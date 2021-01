Verslas planuojamas pagalbos priemones pasitinka optimistiškai

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Antrajame pagalbos pakete verslui svarstomos 7 priemonės, viena iš pagrindinių – subsidijos. Dar tik pradedamas aptarti priemones verslas vertina teigiamai – parama priklausys nuo to, kaip stipriai buvo paveikta įmonė.

Kaip pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM), papildomos subsidijos būtų teikiamos labiausiai nukentėjusiems verslams, praradusiems 50% ir daugiau pajamų. Taip pat planuojamos papildomos subsidijos savarankiškai dirbantiems.

Įvardijama ir turgavietės mokesčio kompensacija. Taip pat EIM nurodo, kad numatoma teikti kuponus, vaučerius medikams ir mokytojams.

Specialiai smulkiems verslams kalbama ir apie fondą, paskolas labiausiai nukentėjusiems verslams, taip pat ir naujo verslo startui, naujų darbo vietų kūrimui.

Verslo atstovai kol kas tik svarstomas gaires pasitinka pozityviai.

Artūras Vainora, tris viešbučius valdančios UAB „Centrum“ generalinis direktorius bei Viešbučių ir restoranų asociacijos viceprezidentas, sako, kad pristatytas preliminarus priemonių paketas jį nuteikė labai optimistiškai.

„Jei anksčiau skyrė paramą visiems vienodai, nesvarbu, kiek kuri įmonė nukentėjo, tai dabar jau bus įvertinta ir, kiek kas nukentėjo. Tas labai svarbu“, – kalba verslininkas.

Kuponų, vaučerių priemonė, jo teigimu, būtų aktualu vėliau, kaip skatinamoji priemonė, padedanti apgyvendintojams atsistatyti po pandemijos.

„Vilniaus verslo viešbučiams ji nepadės, kaip nepadėjo ir medikams dalinti atostogų kuponai – jie padėjo tik kurortinių miestų viešbučiams“, – kalba A. Vainora.

Smulkiųjų atstovai viltingai žiūri į subsidijas, taip pat mažesniems verslams antrajame pakete gali atsirasti ir specialus fondas.

„Dar negaliu komentuoti, kokios konkrečios priemonės dar bus, laukia daug susitikimų, tam tikrų kampų derinimo. Tačiau tai, kas yra ir pirmame pakete, ir antrame, – tikrai labai gerai nuteikia. Tik žinoma, labai reikia greičio, nes, kaip sakau, tos mažos įmonės tuoj išeis per kaminą, bet vertinu tikrai pozityviai“, – sako Dalia Matukienė, Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė.

Ji pažymi, kad iš pirmojo pagalbos paketo priemonių, smulkieji labiausiai laukia subsidijų, nors jame numatytos ir lengvatinės paskolos, – mažosioms įmonėms prisiimti skolą yra per sudėtinga.

Daugiau apie planuojamas antrojo pagalbos paketo priemones skaitykite čia.

Biudžetas padidėjo

EIM pranešime nurodoma, kad šis paketas, suderinus su socialiniais partneriais, skubos tvarka bus teikiamas derinti Europos Komisijai. Jei derinimo procesas vyks sklandžiai, antrojo paketo priemonėmis verslas galėtų naudotis vasarį.

„Antrasis paramos paketas verslui galėtų siekti 180 mln. Eur, o jo priemonės labiausiai orientuojamos padėti ypatingai nukentėjusiems verslams ir savarankiškai dirbantiems bei kurti naujas darbo vietas. Kadangi per pandemiją verslai nukentėjo labai nevienodai, subsidijų dydį planuojama diferencijuoti pagal apyvartos kritimą. Taip pat svarstoma galimybė labiau padėti savarankiškai dirbantiems, skiriant papildomą pagalbą. Be to, turime galvoti ir apie naujas galimybes verslui kurtis, išlikti ir steigti darbo vietas. Tad šiuo metu diskutuojame, gryniname verslo poreikį ir mūsų galimybes ir tik tuomet galutinai apsispręsime dėl konkrečių priemonių“, – pranešime spaudai cituojama Aušrinė Armonaitė, ekonomikos ir inovacijų ministrė.

VŽ primena, kad EIM panaudojus lėšų iš kitų neįgyvendintų priemonių, antrojo pagalbos paketo biudžetas ūgtelėjo iki 180 mln. Eur, tiek, kiek sudaro pirmasis.

Dar iš pirmojo paketo pagalbos priemonių verslą greičiausiai turi pasiekti subsidijos ir lengvatinės paskolos. EIM tikisi, kad paraiškas šioms pirmojo etapo priemonėms verslas galės pradėti teikti dar sausį.

Pagal pirmojo etapo subsidijų priemonę įmonės, kurių apyvarta sumažėjo 30% ar daugiau, galės neatlygintinai gauti vienkartines subsidijas, siekiančias nuo 500 Eur iki 800.000 Eur. Subsidijas sudarys 25% pernai sumokėto gyventojų pajamų mokesčių.

Lengvatines paskolas sumažintomis palūkanų normomis galės gauti verslas, kurių apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30%. Maksimali paskolos suma galės siekti 100.000 Eur.