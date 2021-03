Smulkusis ir vidutinis verslas 2 mėnesiams gali pasiskolinti nemokamai

Besitęsianti pandemija ir daliai sektorių taikomi veiklos suvaržymai dažnai smulkiojo ir vidutinio verslo įmonei kelia vis rimtesnių iššūkių. Verslams tampa sunku ne tik užsitikrinti pakankamus apyvartinių lėšų srautus ir išsaugoti darbuotojus, bet ir gauti papildomą finansavimą veiklai. Siekdama padėti spręsti laikinas SVV įmonių problemas, internetinė finansavimo platforma „CapitalBox“ ribotą laiką siūlo verslui galimybę dviem mėnesiams gauti paskolą iki 20 tūkst. eurų be palūkanų ar kitų mokesčių.

Anot „CapitalBox“ vadovo Scotto Donnelly, valstybių parama verslui yra ribota, o jos apimtis pandemijai tęsiantis ima mažėti. Dėl to smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės patiria vis didesnį finansinį spaudimą ir neretai balansuoja ties savo galimybių išgyventi riba.



„Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms tam, kad atsistotų ant kojų, neretai tereikia nedidelio finansinio impulso. Dėl to nemokamos lėšos prekėms įsigyti, e. parduotuvei sukurti, apsirūpinti reikiamomis transporto priemonėmis ar kitoms reikmėms gali tapti išties reikšminga pagalba“, – sprendimą teikti trumpalaikes visiškai nemokamas paskolas komentuoja S. Donnelly.



Jis pastebi, kad dėl pandemijos SVV segmento įmonės pradėjo atsargiau vertinti savo skolinimosi galimybes ir ėmė griežčiau kontroliuoti savo finansus, tačiau apskritai verslo finansavimo poreikis nesumažėjo.



„Smulkioms ir vidutinio dydžio įmonėms užsitikrinti finansavimą tampa išties nelengva, nors daliai jų paskolos palankiomis sąlygomis šiuo metu yra gyvybiškai svarbios. Mūsų užsakymu atlikta Europos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių vadovų apklausa parodė, kad maždaug dešimtadalis įmonių per pandemiją nesiskolina dėl per didelių palūkanų, taip pat todėl, kad bankai paprasčiausiai nesutinka suteikti joms finansavimo“, – sako S. Donnelly.



„CapitalBox“ užsakymu Londone įsikūrusios tyrimų bendrovės „Opinium Research“ atlikta Europos smulkiojo ir vidutinio verslo vadovų apklausa parodė, kad pandemija neigiamai paveikė beveik dviejų trečdalių įmonių apyvartines lėšas, o maždaug pusei bendrovių dėl to tampa sunku išlaikyti darbuotojus. 38 proc. įmonių dėl sumažėjusių pajamų buvo priverstos atidėti suplanuotus projektus ir plėtrą.



Be to, apklausos duomenimis, tik pusė smulkių ir vidutinio dydžio įmonių Europoje jaučiasi užtikrintai dėl vyriausybių galimybių ir toliau teikti pakankamą paramą verslui. Panašiai tiek įmonių atstovų teigė, kad per šiuos metus finansiškai atsitiesti joms dar nepavyks. 54 proc. smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų taip pat mano, kad suvaržymai tęsiasi per ilgai.



Bendrovės „CapitalBox“ iniciatyva tyrimų bendrovė „Opinium Research“ Europos smulkiojo ir vidutinio verslo vadovų apklausą atliko praėjusių metų lapkritį. Iš viso apklausta 2000 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių vadovų.