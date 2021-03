Išregistruojamų įmonių padaugėjo: kaip atnaujinti duomenis ar išregistruoti neveikiančią

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Juridinių asmenų registre (JAR) yra daugiau kaip 250.000 juridinių asmenų, bet maždaug penktadalis iš jų laikomi neveikiančiais – ne vienerius metus neatnaujina duomenų, neteikia metinių finansinių ataskaitų. Analitikai pastebi, kad išregistruojamų įmonių nuo pernai gruodžio padaugėjo, o Registrų centras (RC) primena apie pavasarinę tvarką – kaip atnaujinti, patikslinti senstelėjusius duomenis ar išregistruoti įmonę.

Duomenų analitikos bendrovė „Scorify“ skaičiuoja, kad veiklos nevykdančių įmonių gali būti per 50.000. Analitikai pastebi, kad įmonės aktyviau išregistruojamos nuo pernai gruodžio. Įprastai per mėnesį buvo išregistruojama apie 300 bendrovių, o metų pabaigoje, taip pat – vasarį, šis skaičius ūgtelėjo iki maždaug 500 įmonių per mėnesį.

„Išregistruojamų dėl bankroto įmonių skaičius dėl nevykstančių bankroto procesų sumažėjo du kartus iki vidutiniškai 121 įmonės per mėnesį, kai dar pernai šis skaičius siekė 286 įmonių per mėnesį. Tad šiuo metu išregistruojamos nevykdančios veiklos įmonės, bet nepatekusios į bankroto procedūras. Skaičiuojame, kad nevykdančių veiklos įmonių šiuo metu Lietuvoje gali būti iki 56.000“, – nurodo Žilvinas Milerius, „Scorify“ vadovas.

RC duomenimis, 2020 m. iš viso išregistruota 3.616 juridinių asmenų. 444 iš jų – gruodį, kai lapkritį – 265. 2021 m. sausį – 556.

Kaip VŽ nurodo Mindaugas Samkus, RC atstovas spaudai, pastarųjų mėnesių suaktyvėjimą iš dalies lėmė ir robotinių procesų automatizavimo sprendimai, kurie leido užbaigti anksčiau pradėtas išregistravimo procedūras.

Išregistravimą inicijuoja pats RC, kai, pavyzdžiui, bendrovė jau daug metų neteikia finansinių ataskaitų ar neatnaujina duomenų. Procesas gali užtrukti ir vienerius metus, ir ilgiau, nes pirmiausia vadovui siunčiami pranešimai, nurodomi trūkumai, kurių nepašalinus per nustatytą terminą, yra pradedamos išregistravimo procedūros.

Likvidavimas – per 3 savaites

RC pažymi, kad likvidavimo procedūra nesudėtinga – pirmiausiai reikia sušaukti dalyvių susirinkimą, jame priimti sprendimą likviduoti juridinį asmenį, paskirti likvidatorių, kuris gali būti ir vadovas, ir pateikti dokumentus RC.

„Jeigu įmonių savininkai nemato prasmės toliau tęsti įmonės veiklą, tokia įmonė gali būti likviduojama ir išregistruota iš JAR. Likvidavus ir išregistravus bendrovę, jos duomenys nebus kaupiami JAR, tad jai nebeliks ir tam tikrų prievolių, pavyzdžiui, finansinių ataskaitų teikimo, už kurios neatlikimą bendrovės vadovui gresia administracinė atsakomybė“, – pranešime cituojama Jolanta Kazlauskienė, RC Juridinių asmenų registro departamento vadovė.

Pavyzdžiui, jeigu likviduojama uždaroji akcinė bendrovė, po akcininkų sprendimo likviduoti bendrovę juridinio asmens likvidatorius RC turi pateikti prašymą įregistruoti teisinį statusą „likviduojamas“, minėtą akcininkų sprendimą įrodantį dokumentą ir kitus reikalingus dokumentus.

Likvidatoriui atlikus likvidavimo procedūrai reikalingus veiksmus – atleisti darbuotojus, kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) dėl atsiskaitymo ir kitus – turi būti pateiktas prašymas išregistruoti ar išbraukti juridinį asmenį iš JAR, laisva forma surašytas likvidavimo aktas, kuriame nurodomi likvidavimo metu atlikti darbai.

Juridinis asmuo išregistruojamas gavus VMI pranešimą, kad atsiskaityta su biudžetais ir pinigų fondais. Nesant kliūčių, juridinio asmens likvidavimo ir išregistravimo procedūra užtrunka 2-3 savaites. Už juridinio asmens išregistravimą mokamas Vyriausybės nustatytas atlyginimas – 9,08 Eur.

