeigu standartizuotume klientus, SVV sektoriui būdinga tai, kad tokie verslai neretai neturi užstato ir dėl to negali gauti paskolos. Trečia, pats SVV sektorius apskritai nėra toks įdomus bankams, nes bankai, užimdami didelę rinkos dalį, pagal ypač griežtus kriterijus gali labai atidžiai rinktis, su kuo jie nori dirbti – su didžiausiais projektais, turinčiais mažiausią riziką, o SVV įmonės, būdamos ekonomikos pagrindu, lieka nuošalyje.

Taip pat kaip atskirą finansavimo problemą išskirčiau biurokratiją: verslas, siekiantis gauti finansavimą tradiciniu būdu, yra priverstas pateikti daug informacijos, dokumentų, pildyti nemažą kiekį paraiškų. Dėl to SVV klientai, kuriems finansavimas dažniausiai reikalingas kuo skubiau, negauna jiems tinkamų lanksčių sprendimų. Galiausiai, iš paties SVV pusės, jie susiduria su finansavimo produktų ribotumu – bankai tam tikrų paslaugų, pavyzdžiui, atvirkštinio faktoringo, tiesiog neteikia.

Dėl kokių priežasčių pasirinkote SVV sektorių kaip savo tikslinį klientą?

Europoje šiam segmentui fundamentaliai trūksta finansavimo, nes tradiciniai bankai, kaip jau minėjau, su juo pakankamai nedirba, nekuria greitų ir lengvai prieinamų skaitmenizuotų sprendimų. SVV sektorius yra Lietuvos ir visos Europos ekonomikos stuburas, sudarantis bene 99 proc. visų Europos Sąjungos verslų, įdarbinantis apie 100 milijonų darbuotojų, sukuriantis daugiau nei pusę Europos BVP. Mūsų veikla todėl ir prasidėjo su klausimu – kaip padėti įmonėms ne tik išgyventi, tačiau ir augti? Iš pradžių joms reikia apyvartinių lėšų, o tik vėlesniame etape prireikia didelių investicijų. Dėl to savo veiklą 2016 metais ir pradėjome nuo apyvartinių lėšų finansavimo. Padėti SVV segmentui gyvuoti lengviau ir paprasčiau yra mūsų socialinė misija, esame dedikuoti darbui su šiomis įmonėmis ir turime būtent jiems pritaikytą veiklos modelį bei platų produktų spektrą.

Kokiomis klientų sėkmės istorijomis galėtumėte pasidalinti?

Vieni geriausių fasadų gamintojų Baltijos ir Skandinavijos regionuose „KG Constructions“ į mus kreipėsi tada, kai jiems trūko augimui būtinų apyvartinių lėšų. Puikiai žinau, kad tradiciniai bankai įžvelgė per daug rizikų ir atsisakė „KG Constructions“ suteikti finansavimą, tačiau mes patikėjome jų vizija, jų planais ir mokumu. 2020 metais jų pardavimų pajamos buvo beveik 50 milijonų eurų ir galiu džiaugtis, kad įmonė mus iki šiol laiko savo partneriais, padėjusiais pasiekti šį rezultatą.

Kita mūsų darbo sėkmės istorija yra su gerai žinomais prekių ženklais visame pasaulyje dirbanti įmonė „Omnisend“, kurianti daugiakanalės rinkodaros automatizavimo platformas verslams, vykdantiems elektroninę komerciją. Kai įmonė sparčiai augo, jiems atsirado poreikis kuo greičiau persikelti į naują biurą. Lanksčiai ir greitai identifikavę kliento poreikį papildomoms investicijoms padėjome jiems plėstis. Tokių mūsų darbo sėkmės istorijų – apstu ir kiekviena jų, nepaisant įmonės ir jai reikalingo finansavimo dydžio, verta pasididžiavimo.

Kuo „SME Finance“ yra ypatinga kaip IT sprendimus įdarbinantys finansuotojai?

