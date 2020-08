Dauguma per pusvalandį pateiktų savarankiškai dirbančiųjų paraiškų – sėkmingos

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Užimtumo tarnyba (UT) praneša, kad savarankiškai dirbantieji, kurie nori keisti ekonominę veiklą, buvo pasirengę antrajam paraiškų teikimo etapui – dauguma rugpjūčio 10 d. pateiktų dokumentų užpildyta teisingai.

5,02 mln. Eur – tokiai sumai paraiškų UT gavo per Elektroninių valdžios vartų portalą. Per 10 minučių nuo 8 val. ryto jau buvo pateikta 200 paraiškų, o per pirmąjį pusvalandį sistema automatiškai sustabdė jų priėmimą, nes priėmus 700 paraiškų viršyta priemonei skirta suma.

„Paraiškos šįkart buvo teikiamos ne tik labai sparčiai, bet ir kokybiškai. Jau kitą savaitę bus pasirašytos pirmosios sutartys dėl finansavimo. Matome daug gerų projektų, kurie tikrai padės žmonėms atversti naują puslapį ir pradėti kitokią veiklą“, – pranešime spaudai cituojama Inga Balnanosienė, Užimtumo tarnybos direktorė.

Per dvi dienas UT įvertino daugiau kaip trečdalį – 282 paraiškas, sprendimai dėl likusiųjų bus priimti iki rugpjūčio 17 d.

Keičiantieji ekonominę veiklą gali pretenduoti į 6.980 Eur išmoką, pareiškėjai įsipareigoja bent metus vykdyti veiklą ir išsaugoti darbo vietą, kuriai įsteigti buvo skirta valstybės parama, taip pat sudaryti sąlygas UT juos patikrinti.

UT nurodo, kas priimti sprendimai finansuoti 138 projektus. Dar 109 paraiškas bus prašoma tikslinti. Dažniausios klaidos: nenurodyti perkamų priemonių parametrai, neišskaidytos priemonės, nurodyti tikslūs gamintojai, ko negalima daryti pagal viešųjų pirkimų taisykles.

37 paraiškos buvo atmestos, nes veikla nėra keičiama – patikrinus informacinėje sistemoje paaiškėjo, kad asmuo tokią veiklą jau vykdo. Kiti tipiniai trūkumai – asmuo nėra gavęs savarankiškai dirbančio asmens išmokos, priemonės neatitiko nurodyto EVRK kodo aprašymo.

Iš viso priemonei buvo skirta 10 mln. Eur. Pirmuoju etapu buvo gautos 1.859 paraiškos. Jas gyventojai pateikė per tris dienas. Dalis buvo netinkamos finansuoti. Liko nepanaudota 4 mln. Eur, todėl priemonė buvo atnaujinta, tačiau šįmet jai papildomų pinigų nėra numatyta.