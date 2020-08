Pagal informaciją feisbuke išsiaiškino nelegalius mėsos produktų gamintojus

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Nors reikalavimai norintiems gaminti maisto produktus mažais kiekiais yra gerokai supaprastinti, vis atsiranda juos gaminančių ir pardavinėjančių nelegaliai.

Lietuvoje daugėja asmenų, norinčių mažais kiekiais gaminti mėsos, pieno ar žuvies gaminius, kuriuos tiesiogiai pardavinėtų vartotojams. Šiuo metu tokiai veiklai Valstybinėje maisto veterinarijos tarnyboje (VMVT) registruota beveik 700 smulkiųjų gamintojų.

Mažais kiekiais gaminantiems ir tiekiantiems gyvūninio maisto produktus tiesiogiai galutiniams vartotojams ar mažmeninės prekybos subjektams VMVT taiko paprastesni ir lengviau įgyvendinami reikalavimai. Pagal juos nebereikia atskirų patalpų gyvūniniam maistui saugoti, sūdyti, ar prieskoniams, maisto priedams ir kitoms žaliavoms laikyti ir tvarkyti. Gyvūninio maisto žaliavos gali būti saugomos ir sūdomos šaldytuve, o prieskoniai, maisto priedai ir kitos medžiagos – laikomi spintose ir tvarkomi tam tikslui skirtose gamybos patalpų vietose, numatyta ir kitų palengvinimų, rašoma pranešime.

Nepaisant to, kad registruoti ir vykdyti veiklą galima greičiau ir paprasčiau, vis nustatoma atvejų, kai asmenys maistą gamina ir siūlo jo įsigyti neturėdami tam leidimo. Štai ir šią savaitę VMVT Šiaulių departamento inspektoriai kartu su Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojais išaiškino nelegalią mėsos pusgaminių gamybos ir prekybos veiklą. Pareigūnai patikrinimą atliko pagal informaciją, pateiktą socialiniame tinkle „Facebook“. Namų virtuvėje pagal užsakymus patiekalus gaminantis asmuo nebuvo pasitikrinęs sveikatos, išklausęs higienos žinių kursų. Jis nepateikė žaliavų įsigijimo dokumentų, veiklos vykdymo vietos nebuvo registravęs VMVT gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registre.

Registruotis būtina

VMVT primena, kad Mažais kiekiais tvarkančiais maistą laikomi subjektai, per savaitę gaminantys ir tiekiantys vietinei rinkai ne daugiau kaip 500 kg mėsos gaminių ir 200 kg mėsos pusgaminių, taip pat per vieną kalendorinę dieną išdarinėjantys, perdirbantys ne daugiau kaip 150 kg žuvininkystės produktų, ar ne daugiau kaip iš 1.000 kg žalio pieno per dieną savo ūkyje gaminantys pieno gaminius.

Visi mažais kiekiais gaminantys ir parduodantys pieno, žuvies, mėsos produktus veiklą privalo įregistruoti ir turėti VMVT išduotus leidimus. Dėl registracijos reikėtų kreiptis į atitinkamą VMVT teritorinį departamentą pagal veiklos registracijos vietą, o dokumentus galima pateikti tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per IMVIS sistemą. Skelbiant apie parduodamą produkciją internete privalu nurodyti registracijos numerį.

VMVT taip pat atkreipia pirkėjų dėmesį, kad įsigydami maisto produktų iš nelegalių prekiautojų jie rizikuoja nusipirkti nekokybiškų ir nesaugių produktų, todėl pirkti reikėtų tik iš patikimų, savo veiklą registravusių subjektų. Patikrinti, ar prekiautojas veiklą vykdo turėdamas reikiamus dokumentus, galima VMVT interneto svetainėje.