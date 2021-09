Savarankiškai dirbantieji gali kreiptis subsidijų už nuomos išlaidas

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nuo rugsėjo 6 d. smulkieji prekybininkai, dirbantys pagal individualios veiklos pažymas ar verslo liudijimą, gali kreiptis kompensacijos už patalpų nuomos ir su jų eksploatavimu susijusias išlaidas. Subsidija gali sudaryti iki 70% antrojo karantino laikotarpiu patirtų pastoviųjų išlaidų, jeigu veikla buvo apribota.

Iki šiol subsidiją už patirtas pastoviąsias išlaidas galėjo gauti tik įmonės, o pagal naują pagalbos priemonę jų gali kreiptis ir fiziniai asmenys – dirbantieji savarankiškai, kurie vykdo veiklą nuomojamose patalpose ir jų vykdoma veikla buvo įtraukta į antrojo karantino metu apribotų veiklų sąrašą.

Į „Invegą“ kompensacijų iki spalio 15 d. gali kreiptis smulkieji verslininkai, jeigu nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. jie patyrė patalpų nuomos ir su jų eksploatavimu susijusių išlaidų. Susijusios išlaidos – patalpų nuomos mokestis, vandens, šilumos, elektros energijos tiekimo, lifto, patalpų valymo ir saugojimo, pastato ir aplinkos priežiūros, pastato rekonstrukcijų ir įrengimų taisymo, automobilių stovėjimo vietų ar indeksavimo pagal pradinę nuomos sutartį išlaidos.

Subsidijos dydis – iki 70% patirtų pastoviųjų išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 20.000 Eur. Kompensacija bus vienkartinė ir mokama kaip valstybės de minimis pagalba, iš viso šioms subsidijoms skirta 12 mln. Eur.

Pažymima, kad individuali veikla per 2020 m. turi būti vykdyta ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki 2020 m. lapkričio imtinai. Jeigu verslininkas per 2020 m. pakeitė individualios veiklos ar verslo liudijimo vykdymo formą, bendra veiklos trukmė per 2020 m. turi būti ne trumpesnė kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai.

„Siekdami, kad valstybės pagalba verslui būtų kuo efektyvesnė ir matydami, kiek daug individualią veiklą vykdantys verslininkai patiria pastoviųjų išlaidų, kurioms padengti neužtenka valstybės pagalbos sumos, paskaičiuotos nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, siūlome jiems specialią kompensacijų priemonę – antrojo karantino metu nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims kompensuosime didžiąją nustatytų faktinių pastoviųjų išlaidų, susijusių su patalpų nuoma ir jų eksploatavimu, dalį“, – pranešime cituojamas Kęstutis Motiejūnas, „Invegos“ generalinis direktorius.

VŽ primena, kad anksčiau buvusiomis pastoviųjų išlaidų kompensacijomis – nuomos ar komunalinių mokesčių – savarankiškai dirbantieji negalėjo, jos buvo mokamos tik juridiniams asmenims.

„Paprastai tariant, UAB galėjo gauti tokią kompensaciją, o individualią veiklą vykdantis asmuo, kuris turi šalia panašią parduotuvę – negalėjo, – kai priemonė buvo pristatoma Vyriausybės posėdyje sakė Vincas Jurgutis, ekonomikos ir inovacijų viceministras. – Siūlome išlyginti galimybę pasinaudoti pagalba žmonėms, kurių veikla per karantiną buvo apribota, kad turintys susikaupusių skolų galėtų gauti kompensaciją.“

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Gazelė“