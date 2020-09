Vėl galima gauti ES lėšų darbuotojų mokymams

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia antrąjį kvietimą pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 m. ES investicijų priemonę „Kompetencijų vaučeris“.

Pagal šį kvietimą finansuojamoms veikloms numatoma skirti iki 0,5 mln. Eur ES investicijų, rašoma ministerijos pranešime.

„Pastaruoju metu dėl COVID–19 pandemijos ir karantino ženkliai pasikeitė situacija darbo rinkoje. Didesnis dėmesys buvo skiriamas nuotoliniam darbui ar prekybai internetu. Pandemija atskleidė, kad daliai įmonių darbuotojų net ir dirbant įprastą darbo trūko būtinų kompetencijų. Todėl suteikiame galimybę įmonių darbuotojams mokytis ir taip prisitaikyti prie nuolat kintančių darbo rinkos reikalavimų. Be to, ši priemonė naudinga tiek įmonėms, tiek darbuotojams, nes be didesnės administracinės naštos gaunama parama dirbančiųjų mokymui tuo metu, kai jos reikia, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga“, – teigia Rimantas Sinkevičius, ekonomikos ir inovacijų ministras.

Pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“ galimi pareiškėjai – privatieji juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės.

Vienam pareiškėjui didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma – 4.500 Eur.

Privatieji juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, siekiančios gauti finansavimą, turi užpildyti paraišką, ir pateikti ją UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ iki lapkričio 30 dienos.

Iš viso pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“ 2014–2020 m. numatoma investuoti 48,8 mln. Eur ES investicijų.