Vadovas, bet nevadovauja

Pranešime spaudai RC aptaria ir daugiau atvejų, kai reikia atnaujinti duomenis.

Nurodoma, kad kiekvienas fizinis asmuo, RC savitarnoje gali nemokamai sužinoti, kokie asmens duomenys tvarkomi įvairiuose registruose, taip pat – ir JAR. Susipažinti su tokiais duomenimis galima ir RC padaliniuose, ir nusiuntus prašymą. Pateikiamoje ataskaitoje nurodoma informacija, kokiuose juridiniuose asmenyse – bendrovėse, viešosiose įstaigose ir kitose – tas asmuo užima vadovo pareigas ar yra valdybos, tarybos, kito kolegialaus valdymo organo narys. Jeigu asmens duomenys netikslūs, reikėtų pateikti prašymą tokius duomenis ištaisyti.

Taip pat pasitaiko, kad RC įmonės vadovais nurodomi asmenys, kurie jau kurį laiką bendrovei nevadovauja. Juridinio asmens vadovas yra skiriamas ir atšaukiamas juridinio asmens dokumentuose nustatyta tvarka. Pavyzdžiui, uždarosios akcinės bendrovės vadovas skiriamas ir atleidžiamas akcininkų, valdybos arba stebėtojų tarybos sprendimu. Už tokių duomenų teikimą, atnaujinimą yra atsakingas bendrovės atstovas – įprastai pasikeitus vadovui, informaciją apie tai RC pateikia naujasis vadovas ar asmuo, kuris turi įgaliojimą teikti duomenis.

„Vis dėlto, neretai pasitaiko atvejų, kai duomenys taip ir lieka neatnaujinti, o registre vis dar matomi ankstesnio vadovo duomenys, kurie, esant reikalui, teikiami kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, taip pat prieinami viešai, – nurodo J. Kazlauskienė. – Asmenys, pastebėję, kad registre jie nurodyti juridinio asmens vadovai, nors tokie jau nebėra, gali teikti prašymą išregistruoti vadovą.“

Jeigu ankstesnis vadovas tebėra nurodomas jos vadovu, jis turėtų pateikti laisvos formos prašymą RC padalinyje arba jį atsiųsti. Prie prašymo reikia pridėti juridinio asmens organo sprendimą dėl vadovo atšaukimo patvirtinančius dokumentus, pavyzdžiui, – akcininkų susirinkimo protokolą dėl vadovo atleidimo. RC pažymi, kad reikia pateikti dokumentų originalus. Taip pat – siunčiant dokumentus paštu reikia pridėti ir prašymą teikiančio asmens dokumento kopiją ar, jeigu prašymą teikia atstovas, jo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus.

Akcininkai nepriima atsistatydinimo

Jeigu bendrovės akcininkai nepriima vadovo atsistatydinimo, tada pats atsistatydinęs vadovas turi pranešti RC.

„Uždarųjų akcinių bendrovių ir akcinių bendrovių atveju gali susiklostyti situacija, kai bendrovės akcininkai nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą. Pavyzdžiui, vadovas nori atsistatydinti, tačiau bendrovės akcininkai dėl tam tikrų priežasčių – yra išvykę, mirę ar kitų, – neatvyksta į šaukiamus akcininkų susirinkimus ir neatšaukia senojo vadovo bei neišsirenka naujojo“, – nurodo J. Kazlauskienė.

Tokiais atvejais atsistatydinęs vadovas, pranešdamas apie darbo sutarties su juo pasibaigimą, RC taip pat turi pateikti laisvos formos prašymą ir dokumentus, patvirtinančius, kad atsistatydinimo pranešimas buvo pateiktas vadovą išrinkusiam valdymo organui – valdybai ar stebėtojų tarybai, o jei vadovą renka akcininkai – dokumentus, įrodančius, kad buvo sušauktas visuotinis akcininkų susirinkimas, o jam neįvykus – ir pakartotinis.

Valdybos narių išregistravimas

Kai norima registre patikslinti informaciją apie juridinio asmens kolegialaus valdymo organo narius, duomenis ir reikalingus dokumentus turi teikti vadovas, tokius duomenis galima atnaujinti ir savitarnoje.

Už vadovo, kolegialaus valdymo organo ar priežiūros organo nario duomenų išregistravimą mokamas Vyriausybės nustatytas atlyginimas – 4,22 Eur už vieną narį. Duomenys išregistruojami per 3 d. d. nuo apmokėjimo už paslaugą gavimo.