Neseniai finansavimo suteikimo verslui procesus dar labiau pagreitinome su unikalia, dirbtinio intelekto technologija paremta mokumo vertinimo sistema. Klientams užtenka pateikti savo apyvartos duomenis už pastaruosius dvejus metus arba už tiek, kiek laiko veikia įmonė, ir jie per vieną valandą nuo paraiškos pateikimo gauna paskolos pasiūlymą, o lėšas – per parą.

Taip pat pažangiais sprendimais paremta „SME Finance“ savitarnos sistema palengvina dokumentų apsikeitimą. Joje verslininkai gali greitai ir patogiai gauti sąskaitas, sutartis ir visą su jomis susijusią informaciją, užuot pasikliovę tradiciniu būdu, negalinčiu užtikrinti greičio ir žmogiškųjų klaidų eliminavimo.

Kokius dar SVV klientams patogius sprendimus planuojate ateityje?

Ateityje kliento patogumui sujungsime tiek savo ekosistemos dalyvių, tiek SVV klientams aktualių partnerių pasiūlymus į vieną europinę platformą, leisiančią klientams gauti sau aktualias finansines paslaugas vienoje vietoje, vienu prisijungimu.

Artimiausiu metu esame nusimatę automatizuoti dar daugiau įmonės procesų, kad skaitmeninė kliento kelionė būtų greitesnė ir paprastesnė. Daug investuosime į skaitmeninę verslo plėtrą, nes didelis prioritetas – padaryti taip, kad visus finansavimo produktus (tiek bankinius, tiek nebankinius) klientas greitai ir patogiai galėtų gauti vienoje vietoje.

Daug dėmesio skirsime informacinių technologijų dalies plėtrai – jau dabar pradėjome 15-20 aukštos kvalifikacijos IT specialistų paieškas. Tai nėra paprasta, mes tai suprantame, todėl esame pasiruošę pasiūlyti labai konkurencingas sąlygas. Finansavimo sritis – specifinė, todėl ypatingai ieškome specialistų su patirtimi dirbant finansinėse institucijose.

Taip pat planuojame verslo plėtrą – išauginti „SME Finance“ paskolų portfelį nuo 160 mln. Eur iki 200 mln. Eur, pritraukti dar daugiau rizikos kapitalo, plėstis į kitas Europos rinkas.

Kokie „SME Finance“ pasiekimai jums kaip vadovui yra svarbiausi?

Visai neseniai sulaukėme poros solidžių apdovanojimų – tapome pirmąja Lietuvos įmone, įvertinta Pasauliniuose smulkaus ir vidutinio verslo finansų apdovanojimuose, taip pat „Adyen“ bei TNW kompanijų organizuojamuose „Tech5“ apdovanojimuose buvome paskelbti nugalėtojais tarp Lietuvos įmonių.

Nors tokie įvertinimai yra geras ženklas, reiškiantis, kad judame teisinga linkme, tačiau man, kaip įmonės vadovui, kur kas svarbesni yra objektyvūs faktai. Nuo pat „SME Finance“ veiklos pradžios esame didžiausias nebankinis žaidėjas Baltijos šalyse su aiškiai išreikšta specializacija į SVV ir plačiu būtent šiems verslams reikalingų finansavimo priemonių spektru. Nuolat investuojame į technologines priemones bei aptarnavimo gerinimą.

Taip pat galiu didžiuotis, kad nuo pat veiklos pradžios sugebame ir organiškai augti, ir būti pelningi. Be to, dideliu pasiekimu laikyčiau ir tai, kad turime gerą reputaciją svarbių partnerių, pavyzdžiui, „Invega“ atžvilgiu.

Kita ekosistemos dalis – „SME Bank“ – taip pat rodo puikius rezultatus. Neseniai su Europos investiciniu fondu neobankas pasirašė 100 mln. eurų garantijų sutartį dėl Lietuvos SVV finansavimo.

Viso to nebūtume galėję pasiekti be geriausios komandos – tikriausiai daug vadovų taip pasakytų, tačiau aš visiškai nuoširdžiai tuo tikiu. Visi mūsų darbuotojai yra savo srities profesionalai, atsidavę ekosistemos sėkmei.