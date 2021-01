Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Antrajame pagalbos pakete verslui svarstomos 7 priemonės, viena iš pagrindinių – subsidijos. Jos galėtų verslą pasiekti vasarį, o ankstesniojo paketo suplanuotų subsidijų ir paskolų tikimasi dar sausį.

Naujų pagalbos priemonių koncepcija jau yra parengta ir šiuo metu derinama, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM).

Antrajame pakete numatomos 7 priemonės, viena pagrindinių – subsidijos. Papildomos subsidijos būtų teikiamos labiausiai nukentėjusiems verslams, praradusiems 50% ir daugiau pajamų. Taip pat planuojamos papildomos subsidijos savarankiškai dirbantiems.

Įvardijama ir turgavietės mokesčio kompensacija. VŽ primena, kad ši priemonė jau buvo taikyta po pirmojo karantino.

Taip pat EIM nurodo, kad numatoma teikti kuponus, vaučerius medikams ir mokytojams.

Specialiai smulkiems verslams kalbama ir apie fondą, paskolas labiausiai nukentėjusiems verslams, taip pat ir naujo verslo startui, naujų darbo vietų kūrimui.

EIM pranešime nurodoma, kad šis paketas, suderinus su socialiniais partneriais, skubos tvarka bus teikiamas derinti Europos Komisijai. Jei derinimo procesas vyks sklandžiai, antrojo paketo priemonėmis verslas galėtų naudotis vasarį.

„Antrasis paramos paketas verslui galėtų siekti 180 mln. Eur, o jo priemonės labiausiai orientuojamos padėti ypatingai nukentėjusiems verslams ir savarankiškai dirbantiems bei kurti naujas darbo vietas. Kadangi per pandemiją verslai nukentėjo labai nevienodai, subsidijų dydį planuojama diferencijuoti pagal apyvartos kritimą. Taip pat svarstoma galimybė labiau padėti savarankiškai dirbantiems, skiriant papildomą pagalbą. Be to, turime galvoti ir apie naujas galimybes verslui kurtis, išlikti ir steigti darbo vietas. Tad šiuo metu diskutuojame, gryniname verslo poreikį ir mūsų galimybes ir tik tuomet galutinai apsispręsime dėl konkrečių priemonių“, – pranešime spaudai cituojama Aušrinė Armonaitė, ekonomikos ir inovacijų ministrė.

VŽ primena, kad EIM panaudojus lėšų iš kitų neįgyvendintų priemonių, antrojo pagalbos paketo biudžetas ūgtelėjo iki 180 mln. Eur, tiek, kiek sudaro pirmasis.

Dar iš pirmojo paketo pagalbos priemonių verslą greičiausiai turi pasiekti subsidijos ir lengvatinės paskolos. EIM tikisi, kad paraiškas šioms pirmojo etapo priemonėms verslas galės pradėti teikti dar sausį.

Pagal pirmojo etapo subsidijų priemonę įmonės, kurių apyvarta sumažėjo 30% ar daugiau, galės neatlygintinai gauti vienkartines subsidijas, siekiančias nuo 500 Eur iki 800.000 Eur. Subsidijas sudarys 25% pernai sumokėto gyventojų pajamų mokesčių.

Lengvatines paskolas sumažintomis palūkanų normomis galės gauti verslas, kurių apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30%. Maksimali paskolos suma galės siekti 100.000 Eur.