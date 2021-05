Patarimai startuoliams: visi turi idėjų, bet ne visi komandą jas įgyvendinti

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Startuolio galimybes įtikinti investuotojus lemia ne tiek jo siūloma idėja, kiek jai įgyvendinti suburta komanda. Investuotojai primena, kad idėjų turi visi, tačiau ne visi gali jas įgyvendinti ir komercializuoti.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) preakceleratoriaus „TechHub“ mentoriai pradedantiesiems pataria įvertinti komandos stiprybes ir tinkamai pasirinkti jos narius.

Gytenis Galkis, rizikos kapitalo fondo „70 Ventures“ partneris, iš „TechHub“ mentorių, primena startuoliams, kad pirmieji jais patikėjusieji žmonės, investuos ne į jų idėją, o į juos pačius – į komandą.

„Savaime idėjos nėra nieko vertos, jos nei geros, nei blogos, – visi jų turime. Gera idėja yra ta, kurią pavyksta komercializuoti“, – pranešime nurodo G. Galkis.

MITA primena, kad registruotis į trečiąjį „TechHub“ preakceleratoriaus tikslą startuoliai ir norintieji juos skurti gali iki gegužės 9 d., programa prasidės birželio 7 d.

Vertina patirtį

Todėl, pasak mentoriaus, startuoliai dalindamiesi idėjomis, diskutuodami apie jas, atranda žmonių, galinčių padėti jų idėjas įgyvendinti ir technologiškai, ir komercializuoti, – o tada jų idėja tampa kažko verta.

„Mes giliai nekapstome technologijos, pasitikime, kad ji veikia, nes įprastai investuojame į startuolius, jau turinčius pirmųjų klientų. Labiausiai atsižvelgiame į žmones – ar jie yra iš tos srities, ar turi subalansuotą komandą, – investuotojų požiūrį pristato G. Galkis. – Pavyzdžiui, problemų gali kilti, jei komanda neturi pardavimų specialisto ir mano, kad, jei sukurs gerą produktą, visi jį automatiškai pirks. Tačiau taip nėra.“

nuotrauka:: 1

Vienas iš esminių kriterijų, pagal kuriuos vertinama komanda, yra jos narių patirtis ir – tarptautiškumas. Abiem požiūriais startuolių komandos Lietuvoje dar nėra tiek patyrusios – ekosistema jauna. Tačiau, pasak G. Galkio, patys startuoliai Lietuvoje dažnai neįvertina, kaip jų patirtis skiriasi nuo užsienyje verslus steigiančių kolegų.

„Dažnas Lietuvoje stebisi, kodėl investicijas šalyje gauti sudėtinga, tačiau aš siūlau prieš lyginantis su užsienio valstybėmis pažvelgti į įgytą patirtį ir kompetencijas. Pavyzdžiui, JAV startuolių kūrėjai turi platų kontaktų tinklą, dirba Silicio slėnyje, sėkmingiausiose pasaulio tarptautinėse kompanijose. Beje, naujausi tyrimai rodo, kad sėkmingų startuolių įkūrėjų amžiaus vidurkis – 45 metai, tad nereikėtų įsivaizduoti, kad startuoliai yra nepatyrusio jaunimo ar studentų verslas,“ – nurodo mentorius.

Visko per tris minutes nereikia

Pagilinti žinias apie verslo kūrimą, susipažinti su inovacijų ekspertais ar rasti komandos narių ankstyvosios stadijos startuoliams ir norintiems juos kurti MITA primena dalyvauti „TechHub“ preakceleratoriuje.

„Jei man kas nors būtų padėjęs suprasti, kad toje srityje „nėra biznio“, būčiau buvęs labai dėkingas, sutaupęs daug laiko ir pinigų produkto vystymui. „TechHub“ preakceleratoriuje sudalyvavęs startuolis programos metu galės įsivertinti savo idėją ir suprasti, ar ji verta investicijų, ar ne. Net jei idėja nepasiteisins, įgytas žinias galės panaudoti kito, sėkmingesnio verslo kūrimui“, – nurodo G. Galkis, pats bandęs kurti startuolį.

Kaip nurodoma pranešime, programos dalyviai per mentorystės sesijas su dalyviais kuriamą inovaciją vertina iš kliento perspektyvos – ar reikalinga, kam reikalinga; taip pat dalyviai supažindinami su potencialiais klientais – o tai svarbiausia toje startuolio gyvavimo stadijoje, ar partneriais. Komandos taip pat pasiruošia prisistatyti investuotojams (angl. pitch).

„Startuoliai dažnai nori per tris minutes papasakoti viską apie savo idėją. Tačiau to padaryti neįmanoma ir nereikia. Prisistatymo tikslas – sudominti žiūrovą, kad šis su jumis norėtų pasikalbėti po prisistatymo. Tad reikėtų koncentruotis į savo stipriąsias puses – gal tai technologija, gal – komanda, o gal pirmieji pardavimai, – pataria G. Galkis. – Be to, reikia atkreipti dėmesį į auditoriją – prisistatymo tikslas gali būti ir, pavyzdžiui, atrasti komandos narį, o ne tik pritraukti investicijas.“

Investuotojas nurodo, kad pažengę, turintys pirmųjų pajamų startuoliai gali kreiptis į „70 Ventures“ fondą. Per dvejus metus rizikos kapitalo fondas „70 Ventures“ investavo į 35 startuolius, o užpildytų paraiškų gavo beveik 1.500.

„Tikimės, kad finansavimo besikreipiantis startuolis jau turės bent pirmuosius klientus ir pirmąsias pajamas. Tiesa, fonde investuojame į B2B verslus, tad sunku būtų įsivaizduoti, kad studentas tokį sukurtų“,– sako jis.

Gytenis Galkis, „70 Ventures“ partneris, preakceleratoriaus „TechHub“ mentorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

